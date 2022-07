Suomi sai cheerleadingin EM-kisoista yhteensä kahdeksan mitalia, joista neljä kultaista.

Cheerleadingin EM-kilpailut Ateenassa olivat Suomelle menestys. Suomi kahmaisi kaikki aikuisten sarjojen Euroopan mestaruudet. Aikuisissa Suomi voitti kolme EM-kultaa sekä yhden EM-pronssin. Junioreissa Suomi otti EM-kullan, kaksi hopeaa sekä pronssin.

Edelliset cheerleadingin EM-kilpailut käytiin vuonna 2019, ja silloin Suomi sai seitsemän mitalia. Koronapandemian vuoksi lajissa ei ole kilpailtu kahteen vuoteen.

Helsinkiläinen HAC Elite kruunattiin naisten cheer-sarjan Euroopan mestariksi. Finaaliin joukkue lähti paalupaikalta ja pystyi säilyttämään sijoituksensa norjalaisten kovasta vastuksesta huolimatta.

HAC Eliten ohjelma alkoi räjähtävän itsevarmasti: Let`s go Suomi, blue and white, we are Elite -huudahdus raikui katsomoon. Loisteliaan, rytmisen ja huikeaa akrobatiaa sisältävän ohjelman jälkeen joukkue sai valtavat aplodit.

”Olemme odottaneet tätä mestaruutta kauan. Tuntuu mielettömältä, että monen vuoden työn jälkeen me saavutettiin se”, iloitsi Elite-joukkueen kapteeni Tuuve Häkkinen mestaruuden selvittyä sähköpostitse.

”Vaikka pienen pieniä yksityiskohtia jäi hampaankoloon, olemme tosi tyytyväisiä finaalisuoritukseen”, hehkutti kapteeni Hanna Stocklin.

Aikuisten sekacheer-sarjan kisasta helsinkiläisen Funky Team Gorillazin upea suoritus palkittiin Euroopan mestaruudella. Kovimman vastuksen heille tarjosi Norja, joka taipui finaalissa hopealle.

Tamperelainen Dream Team Dancers tanssi ylivoimaiseen Euroopan mestaruuteen aikuisten cheertanssisarjassa. Suomalaista käsialaa oleva koreografia, Euroopan paras tanssitekniikka sekä joukkueen energisyys siivittävät joukkueen EM-kultaan selkeän piste-eron turvin. Dancers- joukkueen edellinen Euroopan mestaruus on vuodelta 2015.

”Tämä Euroopan mestaruus näytti sen, kuinka olemme jo vuosien ajan tehneet töitä järkevästi ja suurella sydämellä. Olemme uskoneet unelmaamme”, tuuletti Dancers- joukkueen valmentaja Arla Tanner.

Juniorisarjoissa Suomen tyttöjen cheer-sarjan joukkueet nappasivat upean kaksoisvoiton. EM-kullan vei HAC Junior Elite ja EM-hopeaa nappasi Golden Spirit Whitelighters.

”Ei tämä tunnu lainkaan todelta! Asetimme kauden alussa Euroopan mestaruuden tavoitteeksi ja tuntuu tosi hyvältä, että me saavutettiin se”, Junior Eliten kapteenit iloitsevat.

”Maailman ylpein fiilis. Tämä oli meidän tavoite ja unelma – ja nyt se kulta roikkuu meidän kaulassa”, valmentaja Nina Nyberg jatkoi.