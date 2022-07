Tea Vikstedt pyörälenkillä Helsingin Kumpulassa päällään Tour de Francen johtajan keltainen paita. Etenkin Ranskassa on ollut hänen mukaansa hauska ajaa Tourin reittejä sama paita päällä.

Tea Vikstedtillä on Tour de Francen kuuluisa keltainen paita, jollaista ei ole kenelläkään muulla suomalaisella – hyvästä syystä. Hän oli mukana, kun naiset viimeksi kilpailivat Tourilla samoissa puitteissa miesten kanssa 1980-luvulla.

Helsinkiläinen Tea Vikstedt on ainoa suomalainen, joka on kilpaillut Ranskan ympäriajon johtajan keltaisessa paidassa.

Hän polki maata halkoneessa etappiajossa kuudesti. Palkintopallisijoituksia kertyi myös kuusi, etappivoittoja kaksi.

Kaappiinsa Tea Vikstedt (entinen Vikstedt-Nyman) sai kokonaiskilpailun johtajan paidan lisäksi mäkikirikilpailun johtajan pallopaidan 1991. Silloin naisten kilpailun järjesti Tourin organisaatio, mutta se käytiin Tour de la Communauté Europeènne féminine -nimen alla.

Vikstedt ajoi arvopaidoissa kilpailun alussa Saksan puolella.

"Kivaahan se oli”, Vikstedt toteaa.

”Mukavinta oli, kun tunsi olevansa kunnossa ja pystyi sekoittelemaan toisten suunnitelmia etapilla. Yleisö huomioi keltaisen paidan, mutta en muista paljonko yleisöä oli muualla kuin Erfurtin kaupungissa. Lehtiä en nähnyt juuri koskaan.”

Sekä keltainen että pallopaita oli alkujaan tehty miehille. Koska painatus meni hieman pieleen, paidat jaettiin naisten kilpailussa, Vikstedt kertoo.

Naisilla oli kilpailussa korkeampi keskinopeus.

Tea Vikstedtin Ranskan ympäriajon mäkikirikilpailun pallopaita oli alkujaan tehty miehille. Koska painatus meni hieman pieleen, paidat jaettiin naisten kilpailussa. Paita jäi hänelle, vaikka kokonaiskilpailun johto karkasi. Vikstedt kutsuu pallopaitaa siksi leikillisesti tappionsa muistomerkiksi.

Vuosina 1984–1989 naiset pääsivät osallistumaan Ranskan ympäriajoon miesten kilpailun lomassa. Käytännössä he ajoivat miesten etapeista suunnilleen viimeisen kolmanneksen.

Kerran startti oli tästä syystä kymmenen kilometrin alamäkeen, mitä isot ja rohkeat hollantilaispyöräilijät hyödynsivät karkaamalla muilta.

”Toulousessa ajoimme joskus kokonaan saman etapin miesten kanssa. Se oli ehkä 120 kilometriä. He ottivat sen lepopäivän kannalta, joten naisilla oli kilpailussa korkeampi keskinopeus”, Vikstedt kertoo.

Maalissa naiset olivat tuntia paria ennen miehiä, ja heidän oli kiirehdittävä pois alta ennen näiden saapumista, sillä kahta kisakolonnaa ei maalipaikoille mahtunut.

Ehkä se oli hyväksi, sillä muun muassa ranskalaiset pyöräilyn huippunimet Jacues Anquetil ja Laurent Fignon vastustivat tuolloin naisten kilpailemista.

Naisten kilpailun historia on kielteisten asenteiden vuoksi ollut huomattavasti miehiä kiharaisempi.

Sekä naisten että miesten kilpapyöräilyn historia ulottuu Ranskassa vuoteen 1868 saakka, mutta mukaan vuonna 1903 perustetulle Tourille naiset pääsivät ensi kertaa 1955 viiden etapin verran Normandiassa.

Samoihin aikoihin laji kehittyi muutenkin. Naisten maailmanennätyksiä alettiin taltioida ja ensimmäiset naisten MM-kilpailut poljettiin 1958.

Seuraava kehitysharppaus tuli 1980-luvulla. Kansainvälisten kilpailujen määrä kasvoi, kun naisten pyöräilystä tuli olympialaji 1984 ja pitkiä etappiajoja oli monia. Parhaimmillaan Vikstedtillekin saattoi kertyä vuodessa kisoja 6 000 kilometrin edestä.

Naiset edustivat Tourilla etenkin alkuun maajoukkueita.

Vikstedt oli ensin mukana Pohjoismaiden joukkueessa norjalaisten sekä tanskalaisten kanssa ja myöhemmin monikansallisissa sekajoukkueissa, myös samassa porukassa legendaarisen ranskalaispolkija Jeannie Longon kanssa.

Varsinaista tiiminä ajamista oli vähän, koska sekajoukkueissa ajajat eivät tunteneet toisiaan ja etapit olivat lyhyitä.

