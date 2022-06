Nykyisin urheilukommentaattorina toimiva Richarlyson kertoi olevansa biseksuaali.

Brasilian jalkapallo­maajoukkueessa vuonna 2008 pelannut Richarlyson tuli juhannusaattona ulos kaapista, uutistoimisto Reuters kertoo.

39-vuotias Richarlyson kertoi asiasta Globo Esporten julkaisemassa podcastissa Nos Armários dos Vestiários.

”Minulta on kysytty koko elämäni ajan, olenko homo. Olen seurustellut miesten ja naisten kanssa”, Richarlyson sanoi perjantaina.

”Olen normaali, ja minulla on haluni.”

Richarlyson on ensimmäinen Brasilian miesten maajoukkueen ja maan pääsarjan Série A:n pelaaja, joka on julkisesti tunnustanut kuuluvansa seksuaalivähemmistöön.

”Nyt haluan nähdä, paranevatko asiat”, hän sanoi jalkapallossakin näkyvään homofobiaan viitaten.

Puolustavana keskikenttä­pelaajana uransa tehnyt Richarlyson edusti viheriöillä São Paulo FC:n ja Clube Atlético Mineiron kaltaisia suurseuroja.

Kolminkertainen Brasilian mestari voitti São Paulon riveissä seurajoukkueiden maailmanmestaruuden ja Atlético Mineiron väreissä Copa Libertadoresin, mikä on eteläamerikkalainen vastine eurooppalaiselle Mestarien liigalle.

Nykyisin Richarlyson toimii Globon ja SporTV:n urheilu­kommentaattorina.