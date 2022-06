Andy Murray syötti alakautta Wimbledonin ensimmäisen kierroksen ottelussa maanantaina.

Skotlantilainen tennistähti Andy Murray kohahdutti Wimbledonissa, kun hän syötti alakautta turnauksen ensimmäisen kierroksen ottelussa Australian James Duckworthia vastaan.

Murray voitti maanantain ottelun neljässä erässä.

CNN:n mukaan päätös käyttää epätavallista syöttötapaa oli taktinen.

”Duckworth seisoi hyvin lähellä ottaessaan ensimmäistä syöttöäni vastaan. Hänellä oli hieman vaikeuksia sen palauttamisessa, joten hän astui varmaan kaksi metriä kauemmas. Siksi syötin alakautta”, Murray kertoi.

Idea oli ehkä hyvä, mutta itse syöttö ei onnistunut kovin hyvin. Murray syötti liian korkealle ja pitkälle, mutta voitti pallon siitä huolimatta.

Osa tennisfaneista pitää alakautta syöttämistä epäkunnioittavana vastustajaa kohtaan.

Murray on tästä eri mieltä.

”En ole koskaan ymmärtänyt sitä. Alakautta syöttäminen on oikeutettu tapa syöttää”, hän sanoi.

Hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että pelaajat käyttävät syöttötapaa.

”Moni pelaaja palauttaa syöttöjä yhä kauempaa saadakseen etulyöntiaseman palauttamiseen. Jos vastustaja seisoo neljä tai viisi metriä takarajasta, miksi et yrittäisi tuoda heitä lähemmäs, jos he eivät halua palauttaa syöttöä sieltä? Se on taktisesti viisasta. Kukaan ei sano, että on epäkunnioittavaa yrittää saada etua vastaanottamalla syöttöjä viisi metriä takarajasta.”