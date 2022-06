Avioliitto valmentajan kanssa päättyi lopulta murhayritykseen. Nykyään promoottorina toimiva Christy Martin on naimisissa entisen kilpakumppaninsa kanssa.

Naisten nyrkkeilyn pioneeri, yhdysvaltalainen Christy Martin lisättiin kesäkuussa International Boxing Hall of Fame -listalle.

Christy Martin iski ammattilaisdebyyttinsä vuonna 1989, ja hänestä tuli ammattilaisten maailmanmestari keskiraskaassa sarjassa. Boxrec-tietokannan mukaan hän otteli vuosina 1989–2012 yhteensä 59 ottelua, joista voitti 49.

Martin on ensimmäinen nyrkkeilevä nainen, joka kirjoitti sopimuksen tunnetun promoottori Don Kingin kanssa. Hän on myös tähän mennessä ensimmäinen ja ainoa naisnyrkkeilijä, joka on ollut tunnetun Sports Illustrated -lehden kannessa.

Martin saavutti kehässä paljon, mutta elämä sen ulkopuolella vasta selviytymistä on ollutkin. Christy Martin kuuluu seksuaali­vähemmistöön, mutta meni silti naimisiin itseään 25 vuotta vanhemman valmentajan Jim Martinin kanssa.

CBS Newsin haastattelussa Christy Martin kertoo kokeneensa perheen suunnasta painostusta avioliittoon, koska he eivät hyväksyneet tyttärensä kiinnostusta samaa sukupuolta olevia kohtaan.

Liitto päättyi lopulta murhayritykseen, josta on nyt 12 vuotta.

Nyrkkeilijän elämästä on juuri ilmestynyt kirja Fighting for Survival: My Journey through Boxing Fame, Abuse, Murder, and Resurrection.

Christy Martin (toinen vas.) kuuntelee entisen aviomiehensä tuomiota huhtikuussa 2012.

Avioliitto oli hyvin väkivaltainen, ja mies kontrolloi vaimoaan monin tavoin. Brittilehti The Guardianin haastattelussa Christy Martin kertoo, että mies kiristi häntä kokaiinilla ja uhkasi paljastaa vaimon salaisuudet: seksuaalivähemmistöön kuulumisen ja sen, että vaimoa oli lapsena hyväksikäytetty seksuaalisesti. Hän myös toistuvasti uhkasi vaimonsa henkeä.

”Jim sanoi minulle 20 vuoden ajan, että hän tappaisi minut, jos koskaan jätän hänet.”

The Guardianin haastattelussa Christy Martin kertoo myös, kuinka aviomies toimitti hänelle kokaiinia ja säännösteli sitä erilaisia tehtäviä vastaan.

”En edes tiedä, kuinka annoin itseni päästä siihen pisteeseen, rehellisesti. Miten menetin kaiken hallinnan?”

Lopulta suhde päättyi Floridassa marraskuussa 2010, kun Jim Martin ensin puukotti vaimoaan ja sitten ampui häntä rintaan pariskunnan kotona.

Kuin ihmeen kaupalla nyrkkeilijä selvisi hengissä, pääsi ulos asunnosta ja sai pysäytettyä auton, joka vei hänet sairaalaan. Hän toipui fyysisesti ja palasi vielä kehäänkin.

Moni perheväkivallan uhri kohtaa saman kysymyksen, jota Christy Martinkin on paljon pohtinut: Miksi pysyä väkivaltaisessa suhteessa?

Avioliitto kytkeytyi vahvasti työhön nyrkkeilijänä. Se pohjasi pitkälti valmennussuhteeseen, ja aviomies auttoi saavuttamaan nyrkkeilyllisiä tavoitteita.

”Elämäni suurin virhe oli luottaa häneen. Jaoin hänen kanssaan paljon asioita. Urheilijat ja valmentajat, heillä on erilainen side. Ja erityisesti nyrkkeilyssä puhumme kahdenkeskisestä suhteesta”, Christy Martin sanoo The Guardianille.

Nykyään Christy Martin on naimisissa entisen kilpakumppaninsa Lisa Holewynen kanssa ja toimii yhä nyrkkeilyn parissa promoottorina. Hän myös kiertää puhumassa perheväkivallasta.