Sanni Franssi, 27, on kulkenut pitkän matkan suomalaisen jalkapallon huipulle. Nyt hän on innoissaan ensimmäisestä aikuisten EM-turnauksestaan.

Riihimäen nappulakentiltä on uuvuttavan pitkältä näyttävä matka jalkapallomaailman huipulle, Espanjan liigaan ja jalkapallon EM-turnaukseen. Naisten maajoukkueen hyökkääjän Sanni Franssin taival on vaatinut yli 20 vuoden ajan uhrauksia, maltillisia askelia tasolta toiselle ja sitkeyttä.

Franssi ei olisi tässä pisteessä EM-turnauksen, hänen uransa huippuhetken, kynnyksellä ilman perheen tukea.

”Sieltähän se lähtee. Autetaan ja kannustetaan eteenpäin. Myös rohkaistaan, jos sitä vaaditaan”, Franssi sanoo.

Franssin urapolku saattaa näyttää ulkopuolisen silmin nousujohteiselta ja suoraviivaiselta, mutta se on vain siloteltu totuus.

”Kaikille tulee haasteita uran aikana. Ei aina ole kivaa ja helppoa”, Franssi toteaa.

” ”Tykkään pelata isojen yleisöjen edessä isoja pelejä.”

Neljä vuotta sitten oli paha paikka.

Franssi oli pelannut menestyksekkään kauden Torinon maineikkaassa Juventuksessa joukkueen ykköshyökkääjänä, tehnyt kymmenen maalia ja voittanut Italian mestaruuden. Kauden jälkeen selvisi, että hän ei saisikaan jatkosopimusta.

”Se otti vähän koville henkisesti. Se oli ensimmäinen kerta, kun ei ollut minun päätökseni, että jäänkö seuraan. Se oli iso pettymys.”

Ensimmäisen Serie A -kautensa jälkeen Juventus solmi lisää sopimuksia ulkomaisten pelaajien kanssa. Samaan aikaan Italian naisten jalkapallossa rajoitettiin ulkomaisten pelaajien määrää, mikä tarkoitti sitä, että kaikki seuran ulkomaiset pelaajat eivät mahtuisi samaan aikaan kokoonpanoon.

Juventus halusi, että Franssi siirtyisi toiseen italialaisseuraan, josta sitten Juventus voisi myöhemmin saada suomalaisen takaisin.

Tilanne oli kolaus itsetunnolle. Franssi oli kuitenkin ollut maineikkaan seuran ykköshyökkääjä mestaruuden voittaneessa joukkueessa.

”En halunnut mennä mihinkään toiseen joukkueeseen Italiassa.”

ItaliaSTA jäi käteen kuitenkin hienoja muistoja. Vasta siellä Franssi tajusi, miten iso seura Juventus olikaan. Mediahuomio oli aivan toista luokkaa kuin koskaan aiemmin hänen urallaan. Hän sai toisen suomalaispelaajan Tuija Hyyrysen kanssa Lancian leasing-auton käyttöönsä. Ensimmäistä kertaa fanit saattoivat tunnistaa ja pysäyttää hänet kaupungilla.

”Olihan se siistiä. Se tuntui aika erikoiseltakin, että joku tunnisti minut sen takia, että pelaan jalkapalloa.”

”Kerran olin vaatekaupassa katsomassa kenkiä, ja sitten joku fani tuli juttelemaan ja pyysi kahville. Jouduin kohteliaasti kieltäytymään.”

” ”Sain itseluottamukseni takaisin.”

Sanni Franssi on kovasta urheiluperheestä.

Franssi otti Juventuksen jälkeen varman päälle ja etsi seuran, jossa pääsisi varmasti pelaamaan. Tasokkaassa Tanskan liigassa Fortuna Hjørring oli kärkijoukkue, jossa Franssi pääsi isoon rooliin. Franssin ensimmäisellä kaudella Fortuna voitti cupin ja toisella mestaruuden, ja Franssi pääsi pelaamaan myös Mestarien liigaa.

”Sain itseluottamukseni takaisin. Olin sen jälkeen taas valmis kovatasoisempaan sarjaan.”

Franssi siirtyi Espanjan liigaan Real Sociedadin joukkueeseen, jossa hänestä on taas tullut yksi joukkueen tähtipelaajista ja parhaista maalintekijöistä.

Franssin äiti Johanna Franssi kertoo, että tyttären uran varrella on ollut kausia, jolloin on vaadittu tavallista enemmän tsemppaamista läheisiltä ja enemmän uskoa itseensä.

”Olemme Sannin isän kanssa tukeneet häntä, jotta hän on päässyt ylitse niistä kausista, kun peli ei ole kulkenut. Onhan niitäkin aikoja ollut”, Johanna Franssi sanoo.

Helmarien nykyisessä maajoukkueessa lukuisia pelaajia yhdistää se, että pelaajat ovat lapsuus- ja nuoruusvaiheessa harrastaneet eri lajeja – moni heistä pitkäänkin ennen erikoistumistaan jalkapalloon.

Franssi harrasti yleisurheilua monta vuotta ja pelasi jalkapallon ohessa vähän aikaa myös jääkiekkoa ja salibandyä.

