Selänne nosti esiin Coloradon general managerin Joe Sakicin roolin mestarijoukkueen rakentamisessa.

Colorado Avalanche on tämän kauden Stanley Cup -voittaja.

Jääkiekkolegenda Teemu Selänne riemuitsi Colorado Avalanchen voitettua NHL:n mestaruus Stanley Cup sunnuntaina. Colorado kaatoi Tampa Bay Lightningin kuudennessa finaalissa maalein 2–1 ja vei finaalisarjan voitoin 4–2.

Selänne voitti urallaan Stanley Cupin vuonna 2007 Anaheim Ducksin riveissä, ja mestaruuden merkitys on varsin selvä.

Hän onnittelikin Coloradon suomalaispelaajia Mikko Rantasta ja voittomaalin sunnuntaina tehnyttä Artturi Lehkosta.

”Paljon on hienoja mestaruuksia ja turnauksia. Lätkässä yksi on ylitse muiden; vaikein, kaunein, himotuin. Tervetuloa Stanley Cup -kerhoon Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen. Ootte kovia jätkiä ja onnenne ansainneet. Onnittelut myös teidän taustatiimeillenne, tiedän kuinka tärkeitä he ovat”, Selänne kirjoitti.

Selänne pelasi itse Coloradossa 2003–04, ja vaikka kausi oli Selänteen uran heikoin, oli yksi mies niiltä ajoilta jäänyt selvästikin mieleen.

Joe Sakic johti Avalanchen mestariksi kausina 1996 ja 2001 ja voitti nyt ensimmäisen tittelin joukkueen general managerina.

”Hieno joukkue ja hieno joukkueenjohto. Tämä joukkue oli Joe Sakicin mestariteos”, Selänne kirjoitti onnitteluiden kera.

Sakic hankki kesken kauden muun muassa Lehkosen, joka nousi neljän voittomaalin myötä elintärkeäksi palaksi mestaruusjoukkuetta.