Lohko A: Boikotoijan paluu

Naisten EM-kisat pelattiin viimeksi viisi vuotta sitten, ja kisojen jälkeen kuultiin yllätysuutinen. Norjan hyökkääjä Ada Hegerberg jätti maajoukkuepelit vain 21-vuotiaana.

Hegerberg kritisoi Norjan liiton vähäisiä satsauksia naisten jalkapalloon ja jätti ryhmän protestiksi. Tähti piti päänsä myös vuonna 2019, kun Norja pelasi MM-kisoissa.

Poissaolonsa aikana Hegerberg on juhlinut neljästi Mestarien liigan voittoa ja voittanut vuonna 2018 Kultaisen pallon, kun palkintoa ensimmäisen kerran alettiin jakaa myös naisille.

Mestarien liigassa Hegerberg on tehnyt 59 maalia, enemmän kuin kukaan muu nainen.

Kauan odotettu paluu maajoukkueeseen oli vuorossa keväällä. Paluusta sovittiin yhdessä Norjan jalkapalloliiton tuoreen puheenjohtajan Lise Klavenessin kanssa. Eräs Hegerbergin kritiikin kohteita oli se, että naisia ei löydy jalkapallon johtopaikoilta.

Entinen maajoukkuepelaaja Klaveness valittiin puheenjohtajaksi maaliskuussa. Klaveness nousi heti johtajan rooliin kritisoimalla Qatarissa pidetyssä kokouksessa Qatarin MM-kisoja mahdottomiksi hyväksyä

”Rakastan jalkapalloa ja haluan pelata sitä. Ehdin kahden viime vuoden aikana pohtia asioita ja käydä rehellisen keskustelun liiton kanssa Lisen kautta. Olen iloinen, kun pystyn palaamaan joukkueeseen”; Hegerberg sanoi The Guardianin mukaan paluunsa aikoihin.

Viittaus kahteen edelliseen vuoteen johtuu loukkaantumisista, joiden jäljiltä Hegerberg ei välttämättä ole aivan samassa kunnossa kuin ollessaan maailman paras pelaaja joitakin vuosia sitten.

”Selvitin vaikeudet ja se teki minusta monella tapaa vahvemman, niin naisena kuin jalkapalloiljana”, Hegerberg sanoi Sky Sports -kanavalle kevään Mestarien liigan voiton jälkeen.

Arvio: Englanti jatkaa, toisesta paikasta kamppaillaan

Englanti (Fifa-ranking 8.): Järjestäjämaalle on povattu kelpo menestystä, vedonlyöntitoimistot ovat nostaneet sen kisojen kakkossuosikiksi Espanjan takana.

Norja (Fifa-ranking 11.): Ada Hegerbergin maajoukkuepaluu nostaa mielenkiintoa. Norjalla on riveissään kolme Mestarien liigan finaalijoukkueissa pelannutta, kun Lyonin Hegerbergin lisäksi joukkueessa ovat Barcelonan Caroline Graham Hansen ja Ingrid Syrstad Engen.

Itävalta (Fifa-ranking 21.): Viime kisojen semifinaalijoukkue. Maalivahti Manuela Zinsberger piti silloin neljä kertaa maalinsa puhtaana ja oli avainpelaaja, kun Itävalta yllätti. Zinsberger on maalilla tälläkin kertaa viimeisenä lukkona.

Pohjois-Irlanti (Fifa-ranking 47.): Pääsi mukaan jatkokarsinnasta, kun onnistui voittamaan Ukrainan. Lopputurnauspaikka on maan historian ensimmäinen.

Arvio: Englanti menee vaivatta jatkoon. Toinen paikka ratkaistaan Norjan ja Itävallan kohdatessa lohkon päätöskierroksella. Pohjois-Irlannin osaksi jää hakea arvokisakokemusta.

Riku Teiskonlahti

Arsenalin hollantilainen Vivianne Miedema (vas.) ja Chelsean ruotsalainen Magdalena Eriksson kohtaavat EM-kisojen alkulohkon ottelussa lauantaina 9. heinäkuuta. Kuva vuoden 2018 Englannin cupin finaalista, jonka Chelsea voitti 3–1. Miedema teki Arsenalin ainoan maalin.

Lohko C: Miedema vastaan Eriksson

43 maalia oikealla jalalla. 25 osumaa vasemmalla jalalla. Kuusi onnistumista päällä.

Urheiludatan analysointiin erikoistunut The Analyst pilkkoo Hollannin tähden Vivianne Miedeman jokaisen osuman Englannin Superliigassa WSL:ssä graafiseen muotoon.

Sarjan kaikkien aikojen maalintekijätilaston ykkösnimi on heiluttanut maaliverkkoja 74 kertaa pelaamissaan 84 ottelussa. Maaleista 63 on syntynyt rangaistusalueen sisältä.

