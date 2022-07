Lehtovaara on erotuomarina Norjan ja Pohjois-Irlannin kamppailussa.

Lina Lehtovaara on EM-kisoissa mukana erotuomarina.

Englannissa pelattavan jalkapallon naisten EM-lopputurnauksen erotuomaristoon valittu suomalaistuomari Lina Lehtovaara tekee lopputurnausdebyyttinsä päätuomarina torstaina. Euroopan jalkapalloliitto Uefa ilmoitti tiistaina, että Lehtovaara on erotuomarina A-lohkon ottelussa Norja–Pohjois-Irlanti.

Lehtovaara, 41, on palkittu Suomessa vuoden erotuomarina kuusi kertaa. Hän on tuominnut runsaasti kansainvälisiä otteluita, ja arvokisoissa hän on aiemmin toiminut neljäntenä erotuomarina naisten EM-lopputurnauksessa vuonna 2017. Toukokuussa Lehtovaara oli erotuomarina naisten Mestarien liigan loppuottelussa Barcelonan ja Lyonin välillä.

Naisten EM-lopputurnaus alkaa keskiviikkona Manchesterin Old Trafford -stadionilla A-lohkon ottelulla Englanti–Itävalta, jossa erotuomarina on espanjalainen Marta Huerta De Aza. Suomi aloittaa turnauksensa perjantaina Milton Keynesissä ottelulla Espanjaa vastaan.