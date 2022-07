Olympiahopeaa ja KHL-mestaruuden torjuneen maalivahdin perjantai muuttui yhtäkkiä jännityselokuvan kaltaiseksi.

Lappeenrannassa syntyneen ja pelaajasopimuksen jääkiekkoliiga NHL:ssä pelaavan Philadelphia Flyersin kanssa tehneen Ivan Fedotovin perjantai sai yhtäkkiä lähes elokuvamaisen käsikirjoituksen, kun hänet haettiin Pietarissa pakettiauton kyytiin.

25-vuotias maalivahti oli kiinnioton aikaan venäläisen Match Tv:n seurannassa, sillä kanava oli tekemässä hänestä erikoisraporttia.

Match Tv:n kirjeenvaihtaja Anna Andronova paljasti Fedotovin kiinnioton yksityiskohdat kanavan verkkosivuilla. Andronova on kertonut samat asiat myös HS:n lähteelle.

Match Tv oli kuvannut viime kaudella olympiahopeaa ja jääkiekkoliiga KHL:n mestaruuden torjunutta maalivahtia torstain ajan. Andronova oli sopinut Fedotovin kanssa haastattelun perjantaiaamuksi pietarilaiseen kiekkoareenaan Jääpalatsiin.

Tapaaminen alkoi sovitusti kello 9. Suunnitelmana oli jatkaa keskustelua jossain puistossa, ja osa kuvausryhmää poistuikin paikalta. Parkkipaikka oli jo tuolloin täynnä ihmisiä – Andronovan mukaan heitä oli kymmenkunta.

”Ensimmäisenä silmiin pisti se, että kahdella henkilöllä oli naamiot, loput olivat siviilivaatteissa. Yksi heistä näytti ’Vanjalle’ henkilöllisyystodistuksensa ja sanoi jotain”, Andronova kertoo.

Vanja on Venäjällä yleinen kutsumanimi Ivanille.

Aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta, mutta Fedotovin päivä synkkeni noin minuutin mittaisen keskustelun jälkeen.

Parkkipaikalla oli neljä tunnuksetonta autoa, joista yksi oli valkoinen tunnukseton pakettiauto. Fedotov pantiin sen kyytiin. Kolme muuta autoa olivat henkilöautoja.

”Kun hänet laitettiin pakettiautoon, juoksin yhteen niistä. Kysyin, mitä tapahtuu ja minulle vastattiin, että ei mitään”, Andronova kertoo.

Hän ehti autolle juuri kun eräs miehistä oli ollut sulkemassa sen ovea. Samaa yritettiin myös Andronovan ensimmäisen kysymyksen jälkeen siinä onnistumatta.

”Kysyin, mistä he olivat kotoisin ja he vastasivat, ettei sillä ole väliä. Kun minulta kysyttiin, mitä kuvasimme täällä, kerroin heille olevamme toimittajia. He vastasivat, että mitä sitten. Kaikki tämä tuli paljon karkeammin.”

Tämän jälkeen autosta tuli tiukka komento.

”Tyttö, ota kätesi pois nopeasti.”

Ovi paiskattiin kiinni ja auto ajoi tiehensä.

Toimittaja Andronova siirtyi tässä vaiheessa areenan vartijan puheille. Vartijakaan ei tiennyt, keitä ihmiset olivat, mutta hän kertoi heidän odottaneen noin tunnin ajan.

Kun Andronova sai myöhemmin viestitettyä Fedotoville, tarvitseeko tämä jotain, lähetti maalivahti hänelle kylmäävän vastausviestin. Maalivahti oli ihmetellyt, oliko toimittaja vuotanut tietoja hänen pidätyksestään. Andronova kiisti asian.

Fedotov kertoi harjoitelleensa tuona aamuna ensimmäistä kertaa kyseisessä paikassa.

”Kävi ilmi, että nämä työntekijät tiesivät kaiken ja odottivat häntä juuri tietyssä paikassa. Tärisin todella paljon, enhän tiennyt, ketä nämä ihmiset olivat”, Andronova sanoi.

Fedotov pidätettiin Venäjän sotilassyyttäjän viraston vaatimuksesta. Virasto uskoo maalivahdin kiertäneen kutsuntoja.

HS:n lähteen mukaan Venäjän jääkiekkopiireissä vallitsee käsitys, että kyseessä olisi TsSKA:n järjestämä kosto sille, että Fedotov päätti lähteä KHL:stä NHL:ään.

TsSKA on Venäjän armeijan keskusurheiluseura, joka on aiemmin suojellut tähteään kutsunnoilta. Tilanne muuttui Fedotovin purettua sopimuksensa.

Vaikka Venäjän viranomaiset toimivatkin tapauksessa laillisesti, ei vastaavaa ole sattunut ainakaan 20 vuoteen, kertoo Venäjän urheilumaailmassa tunteva lähde HS:lle.

Venäjällä on parhaillaan käynnissä kutsuntakampanja, joka kestää heinäkuun loppuun saakka. Pidätyksestä kertonut pietarilaislehti Fontanka kirjoitti perjantaina, että Fedotov voisi joutua Venäjän asevoimien palvelukseen jo lauantaina.

Lauantaina Fontanka uutisoi lähteensä tietojen perusteella, ettei maalivahtia tulla varmuudella lähettämään Ukrainaan, jossa Venäjä käy veristä hyökkäyssotaa.

Lähteen mukaan tämä johtuu siitä, että Fedotov on varusmies, joita ei Venäjän viranomaisten mukaan ole lähetetty Ukrainaan. On kuitenkin mahdollista, että varusmiespalvelustaan suorittavat voidaan lähettää kaukaisiin varuskuntiin.

Sama lähde kertoo Fedotovin viettäneen perjantain ja lauantain välisen yön sairaalassa. Hän ei ollut palannut armeijan rekisteröinti- ja värväystoimistoon ainakaan ennen puoltapäivää.

Fedotovin agentti Igor Paraškin ei suostunut lauantaina kertomaan Match Tv:lle, missä hänen asiakkaansa on.

”En ole vielä valmis kommentoimaan asiaa. Tehdään se huomenna”, hän sanoi.