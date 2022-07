Oliver Helander on Suomen kirkkain mitalitoivo MM-kisoissa Eugenessa, jos heittokäsi on kunnossa.

Kisamenestys on taas keihään varassa

Useimmissa lajeissa suomalaisten yleisurheilijoiden matka maailman kärkeen on pitkä, minkä vuoksi Suomen MM-mitalivastuu lepää jälleen keihään­heittäjien harteilla.

Suomi osallistuu poikkeuksellisen isolla joukkueella tänään perjantaina alkaviin yleisurheilun MM-kilpailuihin Yhdysvaltojen Eugenessa, Oregonin osavaltiossa.

Suomen joukkueessa on 36 urheilijaa eli saman verran kuin Stuttgartin MM-kisoissa vuonna 1993. Tätä enemmän Suomen MM-joukkueessa on ollut urheilijoita vain Helsingin MM-kisoissa vuosina 1983 ja 2005.

Iso urheilijamäärä ei tarkoita isoa menestystä. Ennen puhuttiin niin sanotusta kymmenen prosentin säännöstä. Tämän laskukaavan mukaan suomalaisilta pitäisi odottaa kolmea neljää mitalia, mutta nyt se on liikaa.

Stuttgartissa 1993 Suomi sai kolme MM-mitalia. Sari Essayah voitti 10 kilometrin kävelyn. Valentin Kononen oli miesten 50 kilometrin kävelyssä toinen, samoin Kimmo Kinnunen keihäässä.

Vuonna 1983 Suomi sai kotikisoissaan myös kolme mitalia. Vuonna 2005 Suomen ainoan mitalin toi Tommi Evilä, joka hyppäsi pituuspronssia.

Osanottajalistojen ja kauden parhaan tilastotuloksensa perusteella suomalaisista pääsisi Eugenessa lajeissaan 12 parhaan joukkoon vain Oliver Helander keihään­heitossa, Krista Tervo moukarinheitossa ja Kristiina Mäkelä kolmiloikassa.

HS käy läpi MM-kisojen keskeiset lajit ja suomalaiset. Suomesta kisoihin osallistuu 24 naista ja 12 miestä.

Naiset

200 metriä: Anninna Kortetmaa sai edustuspaikan viimeisten suomalaisten joukossa, kun lajien tavoiteurheilijamäärät eivät täyttyneet lopullisten ilmoittautumisten myötä.

Jyväskyläläinen on juossut tänä kesänä kahden sadasosan päähän ennätyksestään ajallaan 23,44. MM-tilastossa hän on 46:s.

Jamaikan Shericka Jackson pitää tilastokärkeä ajallaan 21,55, mutta saa kovan vastuksen maannaisestaan ja moninkertaisesta arvokisamitalistista Shelly-Ann Fraser-Prycesta.

Eveliina Määttänen on kesän suomalainen juoksukomeetta.

800 metriä: Eveliina Määttänen on tehnyt tänä kesänä läpimurron uudessa lajissaan. Entinen 400 metrin aitajuoksija on juossut ennätyksensä 2.01,14, jolla hän on MM-tilastossa 31:nen.

Harmi, ettei Tokion olympiakisoissa SE:n juossut Sara Kuivisto ole mukana. Kuivistolla oli varma MM-paikka, mutta hän aloittaa terveysongelmien takia kautensa vasta MM-kisojen jälkeen Jyväskylässä.

Amerikkalainen kotiyleisö odottaa naisten kasilta maailmanmestaruutta joko Athing Multa (1.57,01) tai Ajee Wilsonilta (1.57,23).

Australian 17-vuotias Claudia Hollingsworth (2.02,34) on MM-kisojen nuorin urheilija.

1 500 metriä: Nathalie Blomqvist on juossut tänä kesänä ennätyksensä 4.10,25. MM-listalla hän on sijalla 37.

Kenian Faith Kipyegon on juossut matkan puolitoista sekuntia nopeammin (3.52,59) kuin takana vaaniva etiopialaiskolmikko.

5 000 metriä: Camilla Richardssonin aika 15.30,08 riittää sijalle 30. Hän on ansainnut kisapaikan myös EM-kisojen maratonille elokuussa.

Etiopian Ejgayehu Taye on juossut hurjan ajan 14.12,98, jolla hän pääsisi Suomen miesten kotimaan tilastossa viidenneksi.

Alisa Vainio kisaa MM-maratonilla.

Maraton: Alisa Vainio sinnitteli vuoden 2019 MM-kisoissa Dohassa epäinhimillisissä oloissa sijalle 26. Eugenessa juostaan jälleen kuumassa, muttei samanlaisessa pätsissä kuin Dohassa.

Huhtikuussa Vainio juoksi Rotterdamissa ennätyksensä 2.29.56. Ruotsin Carolina Wikström on taittanut maratonin kaksi sekuntia nopeammin kuin Vainio.

Matkalla saataneen afrikkalainen voittaja, joka saanee sitkeän haastajan kolmesta japanilaisesta.

