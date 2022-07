Norjalaisen Casper Ruudin tavoitteena on pelata grand slam -turnauksen finaalissa ja kamppailla maailmanlistan kärkipaikoista.

Entinen huippupelaaja Christian Ruud on valmentanut poikansa Casper Ruudin tenniksen maailman­listan kärki­viisikkoon. Norjalainen on yksi lajin atleettisimmista pelaajista, mutta hänen treeni­määränsä eivät ole lajin huippua.

Norjalainen Casper Ruud tiesi 12-vuotiaana, että hänestä tulee tennispelaaja. Siihen asti hänen isänsä Christian Ruud kuljetti poikaansa jalkapallon, golfin ja tenniksen pariin.

Voimakkaalle Ruudille tennis tuntui sopivan parhaiten, ja Ruudin fyysiset vahvuudet istuivat tennikseen. Se oli lajeista luonnollisin.

Päätös oli varmasti iso helpotus myös Christianille, joka oli parhaimmillaan tenniksen kaksinpelin maailmanlistalla sijalla 39. Entisenä ammattilaispelaajana isä pystyi tukemaan ja auttamaan Casper-poikaa parhaiten juuri tenniksessä.

Christian Ruudin rooli muuttui nopeasti kuljettajasta valmentajaksi, jolla oli käsissään huippulahjakas pelaajanalku.

Nyt Casper Ruud on 23-vuotias ja maailman huipulla. Hänen isänsä valmentaa häntä edelleen.

Urheilumaailma tuntee lukemattoman määrän vanhempien ja lasten välisiä valmennussuhteita, jotka ovat tuottaneet lähinnä eripuraa ja kiukkua. Suhde menee usein jossain vaiheessa solmuun, jos menestys tai käytetyt valmennusmetodit eivät miellytä jompaakumpaa.

Tuolloin huippu-ura saattaa jäädä kauas tavoitteesta. Ruud kertoo HS:lle tunnistavansa ilmiön.

”Ihmiset kysyvät usein, onko meillä isoja väittelyitä tai taisteluita, mutta ei meillä ole koskaan ollut isoja erimielisyyksiä tai ristiriitoja. Olen aina kunnioittanut hänen mielipiteitään”, Ruud sanoo.

”Meillä on hyvä suhde, ja toivottavasti se jatkuu vielä monta vuotta.”

Yhteistyö on toiminut vuosia ja tuottanut tuloksia. Menestyskäyrä on noussut jyrkästi.

Heti Wimbledonin turnauksen jälkeen Ruud on ATP-listalla viidentenä. Edellä ovat vain venäläinen Daniil Medvedev, Saksan Alexander Zverev, Espanjan Rafael Nadal ja Kreikan Stefanos Tsitsipas.

Taakse jää jopa Novak Djokovic, tosin suurelta osin sen takia, ettei Wimbledonista jaeta ATP-pisteitä.

Christian Ruud, 49, nousi ATP-listalla maailman 40 parhaan pelaajan joukkoon. Poika on tähän mennessä rikkonut kaikki Norjan tenniksen ennätykset, mutta myös noussut ylivoimaisesti kirkkaimmaksi pohjoismaalaiseksi tennistähdeksi.

Siitä on vuosia, kun parhaat ruotsalaiset mahtuivat kymmenen parhaan joukkoon. Jarkko Nieminenkin ylsi uransa huippuvuonna 2006 sijalle 13.

Casper Ruud pääsi Wimbledonissa nimikirjoitusten pyytäjien piirittämäksi.

Norjassa on meneillään kenties maan historian suurin tähtiurheilijoiden tulva. Norjalaiset alppihiihtäjät, mäkihyppääjät ja hiihtäjät kuuluvat huippu-urheilun jokavuotisiin menestyjiin.

Karsten Warholm on voittanut 400 metrin aidoissa kaiken ja lyönyt tiskiin maailmanennätyksen (45,94), joka panee hieraisemaan silmiä.

Maileri Jakob Ingebrigtsen, 21, voitti olympiakultaa Tokiossa viime kesänä Warholmin tapaan.

Ettei Norjan urheilun kultasuoni olisi jäänyt tähän, myös beachvolley-pelaajat Anders Mol ja Christian Sørum voittivat Tokiossa.

Heidän lisäkseen Viktor Hovland on golfin maailmanlistalla parhaana pohjoismaalaisena kahdeksantena.

”Meillä on yhtäkkiä viisi–kuusi kaveria, jotka menestyvät erittäin hyvin suurissa lajeissa. Jokainen saa motivaatiota toisistaan”, Ruud sanoo ja lisää listalle vielä Manchester Cityyn siirtyneen maalintekokoneen Erling Braut Haalandin.

”Me taidamme tehdä oikeita asioita, ja Norjalle on hyvä, että on huippuja.”

Tennis ei ole Norjan perinteisimpiä lajeja, mutta Ruud sanoo oman tiensä olleen helppo. Isä auttoi ja oli läsnä.

Ruudilla ja hänen isällään oli selvä suunnitelma siitä, miten valmennus etenee. Heille oli selvää, mitä ammattilaistennis vaatii ja miten huippupelaajaksi kasvetaan.

”Jos et saa tukea ja kannustusta kotoasi, on erittäin vaikea nousta hyväksi urheilijaksi”, Casper Ruud kertoo.