Hänen kaksi pikkusiskoaan harrastivat tanssia ja pikkuveljensä pelasi jääkiekkoa. Kaikki kokeilivat myös jalkapalloa.

”Mahdollistimme liikunnallisuuden pienestä lähtien. Lapset valitsivat usein liikkuvia leikkejä. Ja sitten tuimme lapselle tärkeää asiaa.”

On aina verrattain harvinaista, kun samasta perheestä tulee kaksi eri sukupuolta olevaa ammattilaisurheilijaa. Franssin veljestä Santeri Hatakasta tuli ammattilaisjääkiekkoilija, ja päättyneellä kaudella hän debytoi NHL:ssä San Jose Sharksin joukkueessa.

”Meidän perheessä urheilijan elämä on ollut arkea. Se ei ole aina ruusuilla tanssimista, vaan kovaa työtä”, Johanna Franssi sanoo.

”Olen ylpeä Sannista, että hän on saavuttanut tavoitteensa. On ollut upeata nähdä, että hän on jaksanut tehdä niin pitkäjänteisesti työtä, luoda jalkapalloilijan identiteettiään ja uraansa.”

” ”Tuntui siltä, että olin todistanut tasoni Suomessa.”

Sanni Franssi laukoi MM-karsintaottelussa Slovakiaa vastaan syyskuussa 2021.

Sanni Franssi oli neljävuotias, kun hän kertoi haluavansa mennä pelaamaan jalkapalloa. Kotona hän kulki aina pallo jalassa. Pelit alkoivat Riihimäen Nappulaseurassa, joka vaihtui parin vuoden jälkeen Hyvinkään Palloseuraan.

”Riihimäellä ei ollut sellaista porukkaa, jossa olisin päässyt pelaamaan sillä intensiteetillä, jolla halusin jo pienempänä pelata. Äitini ehdotti Hyvinkäätä.”

Franssin mukaan Hyvinkään Palloseuraa valmentanut Jari Leinonen oli yksi hänen uransa tärkeimmistä valmentajista. Leinonen auttoi perustaitojen kehittämisessä.

Toinen tärkeä valmentaja oli Jari Väisänen, joka valmensi Franssia Vantaan Jalkapalloseuran B-tytöissä ja naisissa sekä myöhemmin PK-35 Vantaan naisten joukkueessa.

Vuonna 1995 syntynyt Franssi on Suomen poikkeuksellisen hyvän ikäluokan helmiä. Vuosina 1994 ja 1995 syntyneet tytöt pääsivät alle 19-vuotiaiden EM- ja MM-turnauksiin vuonna 2013. Noiden ikäluokkien pelaajia on Helmareissa yhdeksän, mikä on selvästi enemmän kuin kahdesta ikäluokasta maajoukkueeseen tavallisesti mahtuu.

Kyseiset ikäluokat eivät olleet syntyvyydeltään merkittävästi erilaisia kuin aiemmat. Palloliiton pelipassidatan perusteellakin ikäluokissa oli vain muutamia satoja pelaajia enemmän kuin muutamassa aiemmassa ikäluokassa.

Samaan aikaan olosuhteet muuttuivat. 2000-luvun puolivälissä tekonurmien määrän kasvu takasi tytöillekin hyvät harjoitteluolosuhteet. Myös seurat panostivat tyttöjen jalkapalloon.

Jari Väisäsen mukaan tyttöjen puolella valmennus alkoi kehittyä merkittävästi siinä vaiheessa, kun edellä mainitut ikäluokat olivat tärkeässä kehitysvaiheessa.

”Nämä olivat suuria ikäluokkia, jotka syntyivät hyvään ajankohtaan”, Väisänen sanoo.

Kun ikäluokat 1994 ja 1995 pääsivät alle 19-vuotiaiden arvoturnauksiin, he saivat alleen paljon kovia kansainvälisiä otteluita. Helmarien edellinen päävalmentaja André Jeglerz nosti näitä pelaajia nuorena maajoukkueeseen, ja nyt he muodostavat maajoukkueen rungon.

Franssi oli vielä piiri- ja aluejoukkueissa sekä nuorten maajoukkueissa puolustava pelaaja, mutta Väisänen päätti tehdä nopeasta pelaajasta hyökkääjän. Franssi teki läpimurtonsa PK-35 Vantaassa kaudella 2014, mutta vielä parempaa oli luvassa. Kaudella 2016 Franssi voitti maalipörssin.

”Vaikka lähdin kesällä keskellä kautta ulkomaille Sveitsiin, voitin silti maalipörssin. Voitin myös Naisten liigan parhaan pelaajan palkinnon. Tuntui siltä, että olin todistanut tasoni Suomessa.”

” ”Minulla on sellainen tunne, että hän on vasta tulossa parhaaseen ikäänsä.”

Sanni Franssi (vas.) ja Linda Sällström juhlivat maalia jalkapallon naisten EM-karsintaottelussa Albaniaa vastaan syksyllä 2021.

Jos Väisänen voisi muuttaa historiaa, hän tekisi Franssin kanssa yhden asian toisin.