100 metrin aidat: Suomen aitakolmikosta lopulta vain Reetta Hurske nähdään MM-areenalla. Annimari Korte ja Nooralotta Neziri parantelevat jalkavaivojaan ja yrittävät toipua EM-kisoihin.

Naisten pika-aidat on yksi MM-kisojen kovatasoisimmista lajeista, jossa tilastokärkenä on Yhdysvaltojen Kendra Harrison (12,34).

Hurske on juossut tällä kaudella 12,88. MM-listalla se riittää 26. sijaan, joten pääsy välieriin 16 joukkoon ottaa koville.

Viivi Lehikoinen tavoittelee välieräpaikkaa 400 metrin aidoissa.

400 metrin aidat: Yksi kisojen kiinnostavimmista lajeista suomalaisille. Viivi Lehikoinen on MM-tilastossa sijalla 17. ennätyksellään 54,80. Hän tavoittelee paikkaa välieriin, joista hän karsiutui niukasti Tokion olympiakisoissa.

Kristiina Halonen lunasti kisapaikan juoksemalla kesäkuun lopulla Oulussa ensimmäistä kertaa alle 57 sekunnin (56,76).

20 km kävely: Espoolainen Enni Nurmi käveli toukokuussa matkan Suomen mestariksi ajalla 1.34.56. Hän on ajallaan MM-listan sijalla 28.

35 km kävely: Arvokisoissa kävellään Eugenessa ensi kertaa 35 kilometriä, jonka Kansainvälinen yleisurheiluliitto vaihtoi monen kävelijän harmiksi 50 kilometrin tilalle täksi kaudeksi.

35 kilometrin kävelyyn osallistuva Tiia Kuikka loukkaantui syksyllä 2019 vakavasti liikenne­onnettomuudessa, mutta palasi onnistuneesti kilpakävelyyn jo seuraavana vuonna. Dohan 50 kilometrin MM-kävely 2019 jäi Kuikalta väliin viime hetkillä iskeneen flunssan takia. Elisa Neuvosella ei ole lainkaan matkalta tilastoaikaa tältä kaudelta.

Australialaiskävelijä Kelly Ruddick on 49-vuotiaana kisojen vanhin urheilija. Hän on samalla kaikkien aikojen vanhin naisyleisurheilija, joka on koskaan kilpaillut MM-tasolla.

Korkeus: Naisten korkeus on yksi neljästä lajista, jossa Suomella on kolme urheilijaa. Ella Junnila on MM-tilastossa parhaana suomalaisena sijalla 14. Junnila on ylittänyt tällä kaudella 192 senttiä.

Sini Lällä ja Heta Tuuri ovat hypänneet 190 senttiä. He ovat MM-listalla sijalla 20.

Toistaiseksi vain kaksi naista on ylittänyt tällä kaudella kaksi metriä: Ukrainan Jaroslava Mahuchikh (203) ja Australian Eleanor Patterson (200).

Seiväs: Wilma Murto nousi viime kesänä Tokion olympiakisojen taktiikkakilpailussa viidenneksi. Finaalipaikka on nytkin Murron tähtäimessä.

MM-listalla Murto on viidestoista hallituloksellaan 460 senttiä. Ulkona hän on hypännyt 450, saman kuin Elina Lampela, joka on MM-tilastossa sijalla 21. Tokiossa Lampela jäi karsinnassa ilman tulosta.

Viime hetken kisakutsun saanut Saga Andersson kisaa ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan. Espoolainen on hypännyt tällä kaudella 445:s, jolla hän on MM-listalla 26:s.

Kristiina Mäkelä on kokenut arvokisafinalisti. Heinäkuun alussa hän loikki ennätyksensä 14,47 hyppykarnevaaleissa Lempäälässä.

Kolmiloikka: Toinen kiinnostava suomalaisnaisten laji, jossa Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen ovat kiinni 12 parhaan finaalipaikassa.

Mäkelä loikki heinäkuun alussa ennätyksensä 14,47. Salminen on hypännyt 14,32. MM-tilastoissa Mäkelä on 11. ja Salminen 15:s. Tokiossa Mäkelä pudotti Salmisen yhdellä sentillä olympiafinaalista.

Kolmiloikassa nähtäneen kisojen ylivoimaisin voittaja. Venezuelan Yulimar Rojas on hypännyt lähes metrin pitemmälle kuin muut (15,74).

Kiekko: Keuruulainen Salla Sipponen rikkoi kesäkuussa vihdoin 60 metrin rajan (60,58), joka riittää nippa nappa 30 parhaan joukkoon (25.).

Keihäs: Sanne Erkkola rikkoi niin ikään 60 metrin rajan (60,18) kesäkuussa.

Naisten keihään taso on pudonnut maailmalla. Vain USA:n Maggie Malone ja Kreikan Elina Tzengko ovat heittäneet tällä kaudella yli 65 metriä.

Krista Tervo voi kuulua Eugenessa moukariringin yllättäjiin.

Moukari: Krista Tervo ja Silja Kosonen saivat rinnalleen vielä kolmannen suomalaisnaisen, kun Suvi Koskinen (70,39) pääsi mukaan rankingin kautta.

