Australialainen Nick Kyrgios voitti Paul Jubbin viidessä erässä.

Australialainen tennistähti Nick Kyrgios hermostui maanantaina Wimbledonin ensimmäisen kierroksen ottelussaan.

Kyrgios pelasi Britannian Paul Jubbia vastaan ja voitti ottelun viidessä erässä, vaikka Jubb tarjosikin kovan vastuksen.

Ottelun jälkeen nähtiin dramaattinen hetki, kun Kyrgios sylkäisi katsojaa päin. BBC:n mukaan pelaaja myöntää tapahtuneen.

”Syljin kohti henkilöä, joka ei kunnioittanut minua. En tekisi sitä ihmiselle, joka tukee minua. Olen kamppaillut vihan ja negatiivisuuden kanssa pitkään, joten en ole hänelle mitään velkaa. Hän ei tullut peliin kannattamaan ketään vaan lietsomaan ongelmia”, Kyrgios kertoi.

Pelaaja hermostui katsojiin jo ottelun aikana.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan hän turhautui heti ottelun alkumetreillä siihen, että katsojat puhuivat pelin aikana, ja hän huomautti asiasta tuomarille tauolla.

Kun Jubb mursi syötön ja otti ottelun ensimmäisessä erässä 5–3-johdon, Kyrgios hermostui uudelleen. Hän otti pallon ja löi sen kentän ulkopuoliselle kadulle.

Hän myös pyysi kertaalleen päätuomaria poistamaan ihmisiä katsomosta.

”Ei minulle voi vittu puhua kesken pelin, kun olen lyömässä, niin ei voi tapahtua”, hän raivosi päätuomarille eräästä katsojasta Givemesport.comin mukaan.

”En mene heidän päivätyöhönsä ja aloita taputtamaan, kun he lukevat tuotteita supermarketissa”, hän lisäsi.

Myöhemmin hän menetti malttinsa linjatuomariin ja raivosi tästä päätuomarille.

”Kukaan stadionilla ei ole tullut katsomaan häntä. Ei kukaan. Tajuatko, mitä tarkoitan? Sinulla on faneja, mutta hänellä ei ole yhtäkään. Mitä minä muka tein? Hän vain käveli itsekkäästi luokseni, koska hän on vasikka”, hän raivosi.

Kyrgios kertoi joutuneensa rasismin kohteeksi välieräottelussaan Andy Murrayta vastaan Stuttgartissa aiemmin tässä kuussa.

Givemesport.comin mukaan hän väitti kuulleensa sellaista yleisöstä myös Wimbledonissa.

”Aito epäkunnioitus urheilijaa kohtaan on hyväksyttävää Wimbledonissa? Mutta ette hyväksy hattua, jossa on kaksi logoa? Missä menee raja? Rasismi on hyväksyttävää, joten milloin se loppuu?” Kyrgios sanoi.

BBC kertoi sen sijaan, että hän olisi sanonut, ettei Wimbledonissa kyse ollut rasimista.

”Tänään ei ollut rasismia, vaan paljon epäkunnioittavaa käytöstä yleisöltä. Alan ajatella, että se olisi normaalia, vaikka se ei ole.”

Tennistähti tunnetaan lyhyistä hermoistaan, ja hän on saanut useamman kerran sakkoja käytöksestään.

Esimerkiksi maaliskuussa Kyrgios sai ATP-järjestöltä yhteensä 35 000 dollarin sakon Miamin ATP-turnauksessa nähdystä raivokohtauksestaan, joka kohdistui brasilialaistuomari Carlos Bernardesiin.

Niin ikään maaliskuussa hän paiskasi mailansa lähelle pallopoikaa hävittyään Rafael Nadalille Indian Wellsin masters 1000 -turnauksen puolivälierissä.