Koponen on jo varma, että hänen uransa päättyy syyskuun EM-kisoihin.

Petteri Koposella oli torstai-iltana asiaa Suomen koripallomaajoukkueen muille pelaajille, kun Suomi oli Espoossa kukistanut Ruotsin ja varmistanut paikkansa hyvistä asemista MM-jatkokarsintaan.

”Sanoin jätkille, että ollaan askel lähempänä, että pääsen reissuun”, Koponen kertasi perjantaina Suomen joukkueen hotellissa.

Reissulla Koponen ei tarkoittanut, että hän aikoisi pelata, jos Suomi selviää ensi vuoden MM-kisoihin. Koponen on jo varma, että hänen uransa päättyy syyskuun EM-kisoihin.

”Se oli puoliksi vitsi, mutta jos Suomi on ensi vuonna MM-kisoissa, kyllä aion matkustaa katsomaan. Olen kuullut kavereilta niin paljon noista reissuista”, Koponen selvitti.

Vuosina 2011–2017 Koponen oli neljissä EM-kisoissa ja yksissä MM-kisoissa itsestään selvästi aloitusviisikon pelinjohtaja, mutta nyt uransa viimeisenä maajoukkuekesänä Koponen aloittaa vaihdossa.

Koponen on 34-vuotias, ja hänen liikkumistaan vaikeuttaa nivelrikko vasemmassa lonkassa. Se tarkoittaa, että nivelpintoja peittävä kimmoisa rustokudos ohentuu ja lopulta häviää. Kun reisiluun pää hankaa ilman ruston iskunvaimennusta lonkkamaljaan, se sattuu, eikä rustovaurioita korjaavaa lääkettä ole.

Koponen on viime vuosina saanut lonkkaansa liukasteruiskeita.

”Ennen pudotuspelejä kävin kuvissa lääkäriasemalla, että voisiko sinne ottaa vielä liukastetta. Lääkäri sanoi kuitenkin, ettei oikeastaan enää voi, luut ne vain hakkaavat siellä yhteen”, Koponen kertoi.

Nivelrikosta huolimatta Koposen liikkuminen näytti torstain Ruotsi-pelissä paremmalta kuin keväällä Korisliigan pudotuspeleissä. Koposen mukaan liikkuminen myös tuntui paremmalta.

”Kauhajokea vastaan (välierissä) minulta repesi vähän pohje ja sen jälkeen selkä meni jumiin. Vähän reilu viikko viimeisen pelin jälkeen alettiin treenata (maajoukkueen fysiikkavalmentajan) Hirvosen Jussin kanssa. Lonkka vaatii tietynlaista treeniä ja jumppaa, mutta ei se millään enää täydelliseksi tule. Tavoite on lykätä tekonivelleikkausta mahdollisimman lähelle 40-vuotispäivää”, Koponen kertoi.

Voitto Ruotsista torstaina Espoossa varmisti Suomelle MM-karsinnan C-alkulohkon voiton ja paikan elokuussa käynnistyvään jatkokarsintaan.

Suomi on voittanut viidestä karsintaottelustaan neljä, ja koska alkulohkopisteet kulkevat mukana jatkokarsintaan, sunnuntain vieraspeli Kroatiaa vastaan on suomalaisille erittäin tärkeä.

Voitolla sunnuntaina Suomi varmistaisi vahvan aseman saavuttaa ensimmäisen kerran miesten MM–kisapaikka pelaamalla.

”Se olisi kova juttu”, Koponen sanoi.

Vuoden 2014 MM–kisoihin Bilbaoon Suomi pääsi villillä kortilla. Koposen mielestä nykyinen maajoukkueryhmä on lahjakkain, jonka hän on nähnyt.

”Kyllä tämä on lahjakkain ja potentiaalisin joukkue, jossa olen pelannut susijengiaikana. Ennen meillä oli kapeampi kärki, mutta nyt meillä on laajempi taso ja sen päälle Lauri (Markkanen) kirkkaimpana tähtenä. Ehkä isoin asia on, että meillä on nyt moderneja, atleettisia pelaajatyyppejä moderniin korikseen. On hienoa seurata heidän kehitystään.”

Suomen sunnuntaiselle vastustajalle Kroatialle MM-karsinta on ollut karvas pettymys. Kroatia on C-karsintalohkossa viimeisenä yhdellä voitolla viidestä pelistä, mutta sillä on yhä mahdollisuus edetä jatkokarsintaan voittamalla Suomi, jos Slovenia ennakko-odotusten mukaisesti kukistaa Ruotsin.

Torstaina Kroatia hävisi selkeästi Slovenialle, vaikka oli saanut kokoonpanoonsa NBA-pelaajat Bojan Bogdanovićin ja Ivica Zubacin sekä entisen NBA-miehen Mario Hezonjan.

”Slovenia antoi kunnon selkäsaunan, Kroatialla ei ollut mitään asiaa. Mutta heillä on yhä mahdollisuus mennä voitolla jatkoon, joten tiukka matsi on tulossa. Kroatialla on kova nippu, mutta kyllä se on voitettavissa”, Koponen ennakoi.

Koposen mielestä Suomen täytyy puolustaa samalla tavoin kuin Slovenia ja pakottaa Bogdanovic ja Hezonja luopumaan pallosta, jotta Kroatian takamiehet joutuvat ottamaan ratkaisuja.

”Edellisessä pelissä Kroatiaa vastaan koetimme alussa ”hedgata” (näyttäytyä aggressiivisesti) palloscreeneissä, mutta sanoin (apuvalmentaja Mikko) Larkakselle, että aletaan mennä screeneistä ali. Kroatian takamiehet eivät halua itse tehdä ratkaisuja, eivät he ole yhtä hyviä kuin heidän eturivinsä pelaajat”, Koponen sanoi.

MM-karsinnan neljä kuuden joukkueen jatkolohkoa pelataan tämän vuoden elo- ja marraskuussa sekä ensi vuoden helmikuussa. Jokaisen jatkolohkon kolme parasta eli yhteensä kaksitoista eurooppalaista maata etenee elokuussa 2023 käynnistyvään MM-lopputurnaukseen.

Suomen C-alkulohko yhdistetään D-alkulohkon kanssa. D-lohkon voiton on jo varmistanut Saksa, ja kahdesta muusta jatkopaikasta taistelevat sunnuntain peleissä Viro, Puola ja Israel.

”Ne ovat kovia pelejä, mutta voitettavissa”, Koponen ennakoi.