Tervo on MM-listalla peräti seitsemäntenä. Hän on SE-tuloksellaan 74,40 vahva finaalikandidaatti. Tokiossa Tervo vielä karsiutui finaalista, kuten myös Kosonen (72,22), joka on MM-listalla sijalla 18.

Miehet

110 metrin aidat: Elmo Lakka ei ole yltänyt tällä kaudella samaan vauhtiin kuin vuosi sitten, jolloin hän juoksi SE:n 13,31. Tokiossa Lakka juoksi välierissä.

Tämän kauden ajallaan 13,55 Lakka on Eugenen osanottajatilastoissa vasta 36:s. Tilastoykkönen Devon Allen on alittanut ainoana 13 sekuntia, 12,84.

3 000 metrin esteet: Topi Raitanen kisasi viimeksi viikko ennen juhannusta 1 500 metrillä Kuortaneella. Hän matkasi sen jälkeen viimeistelyleirille Yhdysvaltoihin.

Esteet Raitanen juoksi Paavo Nurmen kisoissa aikaan 8.19,34. MM-listalla se riittää 24. sijaan. Ruotsin Vidar Johansson (8.19,57) on listalla heti Raitasesta seuraavana.

Raitanen on taktisesti tarkka juoksija ja juoksee finaalissa. Tokion olympiafinaalissa hän oli kahdeksas.

20 km kävely: Aleksi Ojala aikoo urakoida molemmat kävelymatkat. Ojala on nopea kävelijä, jolle 20 kilometriä voi sopia paremmin kuin 35 kilometriä, jos tekniikka ei hajoa.

35 km kävely: Ojala saa kaverikseen Veli-Matti ”Aku” Partasen, joka oli lähellä jymy-yllätystä viime kesän 50 kilometrin olympiakävelyssä Sapporossa. Partanen käveli kärkiryhmässä ja oli lopulta yhdeksäs.

Seiväs: Suomi sai mukaan kaksi seiväsmiestä, kun Tommi Holttinen sai viimeisen kisakutsun Mikko Paavolan seuraksi. Finaalipaikka vaatii 570 sentin ylitystä. Paavola on hypännyt tällä kaudella juuri tuon 570 (MM-listalla 24.) ja Holttinen 550 (30.).

Ruotsin Armand Duplantis kuuluu MM-kisojen kirkkaimpiin voittajasuosikkeihin. Vain täydellinen epäonnistuminen tai loukkaantuminen voi vielä häneltä maailmanmestaruuden seiväshypyssä.

Pituus: Kristian Pulli kilpailee harvakseltaan ja on hypännyt tällä kaudella tasan 8 metriä (MM-tilastossa 29.). Kesäkuussa Pulli hyppäsi Oulussa vain 766 ja Kuortaneella 753. Tokiossa Pulli oli vuosi sitten olympiafinaalissa yhdeksäs.

Ruotsin Thobias Montler kuuluu mitalisuosikkeihin ja lähtee MM-kisaan tilastokolmosena (838).

Moukari: Aaron Kangas oli kaksi vuotta sitten maailman kärkiheittäjiä tuloksellaan 79,05. Tekniikkamurheiden takia tulostaso on pudonnut. Tällä kaudella leka on lentänyt parhaimmillaan 75 metriä ja kolme senttiä (MM-tilastossa 26.).

Pitkän uran tehnyt Tuomas Seppänen on heittänyt 74,97 (27.). Edellisen kerran hän heitti MM-kisoissa seitsemän vuotta sitten, jolloin hän oli Pekingissä kymmenes.

Lassi Etelätalo heitti kahdeksanneksi Tokion olympiafinaalissa 2021.

Keihäs: Miesten keihäs on jälleen kerran Suomen mahdollinen mitalilaji. Oliver Helander on MM-tilastossa neljäntenä tuloksellaan 89,83.

Helander on säästellyt kättään ja heittokunto voi olla arvoitus. Keihään taso on kova – voi olla, että mitaliin vaaditaan jopa 90 metrin heitto.

Suomalaisen keihäsmiehen kultamitalista arvokisoissa Yhdysvaltojen maaperällä on jo aikaa. Arto Härkönen voitti olympiakultaa vuonna 1984 Los Angelesissa ja Matti Järvinen niin ikään olympiakultaa samassa kaupungissa vuonna 1932.

Lassi Etelätalo on suurkilpailujen heittäjä. Edellisissä MM-kisoissa 2019 Dohassa hän oli neljännellä sijallaan paras suomalaisurheilija. Viime vuonna hän oli olympiakisoissa kahdeksas.

Etelätalo (MM-listalla 19.) on heittänyt tänä kesänä 82,63, mutta arvokisoissa metrejä kertyy aina lisää.

Toni Keränen (16.) heitti kesällä ennätyksensä 82,89 ja nousi MM-kisoihin.

Saksan Johannes Vetter on loukkaantunut eikä heitä Eugenessa. Tokion olympiavoittaja, intialainen Neeraj Chopra on leireillyt kesän Kuortaneella ja tavoittelee ensimmäistä MM-titteliään.

Kaikkiaan Eugenessa kilpailee 1 900 urheilijaa 192 maasta.