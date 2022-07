Tulikettu-purje­veneen vaurioiden korjaaminen alkaa välittömästi. Kippari Arto Linnervuon mukaan purje­vene saadaan vesille jo syksyllä.

Atlantin valtamereltä Portugalin edustalta ajelehtimasta löydetty ja pelastettu suomalainen Tulikettu-purjevene on vihdoin saatu nostettua ylös vedestä ja telakalle Portugalissa.

Tuliketun tarkistamista hidasti sopivan telakan löytäminen. Lopulta sellainen löytyi etelä-Portugalin Lagosista, jonne vene hinattiin Portimãon satamasta.

Hallitsemattoman vuodon aiheuttaneet runkovauriot löytyivät veneen vetolaitteen (saildrive) kohdalta, josta merivesi pääsi tulvimaan sisään lattiassa olevista repeämistä.

Vetolaite koostuu veneen pohjan läpi menevästä "jalasta", jonka päässä on potkuri. Se on kiinteässä yhteydessä veneen moottoriin, ja sen tehtävänä on siirtää moottorin tuottama voima potkurille.

Vetolaite sijaitsee purjeveneessä kölin ja peräsimen välissä.

”Toisin kuin vetolaitteet, purjeveneen keula, rungon etuosa ja köli ovat rakenteellisesti suunniteltuja ottamaan vastaan ja kestämään edestä päin tulevia voimakkaitakin törmäyksiä. Koska tämä ei päde vetolaitteisiin, se tekee niistä veneen pohjan törmäyksille ehkä haavoittuvaisimman osan”, Tulikettu-tiimin kapteeni Arto Linnervuo kertoo HS:lle.

Linnervuo tähtää parhaillaan tiiminsä kanssa Xtra Staerk -veneellä ensimmäiseen Royal Ocean Racing Clubin (RORC) 600 mailin kilpailuun Itämerellä, joka starttaa Helsingistä 21. heinäkuuta ja päättyy Helsinkiin Gotlannin kierron jälkeen.

Tulikettu telakalla Portugalin Lagosissa.

Tulikettu oli törmäyksen sattuessa 20. huhtikuuta luovimassa Pohjois-Atlantilla vastatuuleen kallelleen.

Linnervuon mukaan se vaikeuttaa arviointia siitä, miten törmäyksen kohde on liikkunut veden alla runkoa pitkin kohti veneen peräosaa.

Tuliketun erikoisuus, kantosiipi, oli törmäyksen sattuessa veneen rungon sisällä. Linnervuon mukaan se ei ollut miltään osin osallisena törmäyksessä.

Veneen korjauksen yhteydessä tarkistusta jatketaan muun muassa ultra­ääni­laitteiston avulla, jotta mahdollisesti vielä huomaamatta jääneet vaurioon saadaan korjattua.

”Kokonaiskuva tilanteesta ja tarvittavista korjaustoimista on kuitenkin syntynyt”, Linnervuo sanoo.

Arto Linnervuo kuvasi merellä ajelehtineen Tuliketun etsintäkoneesta 5. kesäkuuta.

Siirtomiehistö pelastautui rahtialukseen, mutta ehti sitä ennen kokeilla uutta korjaustapaa vuodon tukkimiseksi.

Rahtialuksen piti kuitenkin poistua alueelta nousevan myrskyn takia, joten miehistölle jäi tuolloin epäselväksi, onnistuiko korjaus.

Tulikettu pysyi kuin pysyikin pinnalla, mutta ajelehti aavelaivana Portugalin rannikolle, jolta eräs venekunta havaitsi sen sattumalta 23. toukokuuta.

Puolitoista kuukautta Atlantilla ajelehtinut Tulikettu löytyi 5. kesäkuuta Portugalin edustalta. Kaikkiaan kolme viikkoa kestäneet etsinnät sisälsivät lukuisia yllätyksiä ja epäonnea. Oli lähellä, että vene olisi jäänyt kokonaan löytymättä.

HS kertoi pitkästä ja vaikeasta pelastusoperaatiosta 10. kesäkuuta.

Iso kysymys on, mihin Tulikettu ja sen neljän hengen siirtomiehistö törmäsivät?

Mahdollisina törmäys­kohteina on mainittu esimerkiksi merenalainen kontti, muu raskas metalliesine, valas tai kalastuspyydys. Tarkistus ei ole vielä antanut selvää vastausta.

”Vaihtoehtoja on edelleen niin paljon, ettei kohteen tarkempi määrittely ole kuin puhdasta arvailua.”

Veneen pohja on suunniteltu niin, että se pitäisi puhdistaa viikoittain. Pohjaan ehti muodostua kasvustoa sen seisottua ja ajelehdittua merellä yli kuusi viikkoa.

”Tämän takia kaikkia ulkoisia törmäyksen aiheuttamia kolhuja taikka naarmuja ei ole vielä mahdollisesti pystytty tunnistamaan”, Linnervuo sanoo.

Tulikettu-purjevene vesillä.

Tuliketun vaurioiden korjaaminen alkaa välittömästi.

Runkovauriot edellyttävät perustavan­laatuisia korjaustöitä ja hiili­kuitu­rakenteisiin erikoistuneiden veneen­rakentajien ammattitaitoa.

”Korjaukset ovat kuitenkin tavanomaisia ja pystytään suorittamaan kohtuullisen nopeassa aikataulussa. Sen lisäksi veneen sisällä on ollut pitkään paljon vettä, mistä johtuen korjattavien asioiden listalle kuuluu myös kaikkea sellaista, jota ei ole suunniteltu olemaan upoksissa suolaisessa merivedessä”, Linnervuo kertoo.

Veneen moottori, akut sekä jotkut sähkö-, elektroniikka- ja hydrauliikkalaitteet ja kaapeloinnit vaihdetaan osittain.

Lisäksi veneen sisälle tullessa merivedessä kelluneet ja Atlantin tyrskyissä ympäriinsä liikkuneet esineet ovat aiheuttaneet jälkiä ja naarmuja sisäpintoihin.

Korjaustyöt tehdään joko Portugalissa tai Gosportissa Englannissa Tulikettu-tiimin tukikohdassa.

”Päätös riippuu siitä, mitä vaihtoehtoa vakuutusyhtiö pitää kustannustehokkaimpana. Se ei kuitenkaan vaikuta siihen, että vene saadaan varmuudella korjattua täysin uudenveroiseksi”, Linnervuo sanoo.

Linnervuon piti osallistua Tuliketulla tiiminsä kanssa jo tänä kesänä lukuisiin avomeripurjehduskisoihin ja menestyä niissä.

”Uskomme pääsevämme jatkamaan projektiamme syksyn aikana sekä yrittämään korkealle asetettujen tavoitteidemme saavuttamista.”