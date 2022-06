Entinen F1-kuski Nelson Piquet kutsui Lewis Hamiltonia rasistisella ilmauksella marraskuussa 2021, mutta tapaus tuli tietoon vasta hiljattain.

Kolminkertainen Formula 1 -sarjan maailmanmestari Nelson Piquet, 69, on syyllistynyt törkeään rasistiseen lausuntoon Mercedeksen F1-kuski Lewis Hamiltonista.

Brasilian CNN-kanava uutisoi maanantaina, että Piquet kutsui Hamiltonia rasistisella haukkumasanalla marraskuussa 2021, kun hän antoi haastattelua Motorsports.comille. CNN:n mukaan asia tuli päivänvaloon kuitenkin vasta hiljattain.

Nyt Hamilton on ottanut tapaukseen kantaa Twitterissä.

Ensin hän vastasi toisen käyttäjän twiittiin.

”Mitä jos Lewis Hamilton twiittaisi vain ’Kuka vittu on Nelson Piquet?’ ja sulkisi Twitterinsä”, toisen käyttäjän twiitissä sanotaan.

Hamilton vastasi tähän yksinkertaisesti: ”Kuvittele.”

Sen jälkeen hän jatkoi portugaliksi: ”Keskitytään ajattelutavan muuttamiseen.”

Piquet’n kotimaassa Brasiliassa puhutaan virallisena kielenä portugalia.

Tämän jälkeen Hamilton twiittasi vielä kerran ja vaihtoi kielen takaisin englanniksi.

”Kyse on muustakin kuin kielestä. Näiden vanhanaikaisten ajattelutapojen täytyy muuttua, niillä ei ole mitään paikkaa lajissamme. Olen ollut näiden asenteiden ympäröimä ja maalitaulu koko elämäni. Ihmisillä on ollut paljon aikaa oppia. On tullut aika toimia”, hän kirjoitti.

Piquet’n rasistinen kommentti liittyi viime vuoden Silverstonen osakilpailuun, jossa Hamilton lähti yrittämään uhkarohkeaa ohitusta Max Verstappenista. Brittikuskin auton nokka osui Verstappenin ajokin perään ja hollantilainen luisui seinään.

”Siinä mutkassa ei ollut mitään mahdollisuutta ajaa rinnakkain. Hänen onnekseen vain Verstappenille kävi huonosti”, Piquet sanoi.