Muualla maailmassa urheilu on palannut tai ainakin palaamassa arkeen: katsomoissa on yleisöä, ja koronarajoitukset alkavat olla vain muisto. Tiukkaa koronapolitiikkaa jatkavassa Kiinassa on toisin, sillä kisajärjestäjät peruivat marraskuulta yleisurheilun puolimaratonin MM-kilpailun.

Kilpailu oli määrä järjestää Yangzhoussa. Kansainvälinen yleisurheiluliitto World Athletics päätyi perumaan kilpailun pandemian takia. Päätöstä edelsivät neuvottelut paikallisten järjestäjien ja Kiinan yleisurheiluliiton kanssa.

Puolimaratonin MM-kilpailu siirtyy runsaan vuoden kuluttua kisattavien maantiejuoksun MM-kisojen yhteyteen. Ne kisataan Latvian Riiassa syys-lokakuun vaihteessa 2023.

Yangzhou saa järjestettäväkseen maantiejuoksun MM-kisat maaliskuussa 2027.