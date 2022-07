Jalkapalloturnaus Helsinki Cup alkaa jälleen maanantaina. Tämän vuoden turnaus pelataan 11.–16. heinäkuuta yli 100 kentällä Helsingissä ja Espoossa.

HJK Cityn vuonna 2014 syntyneiden joukkueen pelaaja Mai Pirttimäki,7, osallistuu Helsinki Cupiin ensimmäistä kertaa.

Hänestä jalkapallossa on parasta mitalit ja maalit, joita hän odottaa myös turnaukselta.

”Aion tehdä kolme maalia”, Pirttimäki suunnittelee.

Myös toive mitaleista toteutuu, sillä nuorimpien sarjoissa ei pelata sijoituksista ja kaikki osallistujat palkitaan mitaleilla.

Hyökkäämisen lisäksi Pirttimäki pitää myös puolustamisesta, ja hänen lempipelipaikkansa löytyykin puolustuksesta.

”Tykkään olla maalivahtina tosi paljon. Aion pelata maalivahtina myös Helsinki Cupissa.”

Pirttimäki aloitti jalkapallon HJK:ssa tammikuussa, mutta on jo ehtinyt saada kokemusta turnauksista. Esimerkiksi huhtikuussa hän oli mukana FC Hongan kevätturnauksessa Espoossa.

”Oli tosi ärsyttävää, kun siellä satoi niin paljon lunta. Tein siellä muutaman maalin”, Pirttimäki kertoo.

Vaikka Helsinki Cup ei ole Pirttimäen ensimmäinen turnaus, siihen osallistuminen jännittää. Jännitys ei kuitenkaan haittaa pelaamista.

”Pelaaminen onnistuu”, hän lupaa.

Pirttimäen valmentaja Henna Varis lähtee Helsinki Cupiin innostuneena.

Hän valmentaa sekä HJK Cityn vuonna 2014 että 2013 syntyneitä, joten edessä on vauhdikas kolmipäiväinen turnaus. Molemmat ikäluokat pelaavat ottelunsa keskiviikosta perjantaihin.

HJK Cityn valmentaja Henna Varis (oik.) toivoo, että Mai Pirttimäki ja muut hänen joukkueidensa pelaajat onnistuvat Helsinki Cupissa.

Vuonna 2014 syntyneistä lähtee turnaukseen kaksi joukkuetta ja 20 pelaajaa, 2013 syntyneistä puolestaan neljä joukkuetta ja 37 pelaajaa.

”Tämä on monelle pelaajalle ihan ensimmäinen Helsinki Cup. Toivon, että kaikilla olisi mahdollisimman kivaa ja pelaajat saisivat onnistumisia ja iloisia kokemuksia”, Varis toteaa.

Hän osallistui omalla pelaajaurallaan Helsinki Cupiin useamman kerran, mutta valmentajana hän ei ole ollut turnauksessa aiemmin.

”Minulla on Helsinki Cupista pelaajaurani parhaita muistoja sekä tunnelman että pelillisen menestyksen vuoksi. Olimme joskus finaalissakin”, Varis muistelee.

Hänen valmentamansa joukkueet ovat valmistautuneet tämän vuoden Helsinki Cupiin pitämällä sen mielessä kauden kohokohtana jo kauan ennen turnausta.

”Olemme harjoitelleet hyvin lämpimissä olosuhteissa ja pitäneet hyvää vauhtia yllä harjoituksissa turnauksen kovia pelejä ajatellen”, Varis lisää.

Pelipäivänä joukkueet kokoontuvat kentälle noin puoli tuntia ennen peliä. He vaihtavat päivän kuulumiset, lämmittelevät ja sopivat pelipaikat.

Ensimmäisen pelin jälkeen vuorossa on pieni tauko, sillä otteluita on yleensä kaksi päivässä.

”Vapaa-ajalla tytöillä on kivoja yhteisiä leikkejä. He keksivät varmasti tekemistä tauoille”, Varis kertoo.

Maailman kolmen suurimman juniorijalkapalloturnauksen joukkoon lukeutuva Helsinki Cup on tänä vuonna suurempi kuin koskaan aiemmin. Turnaukseen osallistuu ennätykselliset 1 613 joukkuetta ja noin 23 000 pelaajaa.

Uudet osallistujaennätykset tehdään sekä poikien ja tyttöjen sarjoissa. Poikajoukkueita osallistuu turnaukseen 1 359 ja tyttöjoukkueita 254.

” ”Nyt palataan normaaliin kansainväliseen turnausfiilikseen.”

Helsinki Cupissa pelataan tänä vuonna 5 100 ottelua 43 sarjassa. Turnauksen suojelijana toimii aiempien vuosien tapaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

47. kerran järjestettävästä turnauksesta tulee kansainvälinen, sillä mukana on 74 ulkomaalaista joukkuetta 11 eri maasta, muun muassa Ruotsista, Virosta, Islannista ja Portugalista. Kaukaisimmat osallistujat tulevat Argentiinasta, Brasiliasta, Meksikosta ja Mongoliasta.

”Helsinki Cup mielletään kansainväliseksi turnaukseksi, joten on ihanaa, että mukana on kansainvälisiä joukkueita. Kotimaiset joukkueet pääsevät pelaamaan heitä vastaan, mikä tuo fiilistä, tiukkoja pelejä ja kohtaamisia. Se on tämän turnauksen tarkoitus”, Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne sanoo.

Koronapandemian vaikutus näkyy edelleen, sillä kansainvälisiä joukkueita ei ole turnauksessa yhtä paljon kuin ennen pandemiaa. Harppaus viime vuodesta on kuitenkin huima, sillä silloin ulkomaalaisia joukkueita oli vain neljä. Vuonna 2020 Helsinki Cupiin osallistui vain suomalaisia joukkueita.

Tänä vuonna paluun tekevät myös tiistaina järjestettävä avajaiskulkue Senaatintorilta Kansalaistorille ja keskiviikon kisadisco.

”Nyt palataan normaaliin kansainväliseen turnausfiilikseen”, Kavanne tiivistää.

Hän aikoo päästä kentän laidalle niin paljon kuin mahdollista.

”Minut näkee kentillä varmasti joka päivä. Tässä vaiheessa työni on tehty, ja nyt nautin peleistä sekä turnausvieraista ja -fiiliksestä.”