Hollantilainen onnekas häviäjä pääsi suurelle stadionille ja otti riemun irti maailman ykkösen kohtaamisesta.

Lontoo

Hollantilainen Lesley Pattinama Kerkhovella oli paluulentolippu keskiviikoksi, mutta torstaina hän oli järjestää Wimbledonin tennisturnauksen suurimman yllätyksen.

Jopa tennispiireissä tuntematon Pattinama Kerkhove piinasi maailman ykköspelaajaa Puolan Iga Świątekia toisella kierroksella täydet kolme erää ykköskentällä, joka on tennisalueen toiseksi suurin stadion.

Świątek voitti 6–4, 4–6, 6–3, vaikka ei millään lailla vakuuttanut rikkonaisessa ottelussa.

Voitollaan Świątek ohitti Monica Selesin 36 peräkkäisen voiton sarjan vuodelta 1990 ja nousi tasoihin Martina Hingisin 37 voittopelin sarjan kanssa vuodelta 1997.

Pattinama Kerkhoven, 30, ei edes pitänyt pelata Wimbledonin pääsarjassa. Hän hävisi karsintojen viimeisellä kierroksella ja periaatteessa turnaus päättyi siihen.

Tiistaina turnauksen ollessa täydessä vauhdissa Pattinama Kerkhove istui katsomossa seuraamassa toisen hollantilaispelaajan ottelua, kun sai tekstiviestin, että hän on päässyt mukaan pääsarjaan.

Aikaa valmistautua otteluun jäi vain puoli tuntia.

Kun paikka pääsarjasta aukesi, Pattinama Kerkhove voittikin ensimmäisen kierroksen ottelunsa tiistaina ja sai jatkaa torstaina ykköseksi sijoitettua vastaan.

Wimbledonissa ensimmäisen kierroksen kaksinpelit rullataan alta pois maanantaina ja tiistaina. Pattinama Kerkhove oli hankkinut lentolipun kotiin keskiviikoksi, kun ei alunperinkään ollut pääsarjassa.

Pattinama Kerkhove on pelannut pitkän uran, mutta ei ole koskaan pystynyt murtautumaan sadan parhaan joukkoon. Hänen ennätysrankkauksensa on 135 ja nyt hän on sijalla 138.

Wimbledonista hän ei saa kaipaamiaan WTA-pisteitä, mutta vähän yli 80 000 euron palkintopotti tuplaa hänen tämän vuoden ansionsa.

Hollannissa Pattinama Kerkhove pelaa maansa Billie Jean King -joukkueessa, mutta ei ole siitäkään huolimatta tunnettu edes kotimaassaan, kertoivat hollantilaiset tennistoimittajat.