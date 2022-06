Wimbledonin tennis­turnaus on paljon muutakin kuin maailman parhaiden pelaajien kilpailu. Kisayleisön suosikkieväs on mansikat, ja moni nauttii ne samppanjan kanssa.

Lontoo

Jonot, pyyhkeet, sateenvarjot ja samppanja. Näistä tenniksen Wimbledon-turnaus tunnetaan. Turnausyleisölle niitäkin tärkeämpiä ovat Wimbledon-mansikat.

Mansikat kermakastikkeella olivat mukana jo vuonna 1877, kun Wimbledonin tennisturnaus järjestettiin ensimmäisen kerran. Turnauksen aikana myydään joka vuosi yli 140 000 annosta perinteistä brittien kesäherkkua.

HS vieraili Wimbledonin tennisturnauksessa, jossa kymmenien metrien jono kiemurtelee mansikkakioskin tiskille kuin lentokentän köysikäytävää pitkin.

”Meillä meni ehkä vain kymmenisen minuuttia”, skotlantilainen Hazel Archibald sanoo.

”He osaavat selvästi hommansa”, aviomies Neil Archibald täydentää.

HS testasi, kuinka nopeasti yli sadan hengen jono etenee kohti mansikkatiskejä. Ripeys tosiaan yllätti.

Archibaldit ovat ensimmäistä kertaa Wimbledonissa, ja he suuntasivat mansikkajonoon lähestulkoon heti kisapaikalle saavuttuaan.

”Ehdimme nähdä vähän Novak Djokovicin peliä, ja nyt menemme Emma Raducanun otteluun”, Neil Archibald sanoo.

Archibaldit harrastavat tennistä, ja Neil onnistui saamaan seuransa kautta kaksi lippua Keskuskentälle tiistaiksi. Elämys on tähän asti täyttänyt odotukset.

”Oletko jo käynyt kukkulalla?” Neil Archibald kysyy.

Hän kertoo vaikuttuneensa näkemästään. Archibald tarkoittaa Henman Hilliä, joka tunnetaan virallisesti nimellä ”The Hill”.

On helppo ymmärtää, miksi mansikoita myydään joka turnauksessa hurjia määriä. Kymmenen mansikan laatikollisen saa 2,50 punnalla eli hieman alle kolmella eurolla.

Järjestäjät ovat pitäneet hinnan samana vuodesta 2010, vaikka tuotantokustannukset ovat nousseet vuosi vuodelta. Turnausjohtaja Sally Bolton kertoi tiistaina The Telegraph -brittilehdelle mansikoiden hinnan todistavan, että Wimbledon ei ole vain eliitin harrastus.

Syöminen on tehty helpoksi, sillä mansikoiden kannat on leikattu pois.

Pahvilaatikko raaputtaa Wimbledonin pintakiiltoa, mutta täyttää ekologiset vaatimukset. Särkyvät astiat olisivat liian iso riski kaksi viikkoa kestävässä kisatungoksessa.

Elämänsä ensimmäistä kertaa Wimbledonissa olleet Neil ja Hazel Archibald maistoivat heti kuuluisia mansikoita.

Wimbledonin suurimmassa fanituotemyymälässä käy turnausvieraiden kuhina. Väkeä riittää ihastelemaan kaikkia tuotteita lippalakeista turnauspalloihin, mutta pyyhkeet ovat kaupan suurin vetonaula.

Isot kylpypyyhkeet näkyvät myös Wimbledonin miljoonille televisiokatsojille, kun pelaajat kuivaavat hikisiä kasvojaan pallorallien välissä. Tämän vuoden erikoisuutena ovat Keskuskentän satavuotisjuhlan kunniaksi kudotut pyyhkeet.

Turnaus mainostaa verkkosivuillaan uuden malliston ilmestymistä kuin suuri muotitalo. Malliston värimaailma on vuodesta toiseen sama: tummanvihreä ja purppura. Jokainen tuote näyttää hämmästyttävän vetävältä, ja niitä myös myydään turnauksen aikana paljon.

”Nämä olivat verkosta loppuneet, mutta täällä näitä on”, Kelly Simmons hihkuu juhlapyyhettä tunnustellessaan.

