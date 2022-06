Mikko Rantanen on ollut avainpelaaja Colorado Avalanchen matkalla kohti NHL:n mestaruutta.

Mikko Rantanen on ollut vaikea pideltävä Tampa Baylle finaalisarjassa.

Colorado Avalanche on yhden voiton päässä NHL:n mestaruudesta, ja Mikko Rantanen on ollut yksi kevään menestyksen avainpelaajia, jolla on mahdollisuus tehdä historiaa.

Laitahyökkääjä on iskenyt pudotuspeleissä 18 ottelussa huimat tehot 5+20, mikä oikeuttaa pistepörssin viidenteen sijaan.

Finaaleissa Tampa Bay Lightningia vastaan meno on vain yltynyt, ja historian kirjoihin painetaan suomalaisen nimeä.

Rantanen on tehnyt urallaan 61 pudotuspeliottelussa huimat tehot 23+54, eli keskimäärin 1,26 pistettä ottelua kohti. Se on NHL-historian neljänneksi kovin lukema vähintään 40 pudotuspeliottelua pelanneilta pelaajilta.

Edellä ovat vain legendaariset Wayne Gretzky ja Mario Lemieux sekä joukkuekaveri Nathan McKinnon.

Rantanen teki jo NHL-historiaa, kun hän keräsi kolmessa pelissä seitsemän syöttöpistettä, ja lisää on tulossa.

Neljännessä finaalissa Rantanen syötti McKinnonin osuman, mikä nosti suomalaisen yhden syöttöpisteen päähän kaikkien aikojen parhaista suorituksista.

Kahdeksan syöttöpistettä neljässä finaaliottelussa nosti Rantasen jakamaan kärkipaikkaa Gretzkyn kanssa, ja kokonaisen finaalisarjan ennätys on käden ulottuvilla.

Edmonton Oilersissa loistanut Gretzky, Philadelphia Flyersin Daniel Briere, Pittsburgh Penguinsin Larry Murphy ja Montreal Canadiensin Jacques Lemaire ovat syöttäneet yhdeksän maalia yhdessä finaalisarjassa.

Gretzky syötti kymmenen maalia vuoden 1988 finaaleissa, mutta kaksi tuli keskeytetyssä ottelussa, eikä niitä siksi lasketa viralliseen ennätykseen.

Rantanen on toistaiseksi kerännyt keskimäärin kaksi syöttöä finaalia kohti, joten samalla tahdilla uusi syöttöennätys syntyisi jo viidennessä loppuottelussa lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Todennäköisyys ennätykselle luonnollisesti kasvaa, jos loppuottelusarja venyy, mutta Rantasen arvoasteikolla oma ennätys tuskin painaa yhtään mitään mestaruuden voittamisen rinnalla.