Menestys tuo tukea, jota kaikki eivät saa ja jota osa ei edes hae. OKM:n urheiluapurahojen julkistus herättää aina kysymyksiä siitä, kuka tukea tarvitsee tai ansaitsee ja tuottaako apuraha lisää menestystä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tiedotti kesäkuussa talvilajien urheilija-apurahoista: 90 talvilajien urheilijaa sai apurahoja yhteensä 856 000 euroa.

Useammatkin olympialaiset laskenut alppihiihtäjä Samu Torsti sai viime vuoden potista 10 000 euron urheilija-apurahan, mutta tänä vuonna nimi puuttui listalta.

Se ei ollut Torstille yllätys, sillä viime kausi ei ollut kummoinen.

”Se on yksilöurheilun raaka maailma: jos ei tee tulosta, niin ei ole tukiaisiakaan.”

Torsti on käyttänyt urheilija-apurahan arjen pyörittämiseen eli ruokaostoksiin ja vuokranmaksuun. Koska urheilu jatkuu, Torstin on paikattava budjettia muilla keinoin.

”Se raha täytyy yrittää kaivaa muualta, ettei tarvitse kynsiä syödä. Meillä ei ole seuraa, joka maksaisi palkkaa. Ulkopuoliset tukijat, sponsorit ja yhteistyökumppanit ovat yksilöurheilussa suuressa roolissa.”

Alppihiihtäjä Samu Torsti oli keväällä mukana Pekingin olympialaisissa, mutta menestystä ei tullut.

Urheilija-apuraha on hyvin epävarma tulo. Torsti on tottunut toimimaan suomalaisessa tukisysteemissä, mutta ei täysin allekirjoita sitä.

”Se on väärin, että palkitaan pelkästään menestymisestä. Saat sen yhtenä vuonna, mutta jos seuraavalla kaudella on loukkaantumisia etkä saa tuloksia, apuraha voidaan ottaa pois.”

Sama ajatusmalli näkyy Torstin mukaan myös muissa tuissa, joita urheilulle jaetaan.

”Suomalainen urheilujärjestelmä palkitsee menestymisestä, mutta ei rakenna sitä.”

Suurimman, 20 000 euron apurahan saajien on käytännössä pitänyt vakiinnuttaa itsensä kansainväliselle huipulle. Jo tuon pisteen saavuttaakseen on todennäköisesti pitänyt kerätä ympärilleen liuta yhteistyökumppaneita.

Suurimman apurahan saajia ei Suomessa liiemmälti ole.

Tänä vuonna heidän joukossaan ovat muun muassa hiihtäjät Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen. Apurahan mittarina on menestys, ja sitä nämä kaksi ovat Suomelle kiistatta tuoneet.

Urheilija-apurahan ehtona on kuitenkin myös 80 000 euron vuosituloraja.

Hiihtäjien verotettavat tulot jäivät viimeksi vahvistetussa verotuksessa tämän alle, mutta molemmilla on osakeyhtiöt, joilla pyyhkii hyvin. Aiheesta on kirjoittanut aiemmin Iltalehti.

Vuonna 2018 Pärmäkoski tienasi 198 000 euroa, ja samana vuonna hän myös perusti osakeyhtiön.

Krista Pärmäkoski Oy:n viime vuoden liikevaihto oli 114 000 ja tilikauden tulos 66 000 euroa. Edeltävänä vuonna liikevaihto oli 188 000 ja tilikauden tulos 123 000 euroa.

Vuonna 2014 perustetun Kerttu Niskanen Oy:n viime vuoden liikevaihto taas oli 131 000 ja tilikauden tulos 105 000. Vuoden 2020 liikevaihto oli 223 000 ja tilikauden tulos 175 000 euroa.

Kerttu Niskanen lähetti Krista Pärmäkosken matkaan 4x5 km viestissä Pekingin talvikisoissa.

Tilanne on herättänyt keskustelua siitä, onko moraalisesti oikein nostaa verotonta apurahaa, jos varoja urheilun kattamiseen löytyy omasta takaa.

Pärmäkoski ja Niskanen eivät halunneet kommentoida urheilija-apurahasta noussutta keskustelua HS:lle.

