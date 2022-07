Andreas Christensen ja Franck Kessié liittyivät Barcelonaan pitkillä sopimuksilla.

FC Barcelona on hankkinut riveihinsä kaksi huippuvahvistusta: tanskalaisen puolustajan Andreas Christensenin ja norsunluurannikkolaisen keskikenttäpelaajan Franck Kessién.

26-vuotias Christensen saapuu Barcelonaan Chelseasta ja 25-vuotias Kessié AC Milanista.

Hankinnat ovat rahavaikeuksissa rypevälle espanjalaisseuralle edullisia, sillä molemmat pelaajat vaihtavat seuraa ilmaissiirrolla. Heidän edelliset sopimuksensa umpeutuivat keväällä.

Sekä Christensen että Kessié laittoivat nimensä neljän vuoden sopimuksiin, jotka ulottuvat kevääseen 2026 saakka. Molempien ulosostohinta on tähtitieteellinen 500 miljoonaa euroa.

Christensenin saavutuksiin lukeutuu Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan voitto Chelseassa. Kessié auttoi AC Milanin Italian liigan mestariksi viime kaudella.

Barcelona on menettämässä keskikentältään hollantilaisen Frenkie de Jongin, joka on lähellä siirtoa Manchester Unitediin. Kessié paikkaa lisäksi seuraikoni Sergio Busquetsia, 33, jonka ikääntyminen on alkanut näkyä tämän peliotteissa.