Hollannin A-maajoukkueessa Miedema, 25, on kaikkien aikojen ykköstykki 92 maalillaan.

Satukirjojen kirjoittajanakin tunnetuksi tullutta jalkapallotähteä on aiheesta kutsuttu nimellä GOAT. Englanninkielinen lyhenne tulee sanoista greatest of all time eli kaikkien aikojen suurin. Sanalla on myös toinen merkitys: goat on suoraan käännettynä vuohi.

”En ennen viime vuotta edes tiennyt, mitä GOAT tarkoittaa. Ajattelin vain, ettei ole kovin kivaa kun ihmiset kutsuvat minua vuoheksi. Se ei ole paras eläin”, Miedema paljasti The Guardianin haastattelussa lokakuussa 2020.

Edellisessä EM-finaalissa kaksi maalia Tanskan verkkoon tehnyt Miedema kuuluu viisi vuotta myöhemmin kisojen seuratuimpiin pelaajiin.

Hollannin ja Ruotsin välinen kamppailu puolestaan kuuluu alkulohkojen seuratuimpiin. Fifa-rankingin kärkinelikossa olevat maat taistelevat maanosan mestaruudesta.

Huippukamppailu henkilöityy kahteen Lontoossa pelaavaan tähteen: Arsenalin Miedemaan ja Ruotsin alakerran tukipilariin, Chelsean Magdalena Erikssoniin.

Moni yhdistää Erikssonin kevyempiin uutisaiheisiin: hänellä on ollut Freddie Ljungbergin mukaan nimetty koira Freddie, ja kuuluisa kuva Erikssonin ja hänen tyttöystävänsä Pernille Harderin suudelmasta toi ruotsalaistähdelle 20 000 Instagram-seuraajaa 2019.

Kentällä Eriksson on alakerran armoton johtaja, joka on ollut viemässä Ruotsin MM-pronssille 2019 ja olympiahopealle 2016 ja 2021. Onko nyt kirkkaimman kruunun aika?

Arvio: Kahden kauppa

Ruotsi (Fifa-ranking 2.): Ruotsi kuuluu suosikkeihin yhdellä kisojen tasapainoisimmista ryhmistä. Magdalena Eriksson (Chelsea) johtaa puolustusta, Kosovare Asllani (Real Madrid) hallitsee keskikenttää ja Fridolina Rolfö (Barcelona) tähdittää hyökkäystä.

Hollanti (Fifa-ranking 4.): Hollanti voi puolustaa EM-titteliään onnistuneesti, mutta alakerta on kysymysmerkki. Arsenal-tähti Vivianne Miedeman ympärille on koottu lahjakkuuksia Jackie Groenenista (ManU) ja Daniëlle van de Donkista (Lyon) alkaen.

Sveitsi (Fifa-ranking 20.): Viime vuosina vahvaa joukkuetta rakentanut Sveitsi jää kahden suuren varjoon. Lempinimellä ”snake hips” tunnettu Lia Wälti (Arsenal) rakentaa peliä keskikentällä ja Ramona Bachmann (PSG) viimeistelee tehokkaasti.

Portugali (Fifa-ranking 30.): Portugali saavutti EM-kisapaikkansa viimeisenä: se nostettiin Venäjän korvaajaksi 2. toukokuuta. Joukkueen ainoat ulkomailla pelaavat pelaajat ovat keskikentän Tatiana Pinto (Levante) ja maalivahti Inês Pereira (Servette).

Arvio: Ruotsi ja Hollanti kohtaavat heti ensimmäisessä kisaottelussaan lauantaina 9. heinäkuuta. Voittaja vienee myös lohkon, mutta häviäjäkin menee jatkoon kakkosena.

Mika Moilanen

Marie-Antoinette Katoto on osa Ranskan tulivoimaista hyökkäystä.

Lohko D: Tikittävä pommi

Ensimmäistä EM-mitaliaan hakeva Ranska turvaa hyökkäyksessään Paris Saint-Germainin tulivoimaiseen tehotrioon, jonka helmi on Marie-Antoinette Katoto.

23-vuotiaasta Katotosta tuli helmikuussa eniten maaleja PSG:n seurahistoriassa tehnyt nainen. Katoto on osunut PSG:n paidassa jo 108 kertaa pelaamissaan 113 ottelussa.

Ranskan hyökkäyksen tähti saa tulitukea seurakavereiltaan Kadidiatou Dianilta ja Sandy Baltimorelta. Trio tehtaili viime kaudella PSG:lle yhteensä 35 maalia.

Sarjan parhaaksi pelaajaksi äänestetty Katoto otti PSG:n reppuselkään sen jälkeen kun Kheira Hamraoui joutui syksyllä pahoinpidellyksi kadulla. Katoton ja Hamraouin tavoin PSG:ssä pelannut Aminata Diallo pidätettiin, mutta vapautettiin myöhemmin syytteistä.

