Tuija Hyyrysen mukaan Suomi tarvitsee Tanska-ottelussa enemmän pallonhallintaa ja aggressiivisuutta puolustuspelissä.

Stowe

Helmarien ensimmäisestä EM-turnausottelusta Espanjaa vastaan tuli odotetun vaikea perjantaina, vaikka Espanjalta oli kaksi maailmanluokan pelaajaa sivussa ottelusta.

Kuinka vaikea ottelusta olisikaan tullut Suomelle, jos maailman parhaaksi pelaajaksi valittu Alexia Putellas olisi rakentanut Espanjan hyökkäyksiä tai jos Espanjan paras maalintekijä Jenni Hermoso olisi ollut päättämässä niitä?

HS:n tilastojen mukaan Espanja voitti pallonhallintaprosentin lukemin 72–28. Sellaisilla lukemilla Suomen on äärimmäisen vaikeata saada pistettä tai pisteitä.

Suomen oikeana laitapakkina aloittaneen Tuija Hyyrysen mukaan Suomen pitääkin parantaa pallonhallintaansa tiistaina Suomen toisessa alkulohkon ottelussa Tanskaa vastaan.

”Meidän pitää pelata pidempiä hyökkäyksiä”, Hyyrynen sanoi lauantain harjoitusten jälkeen.

Hyyrynen kommentoi Suomen avausottelua lauantain harjoitusten jälkeen.

Kaikki Suomen laukauksiin johtaneet hyökkäykset tulivat nopeista pistomaisista hyökkäyksistä. Neljä Suomen hyökkäystä päättyi laukaukseen, ja kaikki laukaukset tulivat vain kahden tai kolmen syötön syöttöketjujen seurauksena.

”Vastahyökkäykset ovat meidän vahvuus, mutta niitä pitäisi pystyä rytmittämään siten, että meillä olisi myös toinen tapa. Painetta omasta boksista pitää saada pois”, Hyyrynen sanoi.

”Saimme unelma-alun peliin ja heti maalihanat auki. Se oli jotain sellaista, josta olimme unelmoineet. Saimme siitä paljon puhtia pelin alkuun.”

Suomen ensimmäinen hyökkäys päättyi maaliin 49 sekunnin kohdalla, kun Linda Sällström viimeisteli Anna Westerlundin pitkän pystysyötön jälkeen. Avausjaksolla Suomi sai pari muuta paikkaa mutta oli muuten koko ottelun Espanjan paineen alla.

Suomen oli vaikea saada pallokontrollia, ja siitä kertoo myös Suomen onnistuneiden syöttöjen osuus (66 prosenttia).

”Espanja on yksi maailman parhaista joukkueista, ja sen huomasi kentällä. Heillä pysyi pallo jalassa, ja syötöt napsahtivat kohdalleen. Meidän pelaamisemme meni vain puolustamiseksi”, Hyyrynen sanoi.

Espanja voitti laukaukset peräti 33–4. Yhdeksän laukausta Suomi sai blokattua, ja 11 kertaa Espanja laukoi ohi maalin. Lukemat kertovat myös siitä, miten Suomi sai pidettyä Espanjan puolustusmuotonsa ulkopuolella.

”Tiesimme, että he yrittävät rakentaa 3–2-ylivoimatilanteita laidalle, ja saimme aika hyvin järjestettyä ne 3–3-tilanteiksi. Olimme valmistautuneet siihen ja saimme hyvin tuen keskikentältä laitaan.”

Kun Espanja ei pystynyt lyhyillä syötöillä ja maata pitkin murtamaan Suomen puolustusta, se keskitti pallon tarkasti maalintekosektorille.

Espanja teki kolme maalia puskemalla pallon maaliin. Ensimmäinen tuli kulmasta, toinen pitkästä hyökkäyksestä ja kolmas vapaapotkusta. Neljännen maalin Espanja viimeisteli rangaistuspotkusta ottelun lisäajalla, kun Elli Pikkujämsä rikkoi rankkarin arvoisesti.

”Totta kai, kun tulee noin paljon keskityksiä, on vaikea saada puolustettua ne kaikki. Muutamat virheet kostautuivat, ja niistä otamme opiksi. Meidän pitää tosi aggressiivisesti iskeä palloihin. Ehkä puolustuspelimme omalla rangaistusalueella meni vähän passiiviseksi”, Hyyrynen arvioi.

