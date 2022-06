Espanjan aurinkorannikolla lomaileva Erling Haaland osallistui nuorten rantapeleihin.

Valioliigaan ensi kaudeksi siirtyvä 21-vuotias norjalaishyökkääjä Erling Haaland lomailee Espanjan aurinkorannikolla nauttien Marbellan auringosta ennen kauden alkua.

Saksalaisseura Borussia Dortmundista Manchester Cityn riveihin 60 miljoonan euron siirtohinnalla liittynyt pelaaja ei ainakaan lomalla käyttäytynyt supertähden elkein, vaan iloitsi rantafutiksesta vesirajassa. Asiasta kertoo muun muassa Sportbible-sivusto.

Haaland nimittäin innostui esittelemään taitojaan viikonloppuna Costa del Solilla liittyen rannalla pallotelleen nuorison joukkoon. Tilanteesta kiertää video sosiaalisessa mediassa.

Useampikin suurseura on havitellut Haalandia viime vuosina, sillä hänen maalitahtinsa Bundesliigassa pelaavassa Dortmundissa on ollut erittäin kova: Hän on tehnyt Dortmundille reilun kahden vuoden aikana 61 maalia 66 liigapelissä.