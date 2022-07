Helmarien tähtipelaaja Natalia Kuikka joutuu odottamaan vielä Hollannissa testituloksia sairaudestaan ennen kuin pääsee matkustamaan Englantiin EM-turnaukseen.

Stowe

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen tähtipuolustaja Natalia Kuikka, 26, on parhaillaan Hollannissa, koska hän ei pystynyt matkustamaan muun joukkueen kanssa Englantiin sairautensa takia. Kuikka sairastui ennen Helmarien lauantaista maaottelua Hollantia vastaan.

Kuikan terveystilannetta on seurattu tiiviisti viime viikonlopusta lähtien, Helmarien lääkäri Pippa Laukka kertoi maajoukkueen tiistaisten harjoitusten jälkeen.

Helmarien harjoituspaikka EM-turnauksessa on Stowe-nimisessä kylässä Buckinghamshiren maakunnassa Kaakkois-Englannissa.

”Natalia on ollut sivussa sairaana. Hän on toipumaan päin, ja hänen tilannettaan seurataan päivä kerrallaan”, Laukka sanoi.

Juuri nyt näyttää siltä, että hänen pelaamisensa EM-turnauksen avausottelussa Espanjaa vastaan on ainakin vaarassa.

”Odottelemme vielä lopullisia tuloksia tutkimuksista, ja niiden tultua hänen tilanteensa selviää tarkemmin. Sen verran voin sanoa, että hänellä ei ole koronaa. Se on varmuudella poissuljettua.”

Mitä se tarkoittaa hänen pelaamisensa suhteen, jos hänellä ei ole koronaa?

”Ensin täytyy odottaa niitä tutkimustuloksia, ja sen jälkeen voimme miettiä jatkoa”, Laukka sanoi.

”Hänellä on ollut kuumetta, jonka syytä on selvitelty. Tutkimusten valmistumisessa menee aikaa.”

Laukan mukaan Kuikalla oli kuumetta selvästi.

Kuikan mukana Hollannissa on joukkueenjohtaja Outi Saarinen. Laukan mukaan joukkueen lääkintäjohto on tehnyt yhteistyötä hollantilaisen lääkärin kanssa Kuikan sairauden hoitamisessa. Kuikka on hotellimajoituksessa parhaillaan.

”Hän ei ole ollut sairaalassa potilaana”, Laukka sanoi.

”Meillä on laadittuna valmis suunnitelma, jota noudatamme, kun pääsemme pidemmälle hänen toipumisessaan ja kuntoutumisessaan.”

Laukan mukaan kaikki muut pelaajat ovat terveitä, eikä heillä ole mitään samankaltaisiin sairastumiseen viittaavia oireita.

”Olemme olleet leirillä kevennetyssä kuplassa. Olemme välttäneet ylimääräisiä kontakteja, ja maskit ovat olleet käytössä esimerkiksi lentokentillä. Hygieniakäytännöistä on hyvä rutiini.”

Muut pelaajat ovat terveitä, mutta ovatko he pelikuntoisia?

”Sitä ei kannata spekuloida, mutta sanotaan, että nyt näyttää hyvältä.”

Suomi aloittaa jalkapallon EM-turnauksen alkulohkonsa ensimmäisellä ottelulla Espanjaa vastaan perjantaina.