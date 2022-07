Jalkapallon Veikkausliigassa pelataan lauantaina ajankohtaan nähden järisyttävän iso ottelu. Varsinkin Helsingin Jalkapalloklubilla on paljon pelissä Töölön Bolt-areenalla.

HJK on kolmen pisteen päässä Kuopion Palloseurasta, joka on pelannut yhden ottelun vähemmän. KuPS repisi voitolla eron jo kuuteen pinnaan, mikä voi olla merkittävä tekijä mestaruusjahdissakin. KuPS:ia ei saisi päästää karkuun.

”En ajattele sitä ihan noin. Tässä on vielä niin paljon pelejä jäljellä, että mitä tahansa ehtii tapahtua”, HJK:n valmentaja Toni Koskela sanoo.

Tämän kesän europelinsä HJK aloittaa keskiviikkona Mestarien liigan ensimmäiseltä karsintakierrokselta. Tuolloin Helsinkiin saapuu Latvian mestari RFS.

Koskela pitää lauantain KuPS-ottelua peleistä tärkeämpänä, vaikka HJK tiedostaakin, mitä Riiasta on suurin piirtein tulossa vastaan.

”Hienoja mahdollisuuksia kääntää tämä meidän kolmen viime pelin huono tulosputki”, valmentaja kertoo.

” ”Hienoja mahdollisuuksia kääntää tämä meidän kolmen viime pelin huono tulosputki.”

Kolme edellistä peliään hävinnyt HJK on pelannut edellisestä KuPS-ottelusta alkaen tehottomasti. Viiteen 90-minuuttiseen eli 450 minuuttiin mahtuu vain yksi tehty maali.

”Se on ihan liian vähän. Silloin ei voita pelejä, se on itsestäänselvää”, Koskela sanoo.

Tämän lisäksi joukkue on osunut Suomen cupissa rangaistuspotkukilpailuissa, mutta liigassa ei vastaavia tilaisuuksia aukea. Maalihanat ovat olleet tukossa ja maalipaikat kortilla, vaikka HJK:n xG-luku eli maaliodottama on Veikkausliigan kärkeä.

”Luomme oikeastaan jokaisen objektiivisen tilaston mukaan eniten paikkoja”, Koskela sanoo ja lisää uskovansa onnistumisten avaavan monta muuta asiaa.

Hän tiedostaa myös sen, että jokaiseen kauteen mahtuu huonompia jaksoja.

”Kokemus osoittaa sen, että ei pidä lähteä panikoimaan. Pitää miettiä tarkkaan, mitkä asiat johtavat siihen, että tulos ei ole ollut riittävän hyvä”, Koskela kertaa.

” ”Luomme oikeastaan jokaisen objektiivisen tilaston mukaan eniten paikkoja.”

HJK:n päävalmentajan Toni Koskelan suurin pelillinen murhe on tällä hetkellä joukkueen tehottomuus maalipaikoissaan.

Tuloksellisesti heikon jakson takaa löytyy Koskelan mukaan pieniä nyansseja.

”Suurin pelillinen murhe on se, että emme ole riittävän tehokkaita”, hän lisää.

Oletko huolestunut?

”Valmentajahan on aina vähän huolissaan jostain. Se, että ruvetaan panemaan paikoista pallot maaliin, on isoin juttu, joka vaikuttaa tosi moneen asiaan. Sitä kautta tuloskin on meitä miellyttävämpi”, Koskela vastaa.

HJK:n urheilujohtaja Miika Takkula kertoo alkukauden olleen tulosten valossa ”ihan ok”. Hän lisää seuran haluavan, että joukkue pystyy vielä parempaan peliin ja tuloksiin.

Kotoisilla kentillä Suomen mestaruutta ja europeleissä jatkopaikkaa ensimmäisestä otteluparista hakeva HJK etenee Takkulan mukaan tavoitteiden mukaisesti. Hänellä on edelleen vahva luotto siihen, että HJK:sta löytyy tarvittavaa osaamista ja laatua.

”Paras tilanne tässä on se, että tiedämme pystyvämme vielä parantamaan. Viime aikojen huonoista tuloksista huolimatta olemme hyvissä asemissa”, hän sanoo.

” ”Suurin pelillinen murhe on se, että emme ole riittävän tehokkaita.”

Kesäkuu on tuonut HJK:lle yllättäviä kokoonpanomurheita. Joukkueessa on edelleen leveyttä, mutta kuun puolivälin musta maanantai karsi miehistöstä kolme avainpelaajaa.

Maalitykki Roope Riski ja puolustuksen lukko Valtteri Moren loukkaantuivat 13. päivän VPS-ottelussa ja ovat sivussa loppukauden. Jair Silva sai samana päivänä tuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja joutui välittömästi sivuun HJK:sta.

Koskelan mukaan HJK:n on mietittävä kriittisesti omaa toimintaansa ja harjoittelua. Seuran on pohdittava mahdollisia muutoksia loukkaantumisten välttämiseksi.

”Mutta siellä on ollut myös mielettömän huonoa tuuriakin”, hän jatkaa Riskin ja Morenin loukkaantumisiin viitaten.

Koskela korostaa joukkueessa olevan yhä riittävästi laatua ja erilaisia ominaisuuksia hyvän tuloksen tekemiseen. Samaa sanoo Takkulakin. Hän näkee kokoonpanon ”mittaamattoman potentiaalin”, vaikka seura onkin aktivoitunut pelaajakartoituksessa.

