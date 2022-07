Alfa Romeon toinen kuljettaja Guanyu Zhou kiittää avusta, jota hän on saanut Valtteri Bottakselta debyyttikaudellaan.

F1-historiassa kaikkiaan yhdeksän suomalaiskuljettajaa on osallistunut Grand Prix -viikonloppuun. Tänä aikana heillä on ollut yhteensä 68 tallikaveria.

Viimeisin suomalaiskuljettajan tallikaveri on Guanyu Zhou, joka luo uraa Valtteri Bottaksen kirittäjänä Alfa Romeolla.

Zhou, 23, on näistä suomalaiskuskien tallikavereista ensimmäinen kiinalainen ja samalla Bottaksen ensimmäinen aasialainen tallikaveri.

Zhou aloitti F1-uransa vahvasti. Hän murtautui MM-pisteille heti GP-debyytissään Bahrainissa. Hänestä tuli aikakirjojen 64. kuljettaja, joka avasi pinnatilinsä heti kättelyssä.

Kymmenes sija toi yhden pisteen. Kimi Räikkönen nousi pisteille 21 vuotta aiemmin niin ikään heti ensimmäisessä kisassa, ja kuittasi yhden pinnan, mutta 2001 siihen vaadittiin sijoitus kärkikuusikkoon

”Vahvuuteni tulee sisältä. Se pistää minut aina antamaan kaikkeni kisassa taistellakseni itseni pisteille”, Zhou aprikoi kiinalaishaastattelussa.

Shanghailainen Zhou kehuu vuolaasti Bottaksen apua nopeaan sopeutumiseensa F1-tasolle.

”Työskentely Valtterin kanssa toimii todella hyvin. Hän on niin miellyttävä mies, ja vastaa aina kattavasti esittämiini kysymyksiin ja selittää asiat tarkasti. Se on parasta palautetta, mitä tällainen tulokas voi saada”, Zhou kertoo.

Hän kertoo tulevansa Bottaksen kanssa toimeen erinomaisesti.

”Ilmapiiri tiimin sisällä on erinomainen ja hyvin positiivinen aiempiin kokemuksiini verrattuna. Me olemme kaikki yhtä motivoituneita tekemään tulosta.”

Zhou tietää myös, ettei kokeneen suomalaisen päihittäminen suju kädenkäänteessä.

”Valtteri on todella nopea ja vahva kilpakuski, mikä vaatii minultakin enemmän pärjätäkseni kisoissa. Olen tehnyt alusta asti kovasti töitä pysyäkseni hänen kintereillään, mutta edessä on paljon hommia saavuttaakseni tavoitteeni. Kaikkein parasta on se, kun yhteistyömme tuntuu niin superkivalta.”

Kahdessa viimeisessä aika-ajossa Zhou on jo pystynyt päihittämään Bottaksen, kun seitsemän ensimmäisen viikonlopun jälkeen suomalainen johti tilastoa tylysti 7–0.

” Valtteri eteni jo kauden alussa aika-ajojen viimeiseen osioon asti, kun itse juutuin alkueriin. Ehkä se johtui kokemuksesta, sillä hän tietää tarkalleen, milloin pitää olla radalla saadakseen puhtaan kierroksen, kun sitä eniten tarvitaan.”

Saksalaisen Auto, Motor und Sport -lehden F1-reportteri Michael Schmidt arvioi Kanadan kisan jälkeen, että Alfa Romeo pystyy nykyisellään taistelemaan valmistajien sarjan nelostilasta McLarenia ja Alpinea vastaan.

Tällä hetkellä McLaren on neljäntenä 14 pistettä kuudentena majailevaa sveitsiläistiimiä edellä.

Pitkän F1-uran tehnyt Alfa Romeon urheilupäällikkö Beat Zehnder ylistää nykyistä kuskikaksikkoaan vuolaasti.

”Valtteri on aivan uskomattoman hyvä renkaiden hallinnassa ja Zhou on yksi parhaista tulokaskuskeista, mitä meillä on koskaan ollut. Varsinkin hänen kilpavahvuutensa on hämmästyttävän hyvä.”

Viime kisassa Kanadassa Alfa Romeo nappasi toistaiseksi parhaan kokonaistuloksensa, kun Bottas oli seitsemäs ja Zhou kahdeksas.