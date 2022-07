”Tällä kropalla pitäisi jaksaa aika vanhaksi”, sanoo urheiluhieroja Jenna Virtanen ja katsoo poikaansa Luka Enqvistiä.

Luka on yhdeksänvuotias Musan Salaman jalkapallojuniori. Vauhtia ja intoa riittää. Kyllähän hänen kropallaan ja mielellään vielä jaksaa. Kolotusten vuodet ovat vielä kaukana edessä.

Pitkän ja aktiivisen päivän päätteeksi nuorta poikaakin joskus silti painaa. Silloin Luka on tottunut heittämään kinttunsa äidin hierottavaksi.

”Se kyllä joskus sattuukin”, Luka arvioi äitinsä käsittelyä.

Enimmäkseen hieronta ei tietenkään satu, vaan auttaa viemään päivän rasitukset ja iltaisin iskevät kasvukivut.

Luka on onnekas urheileva lapsi: kotona on oma hieroja. Hänen äitinsä haluaisi, että muut olisivat yhtä onnekkaita.

Äiti ja urheiluhieroja Jenna Virtanen on puhunut useamman vuoden ajatuksesta, että lasten vanhemmille pitäisi järjestää juniorihierontakursseja, joiden avulla isät ja äidit osaisivat auttaa jälkikasvuaan kiputiloissa ja niiden ehkäisyssä. Hän aiemmin työsti suunnitelmaansa toisen urheiluhierojan, osteopaatiksi opiskelevan Aki Kipon kanssa.

Muiden kiireiden keskellä kaksikko tarvitsi rinnalleen vielä kolmannen henkilön, jotta hanke eteni suunnittelusta konkretiaan.

Kolmanneksi tekijäksi löytyi mies, joka innostui ajatuksesta heti: kiekkouransa vuosi sitten päättänyt ja nyt fysioterapeutiksi opiskeleva Jussi Rynnäs.

”Ei mistään tällaisesta hieronnasta tai kehonhuollosta edes puhuttu, kun minä olin nuori”, ex-maalivahti Rynnäs muistelee.

Rynnäs ei osannut aikoinaan hierontaa kaivata, mutta isänä hän oli jo ehtinyt havaita, että Mäkelän ja Kipon esittelemässä suunnitelmassa voisi olla ideaa.

”Nyt kahdeksanvuotias tyttäreni alkoi vuosi sitten valittaa, että jalat särkevät. Yritin hieroa häntä, vaikkei minulla silloin ollut mitään koulutusta. Nyt minulla on jo ihan eri tatsi. Hieronta on helpottanut hänen oloaan”, Rynnäs kertoo.

Virtanen on huomannut, että NHL:ssäkin torjuneen Rynnäksen saaminen projektiin toi mukanaan enemmän kuin vain yhdet lisäkädet.

”Vaikka Jussi on tuollainen entinen, kaikki tuntevat hänet. Hän on edelleen meidän oma Jussimme. Mammat ovat innoissaan, myös nuorille pojille on hienoa, kun hän on mukana.”

Lukan ensimmäinen kysymys Rynnäkselle oli, montako NHL-peliä maalivahti on pelannut.

”En muista. Muutaman kerran pääsin peliin mukaan. Muita pelejä tuli vähän enemmän”, Rynnäs myhäilee.

Oikea vastaus on viisi.

Urheilu-ura antoi Rynnäkselle kokemusta siitä, millaista on toipua loukkaantumisista. Sille on käyttöä, kun vastaan tulee nuoria urheilijoita, joilla on vammaa. Hän tietää, miltä se tuntuu.

Nyt porilaiskolmikko on esitellyt uutta projektiaan paikallisille seuroille, ja ensimmäiset kurssit on jo sovittu. 30 euroa maksavalle pienen budjetin kurssille on mahdollisuus päästä myös seurojen ulkopuolelta.

Aki Kippoa Virtanen kehuu anatomiaguruksi, joka vastaa kurssin opetusmateriaalista ja luento-osuudesta. Virtanen itse antaa tekniikkanäytteet, ja koko kolmikko kiertää kurssilla auttamassa, näyttämässä ja huolehtimassa, että vanhemmat pysyvät kärryillä siitä, mitä milloinkin tehdään.

Aki Kippo (vas.), Jenna Virtanen ja Jussi Rynnäs haluavat tukea ja apua liikkuvien lasten vanhemmille.

Virtanen kertoo kuulleensa vanhemmilta usein kysymyksen, voiko lasta muka hieroa.

