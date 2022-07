”Kippistä meille suomenmestareille, me voitetaan aina, se mieleesi paina, PPJ!”

Käpylän liikuntapuistossa kaikuu helsinkiläisten Pallo-Poikien iloinen huuto. Joukkue on juuri taistellut 3–2-voiton virolaisesta WJK Santosista.

”Tuntuu hyvältä. Tämä oli päivän viimeinen peli, nyt pääsee syömään”, PPJ:n 10-vuotias pelaaja Anton Hietala kertoo.

PPJ:n 10-vuotias pelaaja Anton Hietala nauttii voitosta Helsinki Cupissa.

Tikkurilan Palloseuran Eero Alhon, 8, ja Joonatan Niemen, 9, edellinen peli ei sujunut aivan yhtä hyvin. TiPS hävisi HJK:lle 15–0, mutta silti pelaaminen oli hauskaa.

”Olin maalivahtina ja toivoin työntäyteistä peliä”, Niemi toteaa.

TiPSin Joonatan Niemi ja Eero Alho viettävät taukoa Käpylän liikuntapuistossa. Alho suunnittelee tekevänsä Helsinki Cupissa 99 maalia.

Kaksikko suunnittelee voittavansa maanantain toisen ottelunsa.

”Teen 99 maalia”, Alho asettaa tavoitteen koko turnaukselle.

Tauolla TiPS harjoittelee seuraavaa peliä varten ja nauttii eväitä.

”Minulla on myslipatukka, banaani ja rusinarasia. Paitsi myslipatukkaa ei ole enää, koska söin sen”, Niemi kertoo.

11-vuotias Iida Nummi seuraa Oulunkylän urheilupuistossa isoveljensä ottelua Cristiano Ronaldon paidassa. Hän aloittaa omat ottelunsa Helsinki Cupissa tiistaina.

Oulunkylän liikuntapuistossa katsomosta pistää silmään Cristiano Ronaldon pelipaita. Se kuuluu 11-vuotiaalle Iida Nummelle, joka on katsomassa isoveljensä ottelua.

Tiistaina Nummi pukee päälleen Malmin Palloseuran pelipaidan, kun hän aloittaa omat pelinsä Helsinki Cupissa. Nummen tavoitteena on tehdä yhtä paljon maaleja kuin hänen lempipelaajansa Ronaldo.

”Odotan voittoja ja maalien tekoa”, hän tiivistää.

Kauklahden Pyrinnön Manuel Leinonen, 9, Iivari Ylönen, 9, ja Akseli Nieminen, 8, viettävät taukoa Helsinki Cupin ensimmäisen ottelunsa jälkeen.

Pelaajat ovat keksineet keinon viilentää itseään lämpimässä säässä.

”Iskä kaatoi päälle vettä.”

KaPyn Manuel Leinonen, Iivari Ylönen ja Akseli Nieminen odottavat turnaukselta pelien lisäksi hauskanpitoa ja nauramista.

Tauolla kolmikko syö eväitä ja suuntaa ajatuksensa seuraavaan peliin.

”Meillä on leipää, porkkanaa ja herneitä”, he listaavat eväitään.

Kenttien laidoilta kuuluu kovaa kannustusta, kun vanhemmat ja muut katsojat tsemppaavat pelaajia.

Tiina Ahla ja Tuija Truchan eivät ole päässeet vielä kannustamaan, sillä heidän lastensa turnaus Vantaan Jalkapalloseuran vuonna 2012 syntyneiden joukkueessa on vasta alkamassa.

Tiina Ahla ja Tuija Truchan seuraavat poikiensa joukkueen, VJS:n vuonna 2012 syntyneiden, avausottelun vastustajan FK Dinamo Rigan peliä.

He seuraavat lastensa avausottelun vastustajan, latvialaisen FK Dinamo Rigan peliä.

”Vastus on kova. Jos pojat ovat hereillä, he voivat voittaa”, Ahla pohtii.

Tämän vuoden Helsinki Cup on Truchanille ja hänen pojallaan ensimmäinen koskaan.

”Odotan mielenkiinnolla kaikkea, mitä täällä on. Jo nyt on uskomaton fiilis, sillä turnauksessa on valtavasti pelaajia”, hän sanoo.

”Toivon katsojana hyviä kelejä. Tuloksia tärkeämpää on pelaajien hyvä fiilis ja hauskanpito”, Ahla jatkaa.

EsPan Onni Sarre, Julius Luokola ja Miro Vasama tavoittelevat pääsyä B-finaaleihin.

Etelä-Espoon Pallon vuonna 2009 syntyneiden Onni Sarre, Julius Luokola ja Miro Vasama pitävät hauskaa muun joukkueensa kanssa, vaikka turnauksen ensimmäinen ottelu joensuulaista Jippoa vastaan päättyi 0–9-tappioon.

”Meni ihan hyvin siihen nähden, että se oli ensimmäisiä 11vs11-pelejä. Vastustaja oli kuulemma pelannut isolla kentällä ainakin vuoden”, Vasama toteaa.

Joukkueen tavoitteena on päästä B-finaaleihin eli alempaan loppusarjaan.

”Joukkueessamme parasta on huumori”, Vasama kertoo.

Se näkyy ja kuuluu.

”Joukkuehenki ei ainakaan ole parasta, mutta joukkuekaverit on”, Sarre vitsailee.