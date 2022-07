”EM-kisat ovat hyvä välietappi matkalla isoon tavoitteeseen eli MM-kisoihin”, toteaa suomalainen jalkapalloerotuomari Lina Lehtovaara.

Hän on yksi 13 erotuomarista 6.–31. heinäkuuta Englannissa pelattavissa naisten jalkapallon EM-kisoissa. Lehtovaara tuomaroi ensimmäistä kertaa turnauksessa torstaina, kun Norja ja Pohjois-Irlanti kohtasivat A-lohkon ottelussa.

Hän lähti kisapaikalle odottavin ja jännittynein tunnelmin, sillä tuomarit saavat tietää ottelunsa vasta pari päivää etukäteen. Lehtovaara ei tiedä sitäkään, kuinka monta peliä hän kaiken kaikkiaan viheltää.

”Jännitys säilyy koko turnauksen läpi. Minun on mahdollista päästä finaaliinkin, mikä on iso tavoitteeni. Se vaatii sitä, että alkusarjan peleissä onnistun todella hyvin”, hän sanoo.

Lehtovaara osallistui myös vuoden 2017 naisten EM-kisoihin, mutta silloin hän toimi neljäntenä erotuomarina. EM-turnaus ei siis ole kokeneelle tuomarille täysin uusi tilanne, mutta kyseessä ovat Lehtovaaran ensimmäiset aikuisten arvokisat päätuomarina.

Hän toivoo, että kisoissa on erinomaista peliä ja hyvä tunnelma.

”Odotan, että joukkueet pelaavat laadukkaasti. Englanti on jalkapallomaa, joten toivottavasti tunnelma stadioneilla on käsinkosketeltava ja innostus kisoista näkyy muutenkin.”

Englannin jälkeen Lehtovaara matkustaa elokuussa Costa Ricaan, jossa hän tuomaroi alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Sen jälkeen silmissä kiiluu jo aikuisten MM-kisat, jotka pelataan seuraavan kerran kesällä 2023 Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Lehtovaara on mukana ryhmässä, josta valitaan MM-kisoihin erotuomareita.

Kisapaikan varmistamiseksi olisi kuitenkin tärkeää saavuttaa toinen tavoite, paikka Veikkausliigassa. Tähän mennessä Lehtovaara on viheltänyt miesten pelejä korkeimmillaan Ykkösessä, jonne hänet nimettiin tänä vuonna.

”Veikkausliigaan pääsy olisi tärkeää verrattuna siihen, mitä muiden Euroopan maiden erotuomarit saavat tehdä kotimaassaan. Esimerkiksi Saksan Bundesliigassa on ollut naistuomareita”, Lehtovaara kertoo.

Palloliiton erotuomaripäällikön Johan Holmqvistin mukaan Lehtovaara on suoriutunut miesten Kakkosessa ja Ykkösessä hyvin. Holmqvist ei osaa sanoa, milloin Veikkausliigan ovet aukeavat Lehtovaaralle.

”On mahdotonta sanoa, milloin Lehtovaara voisi päästä sinne. Eteneminen riippuu erotuomareiden suorituksista. Lisäksi täytyy läpäistä juoksutestit, joita Veikkausliigan ja Ykkösen erotuomareilla on kaksi kertaa vuodessa”, Holmqvist kertoo.

Toukokuussa Lehtovaara saavutti yhden unelmansa, kun hän tuomitsi naisten Mestarien liigan finaalin.

”Oli hienoa, että viimeisten vuosien aikana tekemäni työ palkittiin. Kokemuksen kruunasi vielä se, että perheeni pääsi paikan päälle katsomaan peliä.”

Lue lisää: Lina Lehtovaara teki historiaa Mestarien liigan finaalissa, seuraavaksi tavoitteena on Veikkaus­liiga – ”Kohta olisi aika rikkoa lasikatto”

Menestys ei tule ilmaiseksi. Lehtovaara harjoittelee 10–15 tuntia viikossa, ja sen lisäksi hänellä on yleensä yksi peli viikossa.

Hän noudattaa Uefan ja Fifan harjoitusohjelmaa ja kirjaa päivittäin harjoituksensa liittojen seurantaohjelmiin. Harjoitteluun kuuluu kestävyyden, nopeuden ja voiman kehittämistä sekä loukkaantumisten ehkäisyä ja palauttavia harjoituksia.

