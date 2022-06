Main ContentPlaceholder

Urheilu | Jääkiekko

Coloradon kannattajat lauloivat yli 20 vuotta vanhan hitti­biisin NHL-finaalien puheen­aiheeksi

Blink-182:n hitti All the Small Things soi Denverissä, kun Colorado Avalanche on päätöserässä turvallisessa johdossa. Koko halli laulaa mukana.

Colorado Avalanchen kannattajat ovat laulaneet Blink-182:n hittibiisin All the Small Things yhdeksi NHL-finaalien puheenaiheista.