Katoto osoitti helmikuisen Hollanti-ottelun maalijuhlissaan tukensa Diallolle tekemällä sormillaan A-kirjaimen yhdessä Dianin kanssa – vaihdossa olleen Hamraouin edessä.

Hamraoui tai Diallo eivät ole mukana Ranskan EM-ryhmässä, mutta joukkue voi silti kaatua sisäisiin jännitteisiin. Corinne Diacre on luotsannut maajoukkuetta elokuusta 2017, ja kiistat tai jännitteet ovat jatkuvasti läsnä arjessa.

Diarcen ja joidenkin pelaajien välejä hiertää muun muassa Amadine Henryn kohtalo. Mestarien liigan finaalissa upean osuman Lyonille laukonut Henry jäi ilman kisapaikkaa.

”Joukkue on tikittävä pommi. On todella outoa nähdä Diarce yhä mukana, koska hänen kanssaan on ollut niin paljon ongelmia”, France Football -lehden toimittaja Théo Troude kertoo The Guardianin blogissa.

”Pelaajat itkivät huoneissaan ennen vuoden 2019 MM-kisapelejä, ja hän puhui pahasti monesta pelaajasta. Joukkueessa on täydellinen kaaos."

Arvio: Kova kisa kakkoseksi

Ranska (Fifa-ranking 3.): Sekä maajoukkuetta että seurajoukkuettaan kipparoiva Wendie Renard johtaa Ranskan alakertaa ja tulivoimainen PSG-trio Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Sandy Baltimore tekee tuhojaan hyökkäyspäässä.

Italia (Fifa-ranking 14.): Saapasmaan EM-ryhmä vilisee Tuija Hyyryselle tuttuja pelaajia Juventuksesta. Kapteeni Sara Gama on alakerran lukko ja Serie A:n tehokkaimpiin maalitykkeihin kuuluvat Cristiana Girelli ja Valentina Giacinti heiluttavat verkkoja.

Islanti (Fifa-ranking 17.): Kovaa jälkeä MM-karsinnoissa tekevän Islannin joukkue on yksi EM-kisojen kokeneimmista: joukkueessa on kahdeksan vähintään 30-vuotiasta pelaajaa. Tulevaisuutta edustaa VfL Wolfsburgin Sveindís Jane Jónsdóttir, 21.

Belgia (Fifa-ranking 19.): Ranking on lohkon heikoin, mutta Belgiaa ei voi aliarvioida. Hoffenheimin Tine De Caigny oli 12 osumallaan EM-karsintojen paras maalintekijä ennen Linda Sällströmiä. Myös kapteeni Tessa Wullaert (Fortuna Sittard) taitaa viimeistelyn.

Arvio: Kisojen tasaisimmassa alkulohkossa on suurin mahdollisuus yllätykseen, jos Ranskan peli ei kulje tai se kaatuu ristiriitoihin. Silloin jatkopaikoista tulee kova kisa.

Mika Moilanen

Lue lisää: Kaikki EM-jalkapallosta kertovat jutut löytyvät tästä linkistä.

Lue lisää: ”Herrajumala” – Eveliina Summanen ilmestyi ensimmäistä kertaa poikien harjoituksiin, eikä mykistynyt valmentaja ollut uskoa silmiään

Lue lisää: Linda Sällströmiltä, Tuija Hyyryseltä ja Anna Westerlundilta tiukka näkemys yhdenvertaisuudesta Suomessa: "Ei voi olla niin, että tasa-arvo pysyy hetken"

Lue lisää: Tinja-Riikka Korpela teki naisten ja miesten peleistä jäätävän havainnon, jonka pitäisi herättää kaikki jalkapallon seuraajat: ”Kaikkien pitäisi kannattaa tasa-arvoa”

Lue lisää: Päävalmentaja Anna Signeulilla on suomen kielestä käsitys, jonka moni ulkomaalainen jakaa

Lue lisää: Suomea edustaa kokenut ja hyvähenkinen joukkue – HS esittelee Helmarien pelaajat EM-turnauksessa

Lue lisää: Suomen kaikki vastustajat ovat Euroopan ehdotonta eliittiä – HS arvioi Helmareiden mahdollisuudet EM-turnauksessa

Lue lisää: Helmarien pelaamisen vahvuus on kääntynyt heikkoudeksi EM-karsintojen jälkeen

Lue lisää: Sanni Franssilta koskettavat kiitokset perheelle: ”Ei aina ole kivaa ja helppoa”

Lue lisää: EM-huuma jäänee lyhyeksi, mutta Helmarit ovat saavuttaneet jo suuria asioita

Lue lisää: Helmareiden runkopuolustaja Natalia Kuikka toistaiseksi sivussa