Samu Torsti kokee ettei se ole häneltä pois, jos jotkut urheilijat siirtävät tuloja valmennus- tai urheilijarahastoon, eivät nosta osakeyhtiöstään tuloja tai muuten järjestelevät tulonsa niin, että se jää alle apurahalle asetetun tulorajan.

”Se on jokaisen oma asia, miten kikkailee tai on kikkailematta, ei se minua hetkauta.”

Hänestä on hyväksyttävää, että Pärmäkoski ja Niskanen ovat hakeneet ja saaneet ison urheilija-apurahan.

”Mielestäni se on ihan ok, ei siinä kukaan lakeja riko. Jokaisella urheilijalla on vain yksi ura, jossa pyrkii maksimoimaan tienestin. Niitä vuosia, jolloin tienaa, ei ole välttämättä montaa. Toki Krista ja Kerttu ovat olleet vuosia huipulla, mutta Kertullakin oli vaikeita vuosia välissä. Eihän sitä tiedä, mitä vuoden päästä tapahtuu. Urheilu on raadollista.”

Vaikka Torsti itse on juuri tipahtanut apurahalta, ei hän usko, että rahaa olisi jäänyt enemmän muille, vaikka pari isoa urheilija-apurahaa olisi jätetty käyttämättä.

”En usko, että jos Krista Pärmäkoski jättäisi hakematta apurahaa, se valuisi alaspäin. Ehkä jaettava potti olisi vain pienempi.”

Urheilijoille myönnettävän harjoittelu- ja valmennusapurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset siten, että urheilijalla on mahdollisuus menestyä kansainvälisissä arvokisoissa.

Apurahan lisäksi monilla urheilijoilla on yhteistyökumppaneita tai muita tulonlähteitä. Siksi apurahalle on 80 000 euron tuloraja.

”On harkittu, että sen jälkeen apurahan merkitys on pieni ja alkuperäinen tarkoitus kärsii. Silloin urheilija pystyy omilla ansioillaan rahoittamaan toimintansa”, ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola OKM:stä perustelee tulorajaa.

Onko sitten tarkoituksenmukaista, että tukea myönnetään, kun samaan aikaan urheilijan perustamalla osakeyhtiöllä menee varsin hyvin?

”Käytännössä kaikki tulot, jotka nostetaan, menevät verolle, olivat ne henkilökohtaisia tai yrityksen kautta nostettuja pääomatuloja. Toki osakeyhtiömuotoisuus urheilussa on varsin tuore ilmiö. Sitä varmaan joudutaan pohtimaan. ”

Kari Niemi-Nikkola Ruotsiottelun mediatilaisuudessa Tampereella vuonna 2020. Niemi-Nikkola toimi silloin Suomen Urheiluliiton valmennusjohtajana.

OKM päättää apurahan saajista Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön esityksestä. Menestys on käytännössä ainoa mittari, jolla apurahaa mitataan.

”Se ei ole sosiaalista tukea, vaan menestyksen kautta määrittyvää. Varsinkin yksilöurheilijalle vuodet ei ole veljiä keskenään. Silloin kun menee hyvin, kilpailutulot voivat olla korkeita, ja silloin kun menee huonosti, tuloa ei tule.”

Urheilijalla on kuitenkin mahdollisuus tulontasaukseen valmennus- ja urheilija-apurahastojen kautta.

”Se on sitä varten tehtykin, että urheilija voi siirtää kertyneitä kilpailupalkkioita valmennusrahastoon harjoittelukuluja varten. Sieltä voi vuosittain siirtää tietyn summan urheilijarahastoon, joka purkautuu, kun ura loppuu. Sitten sieltä nostettavat tulot ovat verotettavia.”

Urheilijalla on oikeus siirtää vuodessa urheilutulostaan verovapaasti urheilurahastoon enintään 50 prosenttia tai enintään 200 000 euroa urheilutulon bruttomäärästä.

Urheilijarahastoon siirretyt varat pitää nostaa uran päättymistä seuraavien 2–15 vuoden aikana.

Osakeyhtiö, kuten myös urheilu- ja valmennusrahastot, mahdollistavat verosuunnittelun, jota joissain tapauksissa voidaan kutsua myös kikkailuksi.