Juhlapyyhe maksaa 40 puntaa eli vähän yli 45 euroa, viisi puntaa enemmän kuin tavalliset pyyhkeet. Kohtuullisen hintainen kisamuisto siis.

Pyyhkeen saa mukaan omassa kangaspussissaan. Pakkaus on suorastaan elegantti.

The Hill on Wimbledonin tennispyhätön kokoontumispaikka.

”Rakastan Wimbledonia ja rakastan Lontoota. Metrokin on niin turvallisen tuntuinen. Paljon turvallisempi kuin New Yorkissa”, Kelly Simmons kertoo. Tytär Grace nyökyttelee vieressä.

Simmonsit ovat Texasista Yhdysvalloista. He tulivat katsomaan sekä Grace Simmonsin Lontoossa opiskelevaa veljeä että tennistä.

”Pidän Novakista paljon, mutta rakastan sitä puolalaista”, Kelly Simmons sanoo maailman ykköspelaaja Iga Świątekiin viitaten.

”Hän on niin urheilullinen ja näyttää hyvältä. Tietenkin pidän myös Serena Williamsista.”

Turnauspalloja saa purkillisen yhdeksällä punnalla eli noin kymmenellä eurolla.

The Hill ja aamuisin myytävien aluelippujen jonottaminen ovat tärkeä osa kisahumua.

Aluelipulla pääsee kaikkien sivukenttien otteluiden katsomoon, mutta ei suurille stadionkentille. Aluelippujen erikoisuus on, ettei niitä saa verkosta, vaan ainoastaan jonottamalla.

Onneksi on The Hill. Isolla kuvaruudulla näytetään otteluita Keskuskentältä ja muilta stadionkentiltä. Näyttötaulun eteen kokoontuu jopa tuhansia katsojia.

Kukkulan tunnelma on kuin kesäfestareilla, mutta muusikoiden sijasta omaa taituruuttaan ja luovuuttaan esittelevät tennistähdet.

Yleisö syö, juo, taputtaa ja huutaa kannustuslauseitaan turnauksen edetessä kohti finaaliottelua kuvaruudulla. Puheensorina ja rupattelu loppuvat vasta sunnuntaina 10. heinäkuuta, kun tämän vuoden mestarit ovat selvillä.

Samppanja on olennainen osa Wimbledonia.

Joku lorauttaa pullostaan valkoviiniä mukin pohjalle, toinen syö salaattia. Tätä on Wimbledon parhaimmillaan – auringonpaisteessa, tietenkin.

Päiväpasseja riittää niille, jotka tulevat aikaisin aamulla tai jo edellisenä yönä jonottamaan.

Säännöt ovat selvät. Vain kahden hengen teltta on sallittu yöjonottajille. Kun jonosta pitää poistua tekemään tarpeitaan, siihen on aikaa tasan puoli tuntia. Vessakäyntien aikarajat eivät siis koske ainoastaan pelaajia, joilla on ottelun aikana mahdollisuus kolmen minuutin käymälätaukoon.

Stadionkentillä

Hienoimpina turnauspäivinä ottelusta toiseen kiertäminen on täyttä urheiluromantiikkaa. Ihmismassan täyttämiä ahtaita käytäviä pitkin pystyy juuri ja juuri etenemään. Pitkät ihmiset voivat tiirailla peliä yli edessä olevan katsojan olkapään.

Wimbledonissa on niin paljon magiaa, perinteitä ja historiaa, että turnaus imee katsojia mukaansa ympäri maailmaa. Ensikertalaiset eivät tahdo uskoa todeksi kaikkea näkemäänsä.

Fakta Wimbledonin hinnastoa Lippalakki 25 puntaa T-paita 32 puntaa Tavallinen pyyhe 35 ja Keskuskentän juhlapyyhe 40 puntaa Sateenvarjo pyöristyvällä kahvalla 45 puntaa ja tenniskahvalla 34 puntaa Teekuppi ja lautanen 18 puntaa Kaksi paria vauvojen sukkia 8 puntaa Neljän pallon purkki turnauspalloja 9 puntaa Mansikat ja kermakastike 2,50 puntaa Samppanja (20 cl) Lanson Le Rosé Brut NV 24,50 puntaa Samppanja (20 cl) Lanson Le Black Label Brut NV 22,50 puntaa Punnan arvo on noin 1,15 euroa.