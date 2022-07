Vetter heitti viimeksi toukokuun puolivälissä.

Keihäänheittäjä Johannes Vetter ei kilpaile yleisurheilun MM-kilpailuissa Eugenessa Yhdysvalloissa. Vetter, 29, kertoi Instagram-tilillään, että hänen olkapäänsä ei ole vielä kunnossa.

”Olen taistellut olkapäävaivojen kanssa kauden alusta asti. Siksi olemme päättäneet, että en kilpaile MM-kisoissa.”

Vetter heitti toukokuun puolivälissä tuloksen 85,64, jolla hän on maailmantilastossa 10. sijalla. Kilpailu on ollut Vetterin ainoa tällä kaudella. Saksalaisen ennätys on 97,76, jonka hän heitti syyskuussa 2020. Hän on nykyisen keihäsmallin kaikkien aikojen tilastossa toisena Jan Železnýn jälkeen.

Vetter ei osannut vielä kertoa, milloin hän pystyy kilpailemaan seuraavan kerran.

Yleisurheilun MM-kisat alkavat 15. heinäkuuta.