Kun Vikstedt 1988 jahtasi kokonaiskilpailun kolmatta sijaa ja saman joukkueen norjalainen Unni Larsen etappivoittoja, he yrittivät tehdä yhteistyötä - mutta tuloksetta.

Monesti kyse oli siitäkin, että Longo ja Italian Maria Canins taistelivat ylivoimaisina keskenään voitosta ja muut kolmossijasta.

”Jokainen ajoi, minkä kykeni. Päätavoitteeni olivat etappivoitot ja tempossa pärjääminen. Ne olivat mahdollisia", Vikstedt sanoo.

Tour de Francen järjestelyorganisaatio kielsi naisten kisalta Tour-sanan käytön.

Ennen vuotta 1989 kilpailussa oli Vikstedtin mukaan mukana vain 50–60 naista lajin huipulta.

Vuonna 1990 Tourin järjestelyorganisaatio erotti naisten ja miesten kilpailut taloussyistä. Samalla etappiajon ajankohta muuttui, kilpailijoiden määrä kasvoi noin sataan ja etapit pitenivät aiemmasta noin 60–80 kilometristä 100–130 kilometriin. Etappien määrä oli alkuun ollut 18, mutta nyt niitä oli reilu kymmenen. Mediahuomio supistui selvästi.

”Siitä tuli erityyppinen kilpailu. Tour oli ollut kansanjuhla, tämä ei, mutta eivät ajajat sitä niin miettineet”, Vikstedt toteaa.

Naisten kilpailun järjestäjä vaihtui 1992–1993 ja etappiajon nimeksi tuli Tour Cycliste féminin ja sittemmin Grand Boucle féminine, koska Tour de Francen järjestelyorganisaatio kielsi naisten kisalta Tour-sanan käytön.

Kilpailun toteutuminenkaan ei ollut aina varmaa. Vikstedt kertoo, että kerran kilpailijat eivät tienneet, onko avausetappia Nantes’n edustalla sijaitsevalla saarella ollenkaan. Taustalla oli ilmeisesti naisten ja miesten kilpailujen järjestäjien välinen kärhämä.

”Soittelimme tanskalaisen Karina Skibbyn kanssa toisillemme, että onko siellä kilpailua vai ei. Minä ostin lentolipun ja lähdin katsomaan, ja järjestettiinhän se.”

Loppuvuosina Grand Bouclen (suom. iso kierros) etappien määrä laski neljään, kunnes koko kisa kuihtui pois.

Sen paikan yritti ottaa vuonna 2006 perustettu Route de France féminine, joka ei kuitenkaan noussut merkittäväksi tapahtumaksi.

Miesten pyöräilyssä vellonut EPO-skandaali karkotti vuosituhannen taitteessa lajilta sponsoreita ja siten vähensi myös naisten kilpailuja. 2000-luvun alussa kansainvälinen lajiliitto rajoitti naisten kilpailuiden maksimipituudeksi kuusi etappia. Tästä on poikettu sittemmin vain harvoin.

Palkinnot olivat hiluja ja peltipyttyjä.

Tea Vikstedt Atlantan olympiakisojen pyöräilyssä 1996.

Vuodesta 2014 alkaen Ranskan ympäriajoa järjestävä ASO otti naispyöräilijöiden aktivismin seurauksena naiset mukaan Tourin yksittäiselle etapille nimellä Le Course by Le Tour de France.

Kun naisammattilaisten protestointi Le Tour Entier -kampanjan kautta jatkui ja yleinen paine kasvoi, ASO suostui lopulta järjestämään myös etappiajon tänä vuonna.

Nyt kilpailu ajetaan miesten jälkeen 24.–31. heinäkuuta ja se on kahdeksan etapin ja 1029 kilometrin mittainen. Mukana on 22 kuusihenkistä joukkuetta. Etapeista puolet on tasamaata, kaksi mäkistä ja kaksi vuoristoista.

Kuuluisia vuoria, kuten Tea Vikstedtin aikanaan kiipeämät Alpe d’Huez tai Col du Tourmalet, ei kuitenkaan nähdä.

Perinteisesti naisten kilpailuja on järjestetty niukoilla budjeteilla, joten palkinnotkin ovat olleet pieniä. Vuoden 1984 naisten kokonaiskilpailun voittaja Marianne Martin nettosi sijoituksestaan nykyrahassa reilut 800 euroa, miesten ykkönen Laurent Fignon reilut 80 000 euroa.

”Palkinnot olivat hiluja ja peltipyttyjä. Rahat menivät liiton tilille ja saatoin käyttää niitä seuraavan kisamatkan lentolippuihin”, Vikstedt kertoo.

Aiemman yhden prosentin sijaan naisten kilpailun voittaja tienaa tänä vuonna jo 50 000 euroa eli kymmenen prosenttia miesten voittajan saamasta 500 000 eurosta.