Vuoden 2017 alusta Lehtovaaralla on ollut oma fyysinen valmentaja.

”Kansainvälisellä huipulla vaatimukset ovat sen verran kovat, että koin tarpeelliseksi hankkia itselleni valmentajan”, hän toteaa.

Lina Lehtovaara tarkasti heti ensimmäisessä EM-kisojen ottelussaan torstaina tilanteen videolta ja tuomitsi Norjalle rangaistuspotkun.

Lehtovaara aloitti tuomaroinnin 17-vuotiaana pikkuveljensä esimerkin ansiosta.

”Hän ilmoitti ruokapöydässä menevänsä erotuomarikurssille. Totesin, että minä tulen mukaan.”

Aluksi tuomarointi oli tapa saada taskurahaa, ja kului muutamia vuosia ennen kuin Lehtovaara löysi kutsumuksensa tehtävään. Kiitos siitä kuuluu Kokkolan erotuomarikerholle, jossa kokeneemmat patistivat Lehtovaaraa tuomaroimaan vakavammin.

Tuomaroinnin aloittamisen aikaan Lehtovaara pelasi jalkapalloa Kokkolassa GBK:ssa. B-tyttöjen jälkeen innostus kuitenkin lopahti, sillä seuran naisten joukkue oli juuri pudonnut Ykkösestä Kakkoseen.

Pian Lehtovaara muutti Vaasaan opiskelemaan kasvatustieteitä.

”Pelasin opintojeni aikana vähän. Tuomarointi vei kuitenkin mukanaan, kun ymmärsin, että sitä voi tehdä ihan tosissaan”, Lehtovaara muistelee.

Nykyisin Lehtovaara työskentelee resurssiopettajana Paraisilla, jossa hän asuu puolisonsa sekä kissojensa ja koiriensa kanssa.

Aiemmin Lehtovaara teki kokoaikaisesti luokanopettajan töitä, mutta vuosi sitten hän koki tarvitsevansa enemmän aikaa tuomaroinnille MM-kisojen kandidaattipaikan myötä.

”Luokanopettajan työ on niin kokonaisvaltaista, ettei se jää koululta lähtiessä työpaikalle vaan kulkee koko ajan ajatuksissa. Lisäksi tuomarointi on sekä fyysisesti että henkisesti vaativaa, joten oli raskasta yrittää suoriutua molemmissa laadukkaasti”, Lehtovaara kuvailee kokoaikaisen työn ja tuomaroinnin yhdistämistä.

Opettamisessa ja tuomaroinnissa on paljon samaa, ja etenkin moni naistuomari on Lehtovaaran mukaan opettaja.

”Molemmissa pitää johtaa ihmisiä ja olla tavallaan huomion keskipisteenä. Lisäksi kommunikointi on molemmissa tärkeää.”

” ”Haluan korostaa joukkuetta, joka meilläkin on.”

Kentällä Lehtovaaralla on apunaan avustavat erotuomarit, neljäs erotuomari sekä isommissa peleissä myös var- eli videotuomarit.

”Moni ajattelee, että erotuomari on aika yksin. Haluan korostaa joukkuetta, joka meilläkin on. Yhdessä tekeminen on yksi tuomaroinnin parhaita puolia”, Lehtovaara huomauttaa.

Tuomarointi ei ole helppoa, mutta Lehtovaara nauttii tehtävänsä vaativuudesta.

”Kentälle saa mennä aina haastamaan ja voittamaan itsensä.”

Silti epäonnistumisia tulee.

Niiden jälkeen Lehtovaara muistuttaa itseään siitä, ettei kysymys ole elämästä ja kuolemasta, vaikka pelaajasta tai joukkueesta tuntuisikin siltä. Lisäksi hän keskustelee asiasta tuomaritiiminsä ja usein myös puolisonsa kanssa.

”Epäonnistumisista on pakko päästä puhumaan. Siten asian voi jättää taakseen.”

41-vuotias Lehtovaara uskoo, että hän pystyy pysymään huipulla ainakin vielä seuraavat viisi vuotta.

Fifan yläikäraja erotuomareille oli pitkään 45 vuotta, mutta se otettiin pois käytöstä vuoden 2016 alusta.

”Nykyisin esteenä on vain se, jos ei selviydy testeistä tai pärjää muuten. Vanhempana pystyy ehkä olemaan huipulla, mutta samalla vie nuoremman erotuomarin paikan”, Lehtovaara pohtii.