Totta kai voi, Virtanen vastaa. Esimerkiksi Lukaa hän on hieronut vauvasta asti. Pitää kuitenkin osata tietää, mistä ja miten hierotaan.

Kurssilla trio haluaa antaa vanhemmille paitsi tekniikkaa myös ennen kaikkea tietoisuutta.

”Tämä ole mikään voimalaji – pitää olla oikeat otteet. Pitää tietää, mitä lihaksia hierotaan ja missä ne ovat, eikä vain runtata menemään.”

”Hieronnan pitää olla ennen kaikkea rentouttavaa”, Kippo sanoo.

Nuoret asiakkaat ovat tulleet niin Virtaselle kuin Kipolle tutuiksi heidän omilla vastaanotoillaan. Virtanen kuitenkin uskoo, että vaikkapa 5–10-vuotiaat eivät juuri tarvitse kerran kuukaudessa hierontaterapiaa vastaanotolla, vaan vanhemmat voivat antaa heille tarvittavan hieronnan kotona.

”Tällaisilla Lukan ikäisillä kuorma alkaa olla jo aika kova. Koulupäivät ovat pitkiä. Sieltä mennään pariksi tunniksi treeneihin monta kertaa viikossa ja kavereidenkin kanssa liikutaan tosi paljon. Kasvukivut ja muut tulevat sitten illalla. Jos sitä kipua saa helpotettua, se parantaa unen laatua ja auttaa palautumisessa”, Virtanen sanoo.

”Jos treenaat väsyneenä, altistut loukkaantumiselle”, Rynnäs tietää.

”En tiedä, onko kuormaa sen enempää kuin aiemmin, mutta kun nuori alkaa urheilla, tuntuu että aika nopeasti mennään jo ikään kuin ammattiurheilutasolle”, Kippo miettii.

Nykyajan kuormaa tulee tietysti muualtakin kuin arjen rutiineista ja urheiluharrastuksesta.

Vaikka lapsi olisi kotona, hän ei välttämättä varsinaisesti lepää kännykän tai näyttöpäätteen ääressä.

Esimerkiksi kasvukivut eivät kysy liikkumista. Virtanen, Kippo ja Rynnäs tiedostavatkin, että kiputiloja on myös liikkumattomilla lapsilla, joskin heidän ongelmansa voivat olla hieman toisenlaisia.

Kurssillaan trio haluaa kuitenkin antaa työkaluja juuri liikkuvien lasten vanhemmille. Siksikin kursseja on ollut luonteva esitellä ja tarjota urheiluseurojen kautta.

He uskovat, että jos vanhemmat saavat tietoisuutta ja ymmärrystä lapsensa anatomiasta, se antaa eväitä turvallisempaan harjoitteluun.

”On hyvä oppia huomaamaan myös, koska pitää toppuutella ja ottaa lepopäiviä, sekä tunnistaa, mikä kipu ei ole ihan normaalia, jotta ymmärretään hakea ajoissa apua.”

Äitinä Virtasella on hieromisen kannustamiseen myös toisenlainen näkökulma, joka tulee jokaiselle vanhemmalle eteen jossain vaiheessa.

”Lukaa minä saan vielä halailla, mutta vanhempi poikani on 15-vuotias möykky. Häntä ei enää mennä halailemaan.”

”Hieroa kuitenkin saan, koska se on ollut meidän tapamme nuoresta asti. Se on yhteinen hetkemme. Silloin hän on minun lähelläni.”

Tausta Juniorihierontakurssi Juniorihierontakurssi on Jenna Virtasen, Aki Kipon ja Jussi Rynnäksen suunnittelema projekti, jota he ovat esitelleet porilaisten urheiluseurojen kautta liikkuvien lasten vanhemmille.

Vanhempi ja lapsi osallistuvat kurssille yhdessä. Kurssin hinta on 30 euroa aikuinen ja lapsi -parilta.

Kurssilla pyritään antamaan tukea kehittyvän ja kasvavan lapsen palautumiseen sekä opetetaan tekniikoita, joilla vanhempi voi hieroa lastaan kotona.

Jenna Virtanen on idean äiti, joka työskennellyt urheiluhierojana 13 vuotta. Hän on toiminut myös muun muassa Pesäkarhujen, Ässien ja FC Jazzin hierojana.

Aki Kippo on ollut päätoiminen urheiluhieroja vuodesta 2017. Lisäksi hän opiskelee parhaillaan osteopatiaa.

Jussi Rynnäs päätti ammattilaisuransa jääkiekkomaalivahtina vuosi sitten. Viime syksynä hän aloitti fysioterapian opinnot.

