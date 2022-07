Helmarien päävalmentaja on tehnyt karhunpalveluksen itselleen ja samalla myös Palloliitolle. Jos hän haaveili jostain suuremmasta ja hienommasta pestistä Suomen jälkeen, on sen saaminen nyt vaikeampaa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Ikävillä asioilla on tapana pulpahtaa pinnalle syvyyksistä ennemmin tai myöhemmin. Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan Anna Signeulin kyseenalaisista toimintatavoista on kuiskittu pitkään, ja niiden tuleminen julkisiksi on ollut oikeastaan vain ajan kysymys.

Signeulin tapauksessa se vaati vain yhden rohkean henkilön, joka uskaltautui kertomaan näkemyksensä omalla nimellään ja kasvoillaan asioista ja unohtaen samalla sen mahdollisen riskin, miten Palloliitto suhtautuu häneen tulevaisuudessa työnhakijana.

Signeulin entinen apuvalmentaja Maiju Ruotsalainen kertoi ensin tapauksestaan Ylen kisoja ennakoivassa lähetyksessä tiistaina, ja myöhemmin myös Länsi-Suomelle ja Helsingin Sanomille, että hänen esihenkilönsä Signeul oli kyseenalaistanut hänen äitiytensä.

”Myöhemmin sanottiin, että no, tämä yksi lapsi vielä menee, kun sille ei enää mitään voi. Mutta jos aion hankkia lisää lapsia, se pitää kertoa tässä ja nyt”, Ruotsalainen kertoi Länsi-Suomelle.

”Minulta myös kysyttiin, miten voin ajatella olevani hyvä valmentaja sen jälkeen, kun olen tehnyt tällaisia valintoja, siis hankkinut lapsen.”

Oli lopulta ehkä hieman sattumaa, että asia tuli ilmi juuri ennen kisojen alkua. Ajoitus oli kuitenkin täydellinen, kun asia saa maksimaalisen huomion kisojen aikaan.

HS kysyi Signeuliltä torstain lehdistötilaisuudessa, miten hän kommentoi Ruotsalaisen väitteitä?

”Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande vastasi kysymyksiin tästä keskustelusta, ja ohjaisin tästä asiasta kysymykset hänelle tästä lähtien”, Signeul vastasi.

Signeulin toiminta ei ole ollut selvästikään Palloliiton arvojen mukaista. Casagrande kertoi IS:lle keskiviikkona, että pääsihteeri, Palloliiton puheenjohtaja ja urheilutoimenjohtaja olivat kukin vuorollaan puhuneet Signeulin kanssa työilmapiiri- ja luottamusasioista.

”On päivänselvää, ettei äitiys ole urakehityksen este Palloliitossa”, Casagrande sanoi.

Signeulin sopimus on päättymässä vuoden lopussa, ja jos nyt pitäisi veikata, niin näillä näytöillä hän tuskin saa jatkaa. On vaikea nähdä, että Palloliitto voisi enää tehdä jatkosopimusta päävalmentajalle, jonka valmennusryhmässä ovet käyvät kuin supermarketissa ruuhka-aikaan ja jossa on mitä ilmeisimmin ollut ilmapiiriongelma.

Tiedot Signeulin johtamistyylistä kertovat, että hänen tyylinsä on kuin suoraan teollistumisen ajan alkuajoilta. Työntekijöistä on revitty kaikki irti ja johtajan sana on laki.

Signeul on tehnyt karhunpalveluksen itselleen ja samalla myös Palloliitolle. Kisojen aikaan julki tulleet rajut väitteet seuraavat Signeulia. Jos hän haaveili jostain suuremmasta ja hienommasta pestistä Suomen jälkeen, on sen saaminen nyt vaikeampaa. Uutinen ehti jo levitä hänen kotimaahansa Ruotsiin.

”Kun arvot kirjataan paperiin, niiden takana pitäisi uskaltaa seistä”, Maiju Ruotsalainen vastasi HS:lle kysymykseen, mitä hän olisi odottanut Palloliitolta.

Ruotsalaisen ja Casagranden kommenttien jälkeen näyttää siltä, että Palloliitto on ehkä yrittänyt saada Signeulia kuriin, mutta ei ole siinä täysin onnistunut. Ruotsalainen on ollut selvästi pettynyt siihen, miten Palloliitto käsitteli asiaa.

Olisiko Signeul saanut jatkaa kyseenalaisilla toimintatavoillaan, jos hän ei olisi onnistunut tekemään tulosta? Tuskinpa.