Hyyrynen puski palloa Suomen maalin edessä.

”Varsinkin erikoistilanteiden aluepuolustamisessa meidän pitää hyökätä aggressiivisesti palloon.”

Hyyrysen mukaan Suomi teki perjantaina kaikkensa, mutta maailmanluokan vastustajaa vastaan se ei riittänyt.

”Annoimme kaikkemme kentällä. Taistelimme ja autoimme joukkuekavereita. Voimme olla pää pystyssä, vaikka tulos ei ollut sellainen, mitä odotimme.”

Hyyrynen ja Essi Sainio kävelemässä pois harjoituskentältä lauantaina.

Hyyrystä hymyilytti vielä päivä ottelun jälkeen EM-avausottelun tunnelma. Joukkue sai tsemppiviestejä ennen ottelua. Matkalla otteluun joukkueen pelaajilla oli hymyt herkässä, ja kisahuuma nousi entisestään fanien näkemisestä.

”Totta kai oli jännitystä ilmassa. Oli helppoa saada kontaktia joukkuekavereihin ja hymyillä heidän kanssaan. Siinä vaiheessa ei tarvittu sanoja, kun kaikki tiesivät, miltä se tuntuu.”

Tuija Hyyrynen hymyili kuunnellessaan Maamme-laulua Milton Keynesin stadionilla.

”Oli upeata seistä kuuntelemassa Maamme-laulu ja fiilistellä stadionin tunnelmaa. Oli tosi hienoa kaikin puolin. Oli hienoa nähdä perhettä ja tuttuja katsomossa. Huomasin heidät jo alkulämmittelyn aikaan.”

Hyyrynen oli mukana kisajoukkueessa myös vuosina 2009 ja 2013, ja hän on pystynyt ammentamaan kokemusta aiemmista kisakokemuksistaan. Ennen edellisiä EM-kisoja kisoja hänen oli vaikea saada nukuttua, kun hänen mielensä kävi niin kierroksilla.

”En osannut silloin rentoutumista ja energian säästämistä peleihin. Olen siitä oppinut ja olen yrittänyt luoda sitä samaa rentoutta ja rauhallisuutta joukkuekavereihin. Kierroksia pitää saada välillä laskettua.”

Joukkueen ensikertalaisia hän on rohkaissut kysymään neuvoa, jos on mitä vain kysyttävää.

”On tärkeätä, että kukaan ei jää yksin. Jos huomaa, että jollain on vähän pää painuksissa, sitten kaikki nostavat yhdessä sellaisen pelaajan pystyyn.”

Hyyrynen pääsi ensimmäisen kerran näkemään huippujalkapalloa, kun hän oli 15-vuotiaana katsomassa Englannin EM-kisoja vuonna 2005. Kisojen näkeminen oli hänelle nuorena tärkeä asia. Se avasi näkemään mahdollisuuksia.

”Se oli minulle käänteentekevä vuosi. Meillä oli silloin juniorien EM-kisat, ja olin juuri siirtynyt silloin HJK:n naisten joukkueeseen. Voitimme ensimmäisen mestaruuden.”

”Fanitin EM-kisoissa pelaajia, ja kävimme katsomassa kaikki pelaajien alkulämmittelytkin. Ehkä silloin mietin itse, että haluan olla tuolla jonain päivänä. Eniten fanitin Laura Kalmaria, Anne Mäkistä ja Sanna Valkosta. Nyt ympyrä sulkeutuu, kun olen takaisin Englannissa.”

Viiden viime vuoden ajan Hyyrynen pelasi Italiassa Juventuksessa ja näki aitiopaikalta naisten huippujalkapallon kehittymisen.

”Enää ei ole sitä tilannetta, että pari maata hallitsee lajia, vaan nyt on tosi paljon maita, jotka voivat voittaa EM-kultaa. Luulen, että nyt on vasta nähty naisten fudiksen potentiaalin alku. Laji kehittyy vauhdilla, ja Suomen pitää päästä mukaan kehitykseen.”

”Me lähdemme voittamaan Tanskaa ja haastamaan. Heillä oli myös kova ensimmäinen peli, kun he hävisivät 0-4. Me haluamme voittaa Tanskan, satsaamme kaiken siihen ja uskomme, että se on mahdollista.”

Suomi-Tanska tiistaina kello 19.00 Suomen aikaa. YLE TV2 näyttää ottelun.