”Tämä on haasteellinen tilanne. Apuraha voisi olla kokonaan tarveharkintaista, mutta mistä muista syistä katsottaisiin, että apurahaa ei tarvitse? Olisiko sellainen vaikka varakkaat vanhemmat?”

Apurahojen kriteereitä tarkastellaan Niemi-Nikkolan mukaan vuosittain, ja sahausta eri tukiluokkien välillä on pyritty vähentämään.

Esimerkiksi pienin, 6 000 euron urheilija-apuraha on uudistettu koskemaan nuoria lahjakkaita urheilijoita ja sen ikäraja on 25 vuotta.

Apurahojen yhteydessä jaksetaan muistuttaa, että kyseessä ei ole palkkio, vaan sijoitus tulevaisuuteen. Mutta jos apurahoilla haluttaisiin rakentaa tulevaisuuden menestystä, olisiko syytä tukea nuoria entistä enemmän?

Lumilautailija Enni Rukajärvi on saanut kahdesti uransa aikana OKM:n urheilija-apurahan. Viime vuonna Rukajärvi sai 20 000 euroa, mutta tänä vuonna hän ei hakenut apurahaa.

”Kohdallani hakukriteerit eivät täyty, joten apurahan hakeminen ei koskettanut minua. Nuorelle uransa alussa olevalle urheilijalle apurahalla on suuri merkitys. Toivoisinkin että apurahoja voitaisiin jatkossa kohdentaa enemmän uransa alussa oleville urheilijoille, varsinkin kun nykyään on entistä vaikeampi saada tarvittavaa rahallista tukea sponsoreilta”, Rukajärvi kommentoi sähköpostitse.

Lumilautailija Enni Rukajärvi toivoo, että apurahoja kohdennettaisiin enemmän nuorille uransa alussa oleville urheilijoille.

Uusimmassa urheilija-apurahalistauksessa jääkiekko-otsikon alla on vain naisten nimiä. Miehet saavat luultavasti sen verran muhkean palkkapussin jo seuroistaan, ettei apurahalle ole tarvetta.

Naisleijonien maalivahti Anni Keisala saa nyt toista kertaa uransa aikana urheilija-apurahan. Se nousi viime vuoden 6 000 eurosta 10 000 euroon, mikä ilahduttaa pelaajaa.

”Hyvä fiilis! Onhan se eri asia, saako 500 euroa vai reilu 800 euroa kuukaudessa. Kyllä se vaikuttaa elämään.”

Jo viime vuoden 6 000 euron urheilija-apuraha oli yksi Keisalan isoimmista tulonlähteistä ja mahdollisti sen, ettei opiskelujen ja pelaamisen ohessa tarvinnut käydä niin paljon töissä.

Keisala opiskelee sosionomiksi ja on tehnyt jonkin verran sijaisuuksia päiväkodissa. Jos Keisala olisi jäänyt ilman 6 000 euron tukea, se olisi vaikuttanut paljon siihen, miten hän pystyi valmistautumaan kevään olympialaisiin.

”Opintojen aikana Kelan tuet ja opintolaina on ollut iso elämää rahoittava tekijä. Sponsorituloilla on maksettu kausimaksuja ja varustehankintoja. Sitten on ollut palkkatuloja ja jonkin verran säästöjä.”

Anni Keisala saavutti Naislejonien maalilla pronssia Pekingin olympialaisista.

Ensi kaudeksi Keisalalla on tiedossa sosioekonominen nousu opiskelijasta palkansaajaksi. Hän lähtee Jonköpingiin Ruotsiin pelaamaan HV71-joukkueeseen.

Palkkatyö yhdessä apurahan kanssa antavat taloudellista turvaa, joka vähentää stressiä ja parantaa siten elämänlaatua ja urheilua. Näin hän uskoo apurahan myös luovan puitteita tulevalle menestykselle.

Kiekkoilijan tilanne on hyvin erilainen kuin itsensä jo huipulle murtaneiden ja siellä taloudellisesti hyvin pärjäävien hiihtäjien, mutta Keisala ei moiti tukisysteemiä.

”Siinä on tietty tuloraja, ja se on kaikille sama. Jos se ei ylity, niin totta kai tukea voi saada.”

”Varmaan jokaisessa systeemissä on jotain porsaanreikiä, mutta luotan että raha menee tarpeeseen, jos sitä hakee. ”