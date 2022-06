Kilpailun vaativimmalla etapilla saatetaan ajaa yli 20 kilometrin nousu yli 2 800 metriin.

Espanjan ympäriajossa eli Vueltassa saatetaan päästä loppukesällä uusiin ulottuvuuksiin maantiepyöräilyn kolmen suuren ympäriajon eli grand tourin mittapuulla.

Vuelta a Españjan järjestäjät suunnittelevat muutosta kolmeviikkoisen kilpailun 15. etapin reittiin niin, että sen maali olisi suunniteltua korkeammalla Sierra Nevadan vuoristossa.

Cycling Newsin mukaan 4. syyskuuta ajettavan etapin maalia havitellaan Pico Veletan sääasemalle, joka sijaitsee 2 805 metrin korkeudessa.

Paikka on 300 metriä korkeammalla kuin sillä reitillä, joka on julkaistu kilpailun verkkosivuilla.

Cyclinguptodate-sivusto puolestaan kertoo kilpailun johtajan sanoneen RTVE:n haastattelussa, että maalia on kaavailtu jopa 2 896 metrin korkeuteen.

Jos jompikumpi näistä vaihtoehdoista toteutuu, kyseessä olisi vertikaalisesti mitattuna grand tourien ennätys. Cycling Newsin mukaan Ranskan ympäriajossa on ajettu korkeimmillaan 2 802 metriin Bonette-Restefondin solassa.

Italian ympäriajon korkein kohta on ollut Passo Stelviolla 2 758 metrissä. Stelvion yli ajettiin viimeksi vuoden 2020 Girossa, jossa mukana oli myös Jaakko Hänninen.

Jo nykyisellään Vueltan 15. etappi on kilpailun vaativin, kun loppunousulla on pituutta noin 20 kilometriä ja sen keskijyrkkyys on noin kahdeksan prosenttia.

Korotussuunnitelman esteeksi saattaa tulla se, että kaavailtu uusi maalipaikka sijaitsee kansallispuistossa, jossa urheilutapahtumien järjestäminen on sääntöjen mukaan kielletty.

Päätöstä erityisluvasta odotetaan heinäkuussa. Hanke on herättänyt vastustusta, mutta kansallispuiston johtaja on suhtautunut siihen myötämielisesti.

Espanjan ympäriajo alkaa 19. elokuuta. Kilpailusta odotetaan poikkeuksellisen mielenkiintoista, sillä alustavasti mukaan ovat tulossa slovenialaiset supertähdet Tadej Pogačar ja Primož Roglič, jotka ovat ensi viikon perjantaina Tanskasta alkavan Ranskan ympäriajon suurimmat voittajasuosikit.

Roglič on voittanut kolme edellistä Vueltaa.

Niin ikään kilpailuun on tulossa toukokuussa Italian ympäriajon Giron voittanut australialainen Jay Hindley. On myös mahdollista, että Jaakko Hänninen on mukana.