Riski, Moren ja Silva ovat pelaajia, joille on löydettävä korvaaja.

” Koskelan mukaan HJK:n on mietittävä kriittisesti omaa toimintaansa ja harjoittelua.

HJK osui toukokuun 22. päivä neljästi FC Hakan verkkoon. Sen jälkeen HJK on pelannut viisi 90-minuuttista ja tehnyt niiden aikana vain yhden maalin. Kuvassa Manuel Martić (vas.), Atom ja Fabian Serrarens juhlivat HJK:n 4–1-osumaa, joka jäi ottelun viimeiseksi.

HJK:n harjoituksissa oli perjantaiaamuna 22 pelaajaa. Santeri Väänänen palaa Klubin kokoonpanoon lauantaina, mutta Perparim Hetemaj’n tilanne on vielä auki.

Takkula kertoo HJK:n saavan kesän siirtoikkunan aikaan yhden tai kaksi pelaajaa, jos kaikki menee hyvin.

”On sanomattakin selvää, että haemme pelaajia, jotka tuovat välittömästi lisäarvoa tähän meidän prosessiimme sekä tavoitteisiin, joita olemme tälle kaudelle asettaneet.”

Lasketaanko tähän 1–2 pelaajan joukkoon mukaan AIK-laina Bojan Radulović sekä kahden viikon testissä oleva David Accam?

”Radulovićiin en ota tässä vaiheessa kantaa, koska hän on lainasopimuksella, jonka ehdot ovat luottamuksellisia osapuolten välillä. Siihen voin vastata, että Accam on tavallaan tämän yhden hyökkäyspään pelaajan kartoitus tällä hetkellä”, Takkula kertoo.

Keskiviikon Inter-pelissä surkean rangaistuspotkun laukoneen Radulovićin laina kestää heinäkuun loppuun saakka. HJK:lla on lainajakson päätteeksi osto-optio pelaajaan.

” ”On sanomattakin selvää, että haemme pelaajia, jotka tuovat välittömästi lisäarvoa.”

Tasaisuus ja vähämaalisuus ovat leimanneet HJK:n ja KuPS:n edellisiä kohtaamisia Veikkausliigassa. Viimeiset neljä keskinäistä ovat päättyneet 0–0, 1–1, 1–1 ja 0–0.

Koskela muistuttaa maalien muuttavan peliä ja puhuu tehtyjen osumien vapauttavasta vaikutuksesta. Hän myöntää viime otteluiden tulosten kaivelevan pelaajien mielissä.

”Kaikki ovat turhautuneita, että emme ole saaneet niitä tuloksia, joita meiltä odotetaan ja joita fanit ansaitsevat”, hän kertoo.

Näkyykö joukkueessa maalittomuuden aiheuttamaa tuskaa?

”Kyllähän se varmasti turhauttaa, että joudumme tekemään tosi ison työn, että saamme maalin tehtyä ja vastustaja on monessa pelissä huomattavasti vähemmillä yrityksillä saanut sen aikaan”, Koskela vastaa.

”Työnteko on se juttu, millä kuitenkin tämmöisissä hommissa yleensä asiat ratkeavat. Voivottelu ja harmittelu eivät vie mihinkään.”

” ”Kaikki ovat turhautuneita, että emme ole saaneet niitä tuloksia, joita meiltä odotetaan ja joita fanit ansaitsevat.”

Puolustuspäässä HJK on onnistunut vähintään kelvollisesti. Päästettyjä maaleja on vähän, ja vastustajien maaliodottamat HJK:ta vastaan sarjan pienimpiä.

Joukkueen pelistä ei löydy Koskelan mukaan mitään tiettyä asiaa, jonka korjaaminen vähentäisi takaiskuja omassa päässä. Vastustaja ei nytkään saa kauheasti paikkoja.

”Me haluamme prässätä korkealta ja hyökätä monella pelaajalla. Se tarkoittaa sitä, että jokaiselle joukkueelle maailmassa tulee silloin jokunen vastahyökkäys, mutta päästämämme maalit eivät ole semmoisia, että tämä asia ei toimi, niin siksi tulee maaleja. Ei löydy sellaista yhteistä nimittäjää sinne”, hän sanoo.

Koskela sanoo toistuvasti HJK:n pelaavan lauantaina vain voitosta. Onko tappion välttäminen kuitenkin ykkösasia, ettei KuPS ainakaan karkaa?

”Ei. Kyllä me haluamme tietysti voittaa, niin kuin kaikki pelit. Se on fakta, että meillä on ollut vähämaalisia otteluita KuPSia vastaan eli mihinkään maalijuhliin en usko sillä tavalla, mutta kyllä me kolmea pistettä lähdetään hakemaan, ei mitään muuta.”

Samaa korostaa myös urheilujohtaja Takkula.

”Olen ollut seurassa 14 vuotta ja kasvanut siihen, että kyllä HJK aina tilanteesta ja vastustajasta riippumatta lähtee pelaamaan voitosta. En osaa ajatella, että vähintään se tasuri pitää saada. Lähdemme pelaamaan kauden parasta peliä ja hakemaan voittoa.”

HJK–KuPS Töölön Bolt-areenalla lauantaina 2.7. kello 17.