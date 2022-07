37-vuotias jalkapallotähti haluaisi pelata Mestarien liigassa loppu-uransa ajan.

Portugalilainen jalkapallotähti Cristiano Ronaldo on pyytänyt lupaa lähteä seurastaan Manchester Unitedista. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Times. Ronaldo on kertonut Manchested Unitedille haluavansa lähteä, kunhan sopiva tarjous tulee.

37-vuotiaan miehen päätös johtuu halusta pelata Mestarien liigassa loppu-uransa ajan. Manchester United ei pelaa ensi kaudella seurajoukkueiden merkittävimmässä turnauksessa. Joukkue tuli viime kaudella Valioliigassa kuudenneksi, ja se osallistuu tulevalla sesongilla Eurooppa-liigaan.

Ronaldo oli viime kaudella Manchester Unitedin paras maalintekijä.

The Timesin mukaan kokenut jalkapallotähti uskoo, että hänellä on kolme tai neljä vuotta aikaa pelata jalkapalloa korkeimmalla tasolla ja hän haluaisi viettää ne seurassa, jossa hän pystyy antamaan panoksensa joukkueelle sekä tavoittelemaan henkilökohtaisesti merkittäviä saavutuksia.

Bayern München ja Chelsea ovat jo keskustelleet mahdollisuudesta irrottaa hyökkääjä Old Traffordin sopimuksesta, joka jatkuu kesään 2023 saakka ja sisältää vuoden option.

Ronaldo on Manchester Unitedille tärkeä seuraikoni, hän edusti Unitedia jo vuosina 2003-2009.

Viime kesänä Ronaldo palasi Manchester Unitediin, josta hän lähti vuonna 2009 Real Madridiin voittamaan Mestarien liigan neljään otteeseen. Takaisin Unitediin Ronaldo tuli Juventuksesta, jossa vietti kolme kautta.

Ronaldo sai megaluokan hankintana vastuuta valmennukselta ja kiitti luottamuksesta iskemällä 18 maalia Valioliigassa. Toisaalta tähteä on myös moitittu vähäisestä osallistuminen prässäämiseen ja muutenkin puolustamiseen. Tämän on koettu lisäävän muiden pelaajien työtaakkaa.

Ronaldo on voittanut Mestarien liigan urallaan viidesti, kerran Manchester Unitedissa ja neljä kertaa Real Madridissa. Hän on myös voittanut Euroopan mestaruuden vuonna 2016.