”Olen jälkikäteen harmitellut sitä, että meidän olisi pitänyt vaatia enemmän yksi vastaan yksi -pelaamisessa. Olisimme voineet vaatia käyttämään vielä enemmän taitoa nopeutta hyödyntäen.”

Väisäsen mukaan Franssista on nyt tulossa maajoukkueen ykköshyökkääjä.

”Linda Sällströmin ego on kantanut pitkään - ja syystä. Vaikka olisi ollut huonoja hetkiä, hänet on pystytty nostamaan pinnalle.”

”Nyt Sanni on vielä vähän kakkoshyökkääjän roolissa. Hän soittaa toista viulua. Mahdollisesti kisojen aikana tapahtuu jo muutoksia. Pelaajana ysipaikka voisi olla hänelle parempi, ja meillä hän pelasi pääsääntöisesti ysinä. Minulla on sellainen tunne, että hän on vasta tulossa parhaaseen ikäänsä.”

Franssin uran tilastokummajainen on, että vaikka hän on tehnyt kovissa sarjoissa hyvällä tahdilla maaleja, maajoukkueessa hänellä on toistaiseksi vasta kolme maalia 57 ottelussa. Miksi näin?

”Se on hyvä kysymys. Luulen, että roolituksella on tekemistä siinä. Seurajoukkueessa roolini on ollut erilainen. Olen pelannut palloa hallitsevissa joukkueissa. Luulen, että maalintekijän ominaisuuteni tulevat silloin paremmin esille”, Franssi sanoo.

Valmentajien ja perheen mukaan Franssi on sopeutuvainen pelaaja. Hän tietää varmasti, että toisenlaisella pelitavalla ja toisella pelipaikalla hän voisi tehdä maajoukkueessa enemmän maaleja, mutta joukkuepelaaja hyväksyy roolinsa. Ja juuri nyt hän on innoissaan ensimmäisestä aikuisten EM-turnauksesta.

”Tykkään pelata isojen yleisöjen edessä isoja pelejä. En ole miettinyt paineita.”

Lue lisää: Kaikki EM-jalkapallosta kertovat jutut löytyvät tästä linkistä.

Sanni Franssi Syntynyt maaliskuussa 1995.

Real Sociedadin ja maajoukkueen hyökkääjä.

Muut seurat: Riihimäen Nappulaseura, Hyvinkään Palloseura, KoiPS, VJS, PK-35 Vantaa, FC Zürich, Juventus, Fortuna Hjørring.

Voittanut Suomen mestaruuden 2012, 2014 ja 2015.

Serie A:n mestari kaudella 2017-2018.

Tanskan mestari kaudella 2019-2020.

Maajoukkueessa 57 ottelua ja kolme maalia.

Lue lisää: ”Herrajumala” – Eveliina Summanen ilmestyi ensimmäistä kertaa poikien harjoituksiin, eikä mykistynyt valmentaja ollut uskoa silmiään

Lue lisää: Linda Sällströmiltä, Tuija Hyyryseltä ja Anna Westerlundilta tiukka näkemys yhdenvertaisuudesta Suomessa: "Ei voi olla niin, että tasa-arvo pysyy hetken"

Lue lisää: Tinja-Riikka Korpela teki naisten ja miesten peleistä jäätävän havainnon, jonka pitäisi herättää kaikki jalkapallon seuraajat: ”Kaikkien pitäisi kannattaa tasa-arvoa”

Lue lisää: Maalitykki, joka ei halua olla valo­keilassa, maailman paras pelaaja ja nopea­jalkainen taituri – he ovat EM-kisojen 11 tähteä

Lue lisää: Päävalmentaja Anna Signeulilla on suomen kielestä käsitys, jonka moni ulkomaalainen jakaa

Lue lisää: Sanni Franssilta koskettavat kiitokset perheelle: ”Ei aina ole kivaa ja helppoa”

Lue lisää: Ruotsi ja Englanti kuuluvat suosikkeihin, Norja voi yllättää, mutta kestääkö riitelevän Ranskan kantti – HS arvioi, kuinka EM-lohkoissa käy

Lue lisää: EM-jalkapallon otteluohjelma tarjoaa huippupelejä lähes kuukaudeksi

Lue lisää: Helmarien pelaamisen vahvuus on kääntynyt heikkoudeksi EM-karsintojen jälkeen

Lue lisää: EM-huuma jäänee lyhyeksi, mutta Helmarit ovat saavuttaneet jo suuria asioita

Lue lisää: HS tarjoaa ainutlaatuista tilastodataa heti Helmareiden otteluiden jälkeen

Lue lisää: Suomea edustaa kokenut ja hyvähenkinen joukkue – HS esittelee Helmarien pelaajat EM-turnauksessa

Lue lisää: Suomen kaikki vastustajat ovat Euroopan ehdotonta eliittiä – HS arvioi Helmareiden mahdollisuudet EM-turnauksessa

Lue lisää: Linda Sällström pääsi ideoimaan Aku Ankka -tarinan super­tähtien kanssa – nosti esiin karsinnoissa nähdyn ”Aku Ankka -maalin”