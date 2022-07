Sportnetin toimittaja Mark Spector kertoo, että Puljujärveä tyrkytetään muun muassa Sebastian Ahon joukkuekaveriksi Carolinaan.

Jesse Puljujärvi on saanut tarpeekseen.

Jesse Puljujärvi, 24, haluaa lähteä Edmonton Oilersista, kanadalainen Sportsnet uutisoi.

Toimittaja Mark Spectorin mukaan Puljujärvi ja Edmonton ovat valmiit ”avioeroon” suomalaishyökkääjän aloitteesta.

Spectorin lähteet kertovat, että seura neuvottelee hänen kauppaamisestaan ainakin Carolina Hurricanesin, New Jersey Devilsin, Ottawa Senatorsin ja San Jose Sharksin kanssa.

Puljujärven agentin Markus Lehdon kerrotaan kieltäytyneen kommentoimasta asiaa, mutta hän ei myöskään kiistänyt, etteikö hänen asiakkaansa haluaisi saada uuden alun uudessa seurassa.

Spectorin mukaan Edmontonin GM Ken Holland ei suostunut antamaan haastattelua Puljujärven tilanteesta, mikä on hänelle harvinaista.

Puljujärvi oli lähellä lähteä Edmontonista jo vuonna 2019. Tuolloin hän siirtyi pelaamaan yhden kauden ajaksi Liigaan ja Kärppiin.

Sportsnet kertoo Lehdon kommentoineen nuorukaisen tilannetta huolestuneena tuohon aikaan. Puljujärvi on saanut koko uransa vaihtelevasti vastuuta NHL:ssä.

”Kun pelaaja ei luota kehenkään, hän ajattelee: ’Haluavatko nämä tyypit oikeasti minut tänne? Uskovatko he, että minusta on kahden kärkiketjun pelaajaksi? Tai edes kolmeen kärkiketjuun? Hyökkäävään rooliin?’ Pelaaja on epävarma”, Lehto sanoi vuonna 2019.

Spector lataa Puljujärvestä koruttoman arvion. Päättyneen kauden tehopisteet olivat taas vain 14+22=36.

”Häntä pidetään ’pelintappajana’ Oilersin pukuhuoneessa. Kaksi maailman parasta sentteriä ei ole saanut tehtyä hänestä kunnollista kärkiketjujen pelaajaa. Peli kuolee hänen lapaansa liian usein, jotta hänet voitaisiin laittaa säännöllisesti Connor McDavidin tai Leon Draisaitlin ketjuun”, Spector kirjoittaa.