” ”En halua pelata vaikkapa neljää tuntia päivässä, koska se on liikaa kropalleni.”

Manchester Cityn Haaland on kuin härkä rynniessään kohti maalia. Warholm näyttää parhaina päivinään väsymättömältä. On itsestään selvää, että myös Norjan tennishuippu on äärimmäisen kovassa kunnossa.

Kun sanon Ruudille, että hän on ATP-kiertueen atleettisin pelaaja Rafael Nadalin jälkeen, hän ei hämmästy. Ruud tietää itsekin, että hänen voimatasonsa ovat kunnossa.

Ruudin mukaan ihmiset katsovat tennistä televisiosta ja puhuvat, että siellä vain pelataan ja sen jälkeen mennään seuraavaan kaupunkiin pelaamaan. Vähän samaan tapaan hän itsekin ennen ajatteli.

Rakentaessaan nousua Ruud huomasi, ettei television välittämä mielikuva ole todellakaan oikeaan osuva.

Tennikseen liittyvissä harjoitusmäärissä Ruud jää hieman yllättäen kauas ahkerimpien harjoittelijoiden tuntimääristä, ja sille on syynsä.

”Rehellisesti sanottuna en harjoittele niin kamalan montaa tuntia tennistä, koska pelityylini on niin fyysinen ja lyön kovaa yläkierrettä. Se kuluttaa paljon energiaa kropasta.”

Ruud kertoo harjoittelevansa noin 2–2,5 tuntia tennistä päivässä. Tennisharjoitteiden päälle tulee puolitoista tuntia kuntosaliharjoittelua.

”En halua pelata vaikkapa neljää tuntia päivässä, koska se on liikaa kropalleni. Se vain vetää kropan tukkoon. Tykkään kuntosaliharjoittelusta, koska se tuo vaihtelua ja toisenlaisia haasteita tavallisiin päiviin”, Ruud sanoo.

Ikimuistoinen hetki. Casper Ruud (oik.) pääsi samalle palkintokorokkeelle Rafael Nadalin kanssa. Vasemmalla Ranskan tennisliiton puheenjohtaja Gilles Moretton ja lajin legenda Billie Jean King.

Aamulla Ruud menee kentille viimeistään kello yhdeksän. Ensin on tenniksen lajiosuus, sitten lounas ja iltapäivällä kuntosalia. Hän on palkannut oman fysioterapeuttinsa, kuten käytännössä kaikki tämän tason ja tälle tasolle pyrkivät pelaajat.

Harjoituspäivä päättyy illalla kuuden ja seitsemän välissä, kun tarvittava fysioterapia on takana.

”Nyt olen tällä tasolla tajunnut, mitä harjoittelu huipulla vaatii. Minulle se on okei, mutta päivät voivat olla aika pitkiä”, Ruud sanoo.

Wimbledonin nopeilla nurmikentillä Ruudin visiitti jäi lyhyeksi. Ruoho ei ole hänen alustansa, mutta massakenttä on.

Ruud katseli lapsena televisiosta Nadalin, massakenttien kuninkaan, otteluita ja ihastui ikihyviksi. Korkean yläkierteen pelityyli vei mennessään.

Kesän alussa Ruud joutui elämänsä kovimpaan paikkaan kohdatessaan juuri Nadalin. Näyttämönä olivat Roland Garrosin massakentät ja panoksena Ranskan mestaruus.

Ruud on aina halunnut pelata grand slam -finaalissa. Unelma toteutui, mutta Ruud jäi osattomaksi Nadalin koulutuksessa.

”Olisin toivonut, että olisin voinut saada ottelusta pitemmän ja olisin pystynyt haastamaan enemmän. Pelaaminen loppuottelussa oli liian vaikeaa minulle, niin yksinkertaista se oli.”

”Minulla ei ollut sitä, mitä hänen voittamisensa olisi vaatinut.”

” ”Toivottavasti saan vielä mahdollisuuden pelata grand slam -finaalissa.”

Vasta kävellessään Roland Garrosin keskuskentälle Ruud tajusi, mitä on edessä.

”Ajattelin, että vau, tämä on isointa mitä meillä on ja isoin mahdollinen peli. Melkein koko maailma katsoo sitä.”

Niin Ruudkin teki ja tekee edelleen. Hän katsoo kaikki grand slam -finaalit, ja Ranskassa hän oli itse katsottavana. Hän kertoo nauttineensa tilanteesta, mutta, mutta.

”Toivottavasti saan vielä mahdollisuuden pelata grand slam -finaalissa. Silloin minulla on enemmän käsitystä tilanteesta, olosuhteista ja siitä, kuinka paljon huomiota loppuottelu voi saada.”

Sekä fanit että asiantuntijat ovat jo vuosia odottaneet suuren kolmikon hiipumista ja tenniksen sukupolvenvaihdosta. Pian nuoret valtaavat kaikki kärkisijat, ja siinä juoksussa Ruud haluaa olla mukana.

”Uskon, että silloin on vähän isompi ryhmä pelaajia kuin nyt. Tarkoitan Rafaa, Novakia [Djokovic] ja Fedeä [Roger Federer], jotka ovat voittaneet lähes kaiken viimeiset 17–18 vuotta.”

