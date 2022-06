Ennakkoarvioissa ykkösvaraukseksi povattu Jabari Smith varattiin kolmantena Houstoniin.

New York

Paolo Banchero on koripalloliiga NBA:n tämän kesän ykkösvaraus. Orlando Magic valitsi hieman yllättäen 19-vuotiaan Bancheron ensimmäisellä varausvuorolla NBA:n varaustilaisuudessa Brooklynissa.

Banchero on 208-senttinen iso laitahyökkääjä, joka pelasi yliopistokoripalloa Duken yliopistossa. Hän on sekä Italian että Yhdysvaltojen kansalainen ja on kertonut haluavansa edustaa maajoukkuetasolla Italiaa.

Oklahoma City Thunder valitsi toisella varausvuorolla sentteri Chet Holmgrenin Gonzagan yliopistosta. Kolmantena valinnut Houston Rockets varasi Jabari Smithin, joka oli monien asiantuntijoiden arvioissa ennakkosuosikki ykkösvaraukseksi. Iso laitahyökkääjä Smith pelasi yliopistokoripalloa Auburnissa.

Kun Orlando päätyi ennakko-odotusten vastaisesti varaamaan Smithin sijaan Bancheron, putosi Smith saman tien kolmosvaraukseksi, sillä Oklahoma Cityn tiedettiin haluavan 213-senttisen Holmgrenin vahvistamaan etukenttäänsä.

Sacramento Kings otti neljännellä vuorolla Keegan Murrayn ja Detroit Pistons viidennellä vuorolla Jaden Iveyn.

Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers varasi 14. vuorolla Kansasin yliopistossa pelanneen pienen laitahyökkääjän Ochai Agbajin. Agbaji voitti keväällä yliopistosarja NCAA:n mestaruuden, ja hänet valittiin parhaaksi pelaajaksi liigan neljän parhaan joukkueen päätösvaiheessa.

Banchero kertoi saaneensa aivan viime hetkellä tiedon siitä, että Orlando varaa hänet ensimmäisenä.

”Saamani tietojen perusteella minulla oli tunne, että kaikki oli vielä auki. Orlando ei ollut vielä varma”, Banchero kertoi ESPN:lle varaustilaisuudessa.

”Minulla ei ollut aikaa ajatella tätä asiaa, se vain tapahtui. En voi uskoa sitä, mutta olen valmis.”

Banchero kirjautti viime kaudella 17,2 pistettä ja 7,8 levypalloa ottelua kohden Duken yliopistossa. Hänen joukkueensa eteni NCAA:n pudotuspeleissä neljän parhaan joukkoon asti.

Bancheron varannut Orlando on parilla viime kaudella ollut NBA:n häntäpään seuroja. Päättyneellä kaudella se sijoittui koko itälohkon viimeiseksi.