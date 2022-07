Veikkausliigan jumbojoukkue HIFK ilmoitti kaksi viikkoa sitten, että se tarvitsee tälle vuodelle puoli miljoonaa euroa selvitäkseen kaudesta. Seuran puheenjohtajan Heikki Pajusen mukaan tunnelin päässä näkyy valoa.

Rahapulasta kärsivän Veikkausliiga-seura Helsingin IFK:n tulevaisuus näyttää hieman valoisammalta.

Seura julkaisi kaksi viikkoa sitten avoimen kirjeen, jossa se kertoi talousongelmiensa pahentuneen ja kannusti koko seurayhteisöä osoittamaan tukensa.

HIFK Fotboll Ab:n puheenjohtaja ja pääomistaja Heikki Pajunen kertoi tuolloin STT:lle, että akuutti tarve koko vuodelle on puoli miljoonaa euroa ja kesäkuulle 140 000 euroa.

Seura yrittää ratkaista lähimmän kriisin myymällä neljään kotiotteluun yhteensä 20 000 lippua eli 5 000 ottelua kohti.

Kotipeleistä yöttömän yön ottelu VPS:ää vastaan on jo pelattu, kun taas pelit Ilvestä, Hakaa ja Interiä vastaan ovat vielä edessä.

Kello 23 alkanut VPS-ottelu keräsi Bolt-areenalle 3 060 katsojaa. Pajusen mukaan lippuja myytiin kuitenkin enemmän, sillä kaikki lipun ostaneet eivät tulleet paikalle.

Lisäksi osa osti useamman lipun, mutta tuli otteluun vain yhdellä.

”Katsojien määrä oli positiivinen yllätys. Kirjeen julkaisusta oli kulunut kaksi päivää, se oli erikoinen yöpeli ja satoi vettä”, Pajunen kertoo.

HIFK hävisi ottelun 1–5, mutta nyt se on suorastaan voittoputkessa. Viime viikolla joukkue otti ensimmäisen voittonsa Veikkausliigassa tällä kaudella, kun se kaatoi Ilveksen vieraissa Tampereella.

Keskiviikkona HIFK voitti puolestaan PK-35:n Suomen cupissa rangaistuspotkukilpailun jälkeen ja eteni cupin välieriin toista kertaa koko seuran historiassa.

Menestys on HIFK:lle uutta tällä kaudella, sillä joukkue pitää Veikkausliigan perää. Se on kerännyt yhdestätoista ottelusta vain kuusi pistettä.

Heikki Pajunen uskoo, että HIFK pystyy pelaamaan liigakauden läpi talousvaikeuksista huolimatta.

Voitot ovat herätelleet seurayhteisöä. HIFK on saanut niiden jälkeen paljon positiivisia viestejä monelta taholta.

Tärkeintä on kuitenkin lisääntynyt lipunmyynti.

”En tiedä, onko maanantain Ilves-peliin myyty etukäteen enemmän lippuja kuin Stadin derbyyn, mutta ainakin enemmän kuin mihinkään muuhun otteluun”, Pajunen kertoi torstaina.

Myös sijoittajat ovat Pajusen mukaan osoittaneet kiinnostusta seuraa kohtaan. HIFK tarvitsee heitä kipeästi, sillä viime vuoden lopulla seuran omistajiksi lähteneellä ryhmällä ei ole mahdollista jatkaa seuran rahoittamista.

HIFK:lla on vireillä keskusteluja monien mahdollisten sijoittajien kanssa, mutta kahden viikon jälkeen mikään ei ole vielä varmaa.

”Kävin niitä keskusteluja viimeksi aamulla. Ne eivät kuitenkaan mene päivässä maaliin”, Pajunen toteaa.

Hän on toiveikas seuran tulevaisuuden suhteen.

”On tapahtunut selvä positiivinen muutos, jota ei olisi ilman tätä ulostuloa.”

Vielä kaksi viikkoa sitten näytti siltä, että HIFK saattaisi joutua jättämään kauden kesken. Jos niin kävisi, tapaus olisi ensimmäinen Veikkausliigan historiassa.

Nyt Pajunen pitää kauden päättymistä ennen aikojaan epätodennäköisenä.

”Jos tämä jatkuu samalla sykkeellä, näyttää hyvältä. Tilanne on edelleen vakava, siitä ei pääse mihinkään, mutta myös positiiviset merkit ovat vahvoja. Nyt on kyse siitä, kumpi näistä on voimakkaampi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tästä selvitään.”

HIFK–Ilves 4. heinäkuuta kello 18 Bolt-areenalla.

