Takaisin Eurooppaan palanneet formula ykköset kisaavat sunnuntaina kauden kymmenennen osakilpailunsa Britannian Silverstonessa. Kilpailu alkaa kello 17.

Lähtöruudukon kaksi ensimmäistä riviä on miehitetty kärkitallien kuljettajilla. Ferrarin Carlos Sainz ajoi lauantain aika-ajossa uransa ensimmäisen paalupaikan ja saa rinnalleen eturiviin kuljettajien MM-sarjaa johtavan Red Bullin Max Verstappenin.

Kakkosrivistä lähtevät Ferrarin Charles Leclerc ja Red Bullin Sergio Pérez neljännestä ruudusta.

Viime vuosina Britannian gp:tä hallinnut Mercedeksen Lewis Hamilton starttaa kilpailuun viidennestä ruudusta. Hamilton on voittanut Silverstonessa kolmesti peräkkäin ja yhteensä seitsemän kertaa kahdeksan viime vuoden aikana.

Hamiltonin menestysputken ykkössijat ovat vuosilta 2014, 2015, 2016 ja 2017 sekä 2019, 2020 ja 2021. Hamiltonilla on Silverstonesta yhteensä kahdeksan voittoa, sillä hän oli ykkönen myös kaudella 2008 McLarenilla ajaessaan.

Kauden 2018 kilpailun Ferrarillaan voittanut ja nykyisin Aston Martinin väreissä kilpaileva Sebastian Vettel lähtee sunnuntain kisaan 18. lähtöruudusta.

Vettelillä on ykkössija Silverstonesta myös kaudelta 2009. Kolmas Britannian gp:n voittanut nykykuski on Alpinellaan seitsemänteen lähtöruutuun ajanut Fernando Alonso, joka on ajanut Silverstonessa ensimmäisenä ruutulipulle 2006 ja 2011.

Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas lähtee pistejahtiin 12. lähtöruudusta. Bottas taipui aika-ajossa tallikaverilleen Zhou Guanyulle, joka oli kymmenes.

