Tuomas Iisalo kutsuttiin valmentajaksi Saksaan yllättäen ja kesken kauden. ”Se alku oli yhtä syvää päätyä. Kaikki oli uutta: omat pelaajat, vastustajat, kulttuuri ja kieli. Tajusin kuitenkin ainutkertaisen mahdollisuuden.”

2010-luvulla suomalainen koripallo ampaisi hyvään nousuun. Miesten maajoukkue, Susijengi, on kasvanut ilmiöksi asti ja arvokisojen vakioryhmäksi. Fanijoukot ovat tiheitä, ja kuukauden päästä Prahan EM-kisapeleihin matkaa taas useampia tuhansia suomalaisia.

Tuomas Iisalo liittyy tähän buumiin – ensin maajoukkuepelaajana, nyttemmin huipputulosta jauhavana valmentajana Saksan Bundesliigassa. Keväällä työ sai komean palkinnon, kun Telekom Baskets Bonnia luotsaava Iisalo valittiin kauden parhaaksi valmentajaksi Bundesliigassa.

Onnittelut, valmentaja Iisalo! Mikä sinun mielestäsi on nostanut suomikoriksen tason?

”Alkupiste on piirrettävä jo vuoden 2004 paikkeille, kun Henrik Dettmann palasi Saksasta valmentamaan Suomen maajoukkuetta. Henkka korotti vaatimustasoa ja kohensi olosuhteita, mikä johti kohta parempiin tuloksiin”, Iisalo puntaroi.

”Toiseksi, minun ikäpolveni pelaajissa selvästi kasvoi täysammattilaisten määrä. Saimme jo parempaa palkkaa, ja tuli lisää ammattivalmentajia.”

Iisalo mainitsee myös yllättävämmän syyn, internetin.

”Netti vapautti ja demokratisoi maailmalta saatavissa olevan valmennustiedon. Informaatiota sai pohjattomasti, jos vain uteliaisuutta ja omaksumiskykyä riitti.”

Pelaajana Iisalo oli intensiivisimpiä harjoittelijoita, kestävyydestä ja nopeudesta ei kiikastanut. Ja kun kolmosheitot osuivat parhaina kausina yli 40-prosenttisesti, fanit eivät suotta ristineet nuorukaista Loviisan pommittajaksi.

Mistä loviisalaispoika oli ottanut alkukipinän lajiin? ”Kymmenvuotiaana menin luokkakaverien perässä Hokki Basketin harjoituksiin. Koris vei pian mennessään, mihin vaikutti ehkä sekin, että isäni oli aikanaan voittanut juniorien SM:n Torpan Pojissa. Ja valmentajien suhteen minulla oli erittäin hyvä onni.”

Iisalo kuvailee, miten keskeistä heille junioreina oli omaksua tietty koriskulttuuri. ”Se oli meidän heimo, luettiin amerikkalaisia korislehtiä, ja rento vaatetus ja hiphop kuuluivat kokonaisuuteen.”

”Sivutuotteena keskittyminen ja keskiarvot koulussa paranivat, kun ylivilkkaana poikana purin ylimääräistä energiaani treeneihin.”

Pelaajana Tuomas Iisalo oli yksi intensiivisimmistä harjoittelijoista. Iisalo kuvattiin Helsingissä, kun hän oli perheineen kesälomalla Suomessa.

Iisalo painottaa monen valmentajan merkitystä urallaan. Hänen oma hyppynsä valmentajaksi Saksaan oli yllätyksellinen: pyyntö kesken kauden, nopea harkinta, äkkilähtö. Perhe muutti perässä parin kuukauden päästä.

”Se alku oli yhtä syvää päätyä. Kaikki oli uutta: omat pelaajat, vastustajat, kulttuuri ja kieli. Tajusin kuitenkin ainutkertaisen mahdollisuuden ja päätin, että työnteon määrästä se ei jää kiinni.” Viiden pelin jälkeen seura tarjosikin jo jatkosopimuksen.

Koriskulttuurin ero Suomeen on valtava. ”Näin heti, että tämä on eri maailma. Vaatimustaso on selvästi korkeampi, meininki seuroissa on intohimoista ja armotonta.” Ja vaikka Saksassa koripallo häviää yleisömääriltään jalkapallolle, oli Iisalon joukkueen 6000 hengen halli pudotuspeleissä loppuunmyyty.

”Koronavuosien ja tyhjien katsomoiden jälkeen oli upeaa kokea fanien ja joukkueen välinen energia. Meteli oli korviahuumaavaa, ja se antoi joukkueelle paljon”, vuoden valmentaja kuvailee hymyssä suin.

Telekom Baskets Bonn ajoi keväällä suurseura Bayern Münchenin ahtaalle välierissä. Häviö tuli niukin naukin. ”Kaikkiaan kausi oli täysosuma. Vaikka välierätappio kirveli, pystymme Saksassa haastamaan minkä joukkueen tahansa.”

Paraikaa Iisalo kokoaa joukkuettaan syksyksi. ”Pelaajat tulevat meille mielellään, mutta meillä uudelle tasolle nousseita pelaajia myös houkutellaan kovasti muualle.”

”Positiivinen ongelma, sanoisin.”