Suomen lentopallon EM-karsintajoukkueeseen palaavat myös Sauli Sinkkonen, Tommi Siirilä ja Niko Suihkonen.

Keskipelaajat Sauli Sinkkonen ja Tommi Siirilä, libero Lauri Kerminen ja yleispelaaja Niko Suihkonen palaavat elokuussa miehistöön, kun miesten lentopallomaajoukkue pelaa EM-karsintoja.

Nelikko ei ollut alkukesästä mukana Euroopan hopeisessa liigassa eikä maaotteluissa. Kerminen on joukon kokenein 189 maaottelullaan.

Päävalmentaja Joel Banks nimesi maanantaina 14 pelaajaa valmistautumaan EM-karsintoihin. Jos loukkaantumisia tai muita murheita ei tule, ryhmä pelaa myös EM-karsinnoissa.

Suomi on karsintalohkossaan korkeimmalle arvioitu, sillä se on rankingin 13:s Euroopassa. Itävalta on sijalla 28 ja Latvia sijalla 32. Lohkovoittajat ja viisi parasta lohkokakkosta seitsemästä pääsevät EM-lopputurnaukseen.

Suomi pelaa EM-karsintojen kotiottelunsa 10. elokuuta Tampereella Itävaltaa vastaan ja 17. elokuuta Turussa Latviaa vastaan.

Suomen joukkue on kokonaisuudessaan tässä:

Passarit: Akseli Lankinen, Fedor Ivanov

Hakkurit: Joonas Jokela, Aaro Nikula, 23

Yleispelaajat: Antti Ronkainen, Jiri Hänninen, Sakari Mäkinen, Niko Suihkonen

Keskipelaajat: Severi Savonsalmi, Nuutti Niinivaara, Tommi Siirilä, Sauli Sinkkonen

Liberot: Voitto Köykkä, Lauri Kerminen

Valmennus: päävalmentaja Joel Banks, apuvalmentajat Sami Kurttila, Mikko Häyrinen ja Matti Alatalo, fysiikkavalmentaja Tommi Pärmäkoski.