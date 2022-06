Tänään ajetaan vielä neljä erikoiskoetta.

Suomen ja Toyotan Kalle Rovanperä on lisännyt johtoaan Kenian MM-rallin 15. erikoiskokeella. Rovanperä kaasutteli osuudella selvän pohja-ajan ja kukisti toiseksi ajaneen tallikaverinsa Elfyn Evansin 7,3 sekunnilla.

Rovanperän johtoasema Keniassa on ylivoimainen. Toisena oleva Evans on jäänyt suomalaisesta 47,6 sekuntia, ja kolmantena olevan Toyotan Takamoto Katsutan ero suomalaiseen on jo minuutin ja 42,6 sekuntia.

Kilpailua on jäljellä vielä neljä erikoiskoetta.

Aiemmin tänään Safari-rallin päätöspäivän ensimmäinen erikoiskoe päätettiin keskeyttää huonon näkyvyyden takia. MM-sarjan järjestäjät peruivat kilpailun 14. osuuden, kun Hyundain Oliver Solberg ei pystynyt jatkamaan matkaansa sankan pölypilven keskellä.

Rovanperä ja muut kärkikuljettajat eivät ehtineet ajaa maaliin, ja he saivat osuudelta laskennalliset ajat.