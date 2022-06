GAIS peluuttaa cup-ottelussa junioreita erikoisen virheen vuoksi.

Göteborgilaisen jalkapallojoukkue GAIS:n valmentajalle Fredrik Holmbergille sattui nolo kömmähdys joukkueen kesäloman suunnittelussa. Asiasta kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet.

GAIS pelaa Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla 1. divisioonassa, ja sen viimeinen ottelu ennen kesätaukoa oli viime viikon torstaina. Joukkueen seuraava sarjapeli on vasta 31. heinäkuuta.

Holmberg lähetti pelaajat lomalle siinä uskossa, että seuraavaan peliin on aikaa yli kuukausi.

Hän kuitenkin unohti tiistaina 28. kesäkuuta Lindomea vastaan pelattavan cupin ottelun.

”Se oli pieni virhe suunnittelussa. Monet pelaajat ovat nyt lomalla. Halusimme Lindomen kanssa siirtää ottelua, mutta se ei onnistunut. Joka tapauksessa minun täytyy myöntää, että teimme virheen. Valitettavasti”, Holmberg selitti tapausta Aftonbladetin mukaan.

Kun moka huomattiin, moni pelaaja oli jo ehtinyt varata matkan cupottelun ajalle. Siksi GAIS:lta puuttuu ottelusta paljon pelaajia.

”Me peluutamme U17-, U19- ja A-ikäisiä. Joukkueemme on todella nälkäinen. Minusta on mielenkiintoista ja jännittävää nähdä avauskokoonpanomme. Tästä on paljon hyötyä meille, kunhan jatkamme eteenpäin”, Holmberg kertoi lehdelle.

Hänen mukaansa joukkue yrittää nähdä tilanteen positiiviset puolet.

”Joskus sattuu virheitä, se on inhimillistä. Meidän täytyy korjata tilanne voittamalla ottelu.”