Nora Heroum ei ole ollut viime aikoina avauskokoonpanon pelaaja maajoukkueessa, mutta nyt hän näyttää mahdolliselta korvaajalta Tuija Hyyryselle.

Stowe, Englanti

Helmarien päävalmentaja Anna Signeul saattaa joutua tekemään pari muutosta säännölliseen avauskokoonpanoonsa, kun Suomi kohtaa EM-turnauksen avausottelussaan Espanjan perjantaina. Sairastuneen tähtitopparin Natalia Kuikan tilalla pelannee Elli Pikkujämsä, ja mikäli oikea laitapakki Tuija Hyyrynen ei ole perjantaina täydessä pelikunnossa, korvannee hänet Nora Heroum.

Heroum pelasi Suomen valmistavissa otteluissa Hollantia ja Japania vastaan, mikä kertoo siitä, että hän on Signeulin ensisijainen vaihtoehto korvaamaan Hyyrysen.

”Totta kai oli kiva pelata ja saada vastuuta. Olin iloinen siitä. Olen valmis jos vastuuta tulee. Jokaiseen peliin valmistaudutaan ihan samalla oli sitten avauksessa tai ei”, Heroum kertoi keskiviikkona Stowessa ennen Helmarien harjoituksia.

Tarkoittaako se sitä, että olet ensimmäinen vaihtoehto hänen tilalleen, kun pelasit valmistavissa otteluissa?

”Sitä en osaa sanoa. Sitä pitää kysyä valmennusjohdolta.”

Medialla on rajallinen aika nähdä joukkuetta harjoituksissa, joten pelaajien pelikuntoa on vaikea arvioida. Tiistaina Hyyrynen näytti lähinnä venyttelevän kentän laidalla, mutta keskiviikkona hän osallistui ainakin alkulämmittelyyn ilman ongelmia. Voi olla, että Hyyrynen nähdään vielä avauksessa perjantaina.

EM-kenraali Hollantia vastaan päättyi 0–2-tappioon ja sitä edeltävä kotimaaottelu Japania vastaan peräti 1–5-tappioon.

”Tuloksellisesti ei mennyt hyvin. Hollanti-peliin saimme parannettua peliä Japani-ottelusta. Koin, että minulla meni ihan hyvin. Oli hyvä fiilis omasta suorituksesta. Tuntui varmalta ja rennolta”, Heroum sanoi.

Tuija Hyyrysen pelaaminen perjantaina on vielä epävarmaa. Keskiviikkona hän oli mukana verryttelemässä maajoukkueen harjoituksissa.

Nora Heroum on todennäköinen korvaaja Tuija Hyyryselle, jos tämä ei pysty pelaamaan.

Viime ja tänä vuonna Heroum oli maajoukkueen kilpailullisessa ottelussa vain kerran avauskokoonpanossa, ja ylipäätänsä kentällä, kun hän pelasi MM-karsintojen avausottelussa Kyprosta vastaan. Muuten hän on ollut kokoonpanossa säännöllisesti mutta joutunut istumaan vaihtopenkillä.

”Jos pelaan [oikeana] laitapakkina, niin edelläni on ollut Tuija Hyyrynen, joka on maailmanluokan pakki. Yksi vastaan yksi -tilanteissa hän on huikea pelaaja. Tuija on pelannut sillä paikalla ihan oikeista syistä.”

Miten olet jaksanut odottaa vuoroasi?

”Kunniahan se on olla maajoukkueessa, oli sitten avauksessa tai ei. Pitää vain olla kunnianhimoinen ja jatkaa työntekoa, ja paikan tullen pitää antaa kaikkensa.”

”Kukaan pelaaja ei varmaan tykkää istua penkillä. Olen antanut panokseni, oli se sitten penkillä tai kentällä. Yritän tuoda energiaa niille, jotka aloittavat ottelun. En ole ollut vihainen siitä, että en ole ollut kentällä. Olemme yksi joukkue.”

Heroum oli aiemmin urallaan keskikenttäpelaaja, mutta viime vuosina hänen pelipaikakseen on muodostunut laitapakin paikka.

”AC Milanissa pelasin yhden [ensimmäisen] kauden kokonaan laitapakkina, mutta sitten toisen aloitin keskikentällä. Laziossa pelasin alkukauden pakkina ja loppukaudesta muutaman pelin keskellä ja laitalinkkinä vähän ylempänä.”

Heroumin mukaan hänelle oli tärkeätä pelata tällä kaudella myös laitapakkina, sillä se valmisti häntä EM-turnaukseen. AC Milanin naisten joukkueen ensimmäinen päävalmentaja, entinen huippupelaaja Carolina Morace teki Heroumista laitapakin Milanissa. Viime kaudella Morace valmensi jälleen Heroumia Lazio Womenissa.

Viime kausi oli Heroumille jo neljäs Italiassa, sillä hän aloitti maassa Brescian joukkueessa kaudella 2017–2018. 27-vuotias Heroum on ollut jo valtaosan aikuisurastaan ulkomailla, ja Lazio on jo viides seura hänen ulkomaanurallaan.

”On kunnia edustaa Suomea EM-turnauksessa. Ei ole helppoa päästä kisoihin, ja nyt on siisti fiilis olla täällä. Lähdemme haastamaan jokaista vastustajaa ja uskomme siitä, että pääsemme lohkosta jatkoon.”

Englannin EM-turnauksen ottelustadioneiden ulkopuolella on mainoksia, joissa näkyy pelaajien kommentteja kisoihin liittyen. Brentfordin stadionin ulkopuolella lukee Heroumin sitaatti: ”Olemme valmiita, eikä meitä pitäisi aliarvioida.”

”Jos meitä pidetään altavastaajina, se luo ainakin minulle sellaista tunnetta, että haluamme näyttää kaikille. Totta kai tiedämme, että vastustajat ovat erittäin kovia, mutta futispelissä kaikki on mahdollista.”

”Meillä on nälkää näyttää, että mekin olemme hyviä.”

Emmi Alanen (keskellä) ja Tinja-Riikka Korpela Helmarien harjoituksissa keskiviikkona.

”Espanjasta ei ole kovin hyviä muistoja”

Suomi ei ole koskaan voittanut EM-turnauksen avausvastustajaansa Espanjaa. Edellisissä MM-karsinnoissa ottelut päättyivät tylysti Suomen 0–2-kotitappioon ja 1–5-vierastappioon.

”Espanjasta ei ole kovin hyviä muistoja”, Suomen ykkösmaalivahti Tinja-Riikka Korpela totesi keskiviikon lehdistötilaisuudessa.

”Nyt on onneksi eri tilanne, ja heillä on eri joukkue, kuten meilläkin. Siinä joukkueessa on maailmanluokan pelaajia, ja se on kova haaste meille. Uskomme itseemme, ja se on tärkeintä.”

Emmi Alasen mukaan Espanjan joukkueessa korostuu se, miten paljon joukkueessa on yksilötaitoa ja miten paljon joukkue haluaa pitää palloa.

”He pystyvät pelaamaan pienissä tiloissa prässin alla. Kuten Tinni sanoi, se on meille haaste, mutta olemme valmiita ottamaan haasteen vastaan.”

Heroumin mukaan Espanja on kehittynyt paljon viime vuosina.

”He hyökkäävät monella pelaajalla, jolloin voimme käyttää meidän vahvuuksiamme ja rangaista heitä vastahyökkäyksillä.”

Suomi kohtaa avausottelussaan perjantaina Espanjan Milton Keynesin stadionilla kello 19.00 Suomen aikaa. YLE TV2 näyttää ottelun.

