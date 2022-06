HIFK kaatoi Ilveksen 1–0, IFK Mariehamn kukisti HJK:n 2–1 ja Honka voitti VPS:n 1–0.

Helsingin IFK joutui odottamaan kauden avausvoittoaan jalkapalloliigassa lähes kolme kuukautta, kunnes se viimein tuli keskiviikkona Tampereella.

Helsinkiläiset kaatoivat erittäin vaisun Ilveksen Ratinassa 1–0 (0–0) Jusif Alin kolme minuuttia ennen täyttä aikaa iskemällä osumalla.

Isännät saivat vielä lisäajalla rangaistuspotkun, mutta Beto torjui Tuomas Ollilan yrityksen jaloillaan.

”Tämä oli henkisesti niin tärkeä juttu. Voiko olla makoisampaa, että ensin pallo pomppii meille voittomaalissa ja vielä pieni tunteiden vuoristorata tuohon loppuun”, keskikentän pohjalle nostettu Sakari Mattila iloitsi.

HIFK:n taloudellisista vaikeuksista on uutisoitu laajasti viime viikkoina, ja lisää rahaa tarvitaan kipeästi.

”Ei me pelaajat tietenkään olla mitään robotteja. Mutta ei me voida vaikuttaa kuin siihen, miten me kannetaan HIFK:n logoa. Tänään me näytettiin, että meillä on jotain ylpeyttä”, Mattila jatkoi.

Ilman toimitsijakiellossa ollutta päävalmentajaansa Toni Kalliota esiintynyt Ilves koki kuluvan kauden ensimmäisen pistemenetyksen Ratinan nurmella. Samalla päättyi 14 ottelun tappioton putki HIFK:ta vastaan.

Veikkausliigan illan viimeisessä ottelussa HJK kärsi toisen peräkkäisen tappionsa, kun IFK Mariehamn kaatoi helsinkiläiset Ahvenanmaalla 2–1. Maarianhaminassa on monesti ollut tällä kaudella alle tuhat katsojaa, mutta keskiviikkona paikalla oli peräti 2 122 silmäparia.

Klubi aloitti räväkästi, ja Santeri Hostikka siirsi vieraat ennen vartin peliä jo johtoon. Vaikka HJK hallitsi koko pelin ajan, kotijoukkue IFK oli parempi viimeistelijä. Nigerialainen John Owoeri ja brassi De ohittivat vedoillaan HJK:n maalivahdin Conor Hazardin, jolle ei kirjattu ainuttakaan torjuntaa.

Näin HJK putosi kakkospaikalle ja KuPS jäi yksin sarjassa ykköseksi.

Pelipäivän nopeimmasta maalista vastasi kymmenen minuutin kohdalla Vaasassa FC Hongan Matias Rale. Espoolaisryhmä kukisti VPS:n 1–0 ja on voittanut nyt kolme ottelua peräkkäin, mikä on nostanut joukkueen liigan kolmanneksi, kolmen pisteen päähän kaksi ottelua enemmän pelanneesta HJK:sta.