Suomi jahtaa tärkeää voittoa MM-karsinnassa Kroatiaa vastaan – ”Meillä on laajempi materiaali, joka antaa erilaisia mahdolli­suuksia pelata”

MM-karsinnan alkulohkovaiheen viimeinen peli alkaa tänä iltana kello 21.

Suomen miesten koripallomaajoukkue tavoittelee tärkeää voittoa Kroatiasta MM-karsinnan alkulohkovaiheen viimeisessä pelissään tänä iltana.

Vaikka Susijengi on jo varmistanut alkulohkon voiton ja paikan elokuussa alkavaan MM-jatkokarsintaan, pelissä on iso panos, koska alkulohkon pisteet lasketaan mukaan jatkokarsintaan.

Peli alkaa Kroatian Rijekassa kello 21 Suomen aikaa.

Suomen sunnuntaiselle vastustajalle Kroatialle MM-karsinta on ollut karvas pettymys. Kroatia on C-karsintalohkossa viimeisenä yhdellä voitolla viidestä pelistä.

Sillä on kuitenkin yhä mahdollisuus edetä jatkokarsintaan voittamalla Suomi, jos Slovenia ennakko-odotusten mukaisesti kukistaa Ruotsin.

Torstaina Kroatia hävisi selkeästi Slovenialle, vaikka oli saanut kokoonpanoonsa NBA-pelaajat Bojan Bogdanovićin ja Ivica Zubacin sekä entisen NBA-miehen Mario Hezonjan.

Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi katsoi Slovenia–Kroatia-ottelun heti torstain ja perjantain välisenä yönä.

”Slovenia oli äärimmäisen hyvä. Tuolla kokoonpanolla se on yksi EM-kisojen mestarisuosikeista. Slovenia näytti valmiilta, kun taas Kroatia näytti siltä, että on kasattu porukka ja jouduttu heti kovaan paikkaan. Valmentaja ja pelaajat eivät olleet samalla sivulla”, Tuovi arvioi.

Hänen arvionsa mukaan Kroatian heikkoudet ovat takakentällä. Tässä suhteessa Suomella on etua torstain Ruotsi-pelistä, jossa Suomi keskittyi nimenomaan Ruotsin pelinjohtajien kontrolloimiseen.

”Jotkut asiat, joita teimme Ruotsia vastaan, ovat erittäin arvokkaita sunnuntaina. Ruotsia vastaan pystyimme ottelun aikana muuttamaan puolustusta. Laitoimme pienellä riskilläkin painetta palloon, ja sitä me voimme tehdä myös Kroatiaa vastaan”, Tuovi ennakoi.

Tuovilla on käsissään kokoonpano, joka antaa hänelle vaihtoehtoja hyvin erilaisiin viisikoihin. Ruotsia vastaan Suomi väläytti sekä kolmen takamiehen pienikokoista viisikkoa että jättikokoista viisikkoa, jossa kolmen ison pelaajan takana kaksimetrinen Elias Valtonen pelasi kakkospaikalla.

”Meillä on nyt laajempi materiaali, joka antaa ihan erilaisia mahdollisuuksia pelata. Kaikki joukkueet joutuvat miettimään, miten vartioivat Lauri Markkasta, mutta me olemme vaikea vastus, jos meillä on muitakin hankalia match upeja.”

Suomen nuorten pelaajien joukossa on tunkua myös syyskuun EM-kisoihin, jotka lykkääntyivät vuodella koronaviruspandemian takia.

Esimerkiksi pelinjohtaja Miro Little, 18, on tämän vuoden aikana noussut pelaavaan kokoonpanoon, ja Ruotsia vastaan Olivier Nkamhoua teki karsintadebyyttinsä.

”Helmikuun puolivälissä ei kukaan olisi uskonut, että Miro olisi 12 pelaajan joukossa. Nyt se tuntuu itsestäänselvyydeltä. Ei tässä naulata mitään ovia kiinni ennen EM-kisoja”, Tuovi sanoi.

Elokuussa alkavassa MM-jatkokarsinnassa Suomi kohtaa varmuudella Saksan sekä kaksi maata Viron, Puolan ja Israelin muodostamasta kolmikosta. Elokuussa 2023 käynnistyvään MM-lopputurnaukseen etenee 12 eurooppalaista maata.

Koripallon MM-karsintaottelu Kroatia–Suomi sunnuntaina 3. heinäkuuta kello 21 Suomen aikaa.