Kimi Räikkönen kehuu Nascarin rentoa tyyliä, mutta kisat voivat olla romurallia: ”Tarkoitus on pitää auto suhteellisen ehjänä”

Räikkönen palaa kilparadoille ilman tulospaineita Yhdysvaltain Watkins Glenissä.

Yhdeksän viime vuotta Kimi Räikkönen on kilpaillut autonumerolla seitsemän, ja 20 vuoden ajan hänen hyvinvoinnistaan kisaviikonloppuina on vastannut brittiläinen fysioterapeutti Mark Arnall. Nämä perinteet kuitenkin katkeavat, kun 42-vuotias suomalaiskonkari palaa kilparadoille Watkins Glenin Nascar Cup -tapahtumassa.

Räikkönen ajaa 21. elokuuta Trackhouse Racing -tiimin autolla numero 91. Arnall jännittää kaverinsa puolesta kerrankin kotisohvallaan.

Numerolla seitsemän Räikkönen saavutti F1-uransa kaksi viimeistä paalua ja kaksi viimeistä voittoa. Nascar-sarjassa tuolla numerolla on kilpaillut Corey LaJoie. Seiskaansa Räikkönen ei edes kysellyt, kun Trackhouse-talli valitsi kolmannen autonsa numeron.

”Ei sillä ollut mitään väliä minulle”, Räikkönen sanoi perjantaina vuoden ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa Helsingissä 43 päivää ennen paluutaan kilpa-autoilun pariin.

Trackhouse Racing voi tuntua vieraalta, mutta se on vankalla pohjalla. Justin Wilks osti viime vuonna Chip Ganassin Nascar-tallin ja luotsaa sitä nyt menestykseen uudella nimellä.

Räikkönen tutustui Nascar-kulttuuriin toisella rallikaudellaan 2011. Silloin hän kävi ajamassa Kyle Buschin johtaman tallin autolla Camping World Truck- ja Nationwide -luokkien osakilpailut Charlotten ovaaliradalla. Hän ehti myös kokeilla korkeimman tason Sprint Cup -autoa.

Tuliaisina Räikkönen toi 15. sijan Truck-kisassa ja 27. sijan Nationwide-kisassa.

”Siitä kokemuksesta olen aina jälkikäteen sanonut, että siellä oli hauskaa. Nascar on enemmän sellaista vanhan liiton meininkiä, ja tapahtuma itsessään oli erilainen kokonaisuus muuhun moottoriurheiluun verrattuna. Siellä vallitsee suhteellisen rento tyyli ja uutta on, kun entiseen verrattuna ne ovat nyt enemmän GT-autoja. Olivat ne ennenkin hyvin tehtyjä, mutta nyt niissä on kunnon vaihdelaatikot.”

Trackhouse Racing ehti kosiskella Räikköstä Nascar-haasteisiin jo pidempään.

”Tiimin omistaja on hyvin asiallinen kaveri ja on käynyt Euroopassa meillä kotona. Kaikki on hoidettu kohdilleen, eikä tarvitse kuin kysyä, niin saa heti vastauksen”, Räikkönen kiittelee.

Tallilla on kolme voittoa tilillään tällä kaudella. Kaksi niistä on ajanut sarjassa kolmantena etenevä Ross L. Chastain ja yhden on tuonut Daniel Suárez.

Räikköstä houkuteltiin mukaan jo keväällä Austinin osakilpailuun, kun se ajettiin hänelle tutulla F1-radalla.

”Se ei kuitenkaan ollut silloin oikea aika siihen. Kun sitten Austinissa oli se kisa, katselin sitä jo ihan mielenkiinnosta muutenkin. Sopimuksen tehtyämme olen seurannut kisojen highlightseja silloin tällöin, kun kisat tulevat muuten öisin. Olemme me sinne olleet paljon yhteydessä.”

Räikkönen ei ole asettanut tavoitteita Watkins Gleniin mutta muistaa vanhastaan 11 vuoden takaiset opit.

”Nascar voi olla aikamoista romutallia, joten on syytä pysyä erossa hässäköistä. Ovaalilla kisa tiivistyi vasta sinne viimeisille kierroksille. Saa nähdä, onko se samanlaista perinteisellä radalla. Katsotaan sitten, miten menee, kun pääsen ajamaan niillä. Tarkoitus on pitää auto suhteellisen ehjänä loppuun asti ja katsoa, miten sillä pysyy muiden perässä. Minkäänlaisia tulostavoitteita ei minulla kyllä ole.”

Mahdollista on, että Nascar-seikkailu saisi jatkoa ensi vuonna.

”He olisivat toivoneet minun ajavan jo tänä vuonna 2–3 kisaa, mutta se tuli vähän turhan aikaisin. Päädyimme siihen, että tämä yksi ajetaan. Varmasti kaikki on mahdollista. Aika kertoo vastauksen. Jos jotain järkevää keksitään, varmasti olemme kiinnostuneita.”