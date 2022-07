NHL:ssä on luvassa taas erikoinen varaustilaisuus – moni venäläispelaaja voi jäädä varaamatta

Joakim Kemell ja Brad Lambert ovat suomalaiset ykkösnimet NHL:n varaustilaisuudessa torstaina.

Suomalaisten hurjat vuodet jääkiekon NHL:n varaustilaisuuksissa jäivät viime vuosikymmenen lopulle, mutta yhden välivuoden jälkeen nähtäneen sinivalkoinen ensimmäisen kierroksen varaus, todennäköisesti jopa kaksi.

Hyökkääjien Joakim Kemell ja Brad Lambert odotetaan olevan perjantain vastaisena yönä Montrealissa käynnistyvän varaustilaisuuden suomalaiskärjet.

”Kemelliä veikkaan kärkikymmenikköön ja Lambertia sijoille 5–15, jos on pakko veikata. Tosi vaikea arvioida. Jos on tarvetta hyökkääjälle, Kemell nousee korkealle”, KalPan alle 20-vuotiaiden joukkuetta luotsaava Petri Karjalainen puntaroi STT:lle puhelimitse.

Karjalainen valmensi Lambertin 2003-ikäluokkaa maajoukkueessa alle 16-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin. Ikäluokkaa nuoremmat Kemell ja puolustaja Kasper Kulonummi pelasivat Karjalaisen komennossa alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa jo vuosi sitten ja uudestaan tänä vuonna Mika Marttilan komennossa.

Karjalainen ja 2004-ikäluokkaa luotsannut Marttila nostavat esiin, miten rikkonainen maajoukkuepolku oli.

Koronapandemian takia turnauksia peruttiin, ja kansainväliset näyttöpaikat hupenivat.

”Pandemia vaikutti vielä joulun jälkeen elämään: alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut lyötiin kiinni, ja joulu- sekä helmikuun alle 18-vuotiaiden tapahtumat peruttiin, Marttila muistutti.

Kemellin ja Lambertin kaudet olivat rikkonaiset.

Lambert siirtyi kesken kauden JYPistä Pelicansiin, mutta loisti alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Kisat keskeytettiin koronaviruksen ryöstäydyttyä järjestäjien hallinnasta.

Kemell laukoi syksyllä maaleja JYPille, mutta loukkaantumisen jälkeen vire oli hukassa ja löytyi passelisti alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Hän oli yksi Suomen pronssijoukkueen avainpelaajista.

Toisella ja kolmannella kierroksella voi kelvata useampikin suomalainen.

”Seuraavassa ryppäässä ovat hyökkääjistä Jani Nyman, Topi Rönni ja Aleksanteri Kaskimäki. Molareista Topias Leinonen, eikä Niklas Kokkokaan ole poissuljettu. Pakeista Kulonummi”, Marttila luetteli.

Kaksi edellistä varaustilaisuutta järjestettiin etäyhteyksin, mutta koronan sijaan nyt puhuttaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Brad Lambert vaihtoi kesken kauden Jypistä Lahden Pelicansiin.

Luuletko, että venäläisiä vierastetaan varaustilaisuudessa?

”En tiedä vierastetaanko, mutta kynnys varata on korkeampi. Uskon, että kärkipelaajat tullaan varaamaan. Siinä vaiheessa kun ei ole ihan kärkipelaaja ja jos pelaajat ovat tasan, muu kansalaisuus voi helpottaa, koska heidät saadaan varmasti”, Karjalainen vastasi.

Marttila nosti venäläispelaajat esiin kysymättäkin.

”Venäjällä on vahva ikäluokka, mutta tässä maailmantilanteessa on paljon kysymysmerkkejä. Sikäli muiden pelaajien on mahdollista nostaa rankingiaan. 50/50-tilanteissa tällainen hetkauttaa, Marttila viittasi siihen, että tasaisessa tilanteessa valinta voi kääntyä ei-venäläisen eduksi.

Helsingissä miesten EHT-turnauksessa säväyttänyt 2004-ikäluokan venäläishelmi Matvei Mištkov ei ole vielä edes saatavilla.

”Mištkov on syntynyt loppuvuodesta, joten hän on varattavissa vasta ensi vuonna”, Marttila mainitsi.

Juraj Slafkovsky teki kovaa jälkeä Slovakian miesten maajoukkueessa olympialaisissa ja Tampereen MM-kisoissa.

Monet pohjoisamerikkalaismediat arvioivat kanadalaishyökkääjä Shane Wrightista NHL:n varaustilaisuuden ykkösnimeä. Myös yhdysvaltalaishyökkääjä Logan Cooley on vahvoilla.

Euroopasta kärkikolmikkoon on tyrkyllä slovakialaishyökkääjä Juraj Slafkovsky, joka oli rivimies hopeaa saavuttaneessa TPS:n liigajoukkueessa, mutta yltyi hirmutehoihin olympialaisissa ja MM-kilpailuissa.

”Mielenkiintoinen pelaaja. Olen kuullut, että hän on ikäisekseen fyysisesti kypsä ja voimakas. Eiköhän hän ole aika kärjessä menossa ja aiheestakin. Aika harva 2004 syntynyt pystyy pelaamaan noin hyvin ja dominoimaan olympialaisissakin”, Petri Karjalainen kommentoi.

Maaliskuun lopussa 18 vuotta täyttänyt Slafkovsky summasi 15 arvokilpailuottelussaan miehekkäät tehot 10+6=16.

"Ihan poikkeuksellista, että kaveri vetää kahdet arvokilpailut ja valitaan olympialaisissa arvokkaimmaksi pelaajaksi. Eihän sellaiset saavutukset voi olla hetkauttamatta”, Suomen 2004-ikäluokkaa valmentanut Mika Marttila tuumi.

Osa on nostanut Slafkovskyn jopa ykköseksi, mutta Slovakian passi on kevyttä tavaraa.

”Aina kun puhutaan NHL-varaustilaisuudesta, on pohjoisamerikkalaisilla edelleen etu. Ei niin vahva kuin ennen. Jos pohjoisamerikkalaisella pelaajalla olisi tuollaiset esitykset kuin Slafkovskylla, ei kukaan keskustelisi, kuka on varausnumero ykkönen”, Marttila paalutti.