Miesten jalkapalloliigassa pelaavan Seinäjoen Jalkapallokerhon ukrainalaistähti Denys Oliinyk siirtyy kotimaansa pääsarjaan.

Hän oli jo aiemmin luvannut, että päättää pelaajauransa Ukrainassa. Paluupäätöstä vauhditti maan sotatila.

SJK:n verkkosivujen mukaan seura ymmärtää pelaajansa ratkaisun, tukee päätöstä ja suostui siirtoon.

” Tämä on minulle todella merkittävä asia. Olen aina halunnut lopettaa jalkapalloilijan urani kotimaassani Ukrainassa. Erityisesti nyt tässä vaikeassa tilanteessa, jossa maani nyt on, minulle on tärkeää lähteä nyt – osoittaakseni maanmiehilleni, että en ole peloissani. Haluan osoittaa tukea sekä esimerkkiä ja auttaa niin paljon kuin mahdollista”, Oliinyk kertoi.

SJK on aloittanut kauden vaisusti ja on yhdeksäntenä.

Kesäkuussa 35 vuotta täyttänyt Oliinyk on pelannut tällä kaudella kymmenessä liigaottelussa ja tehnyt kaksi maalia. Viiden kauden aikana hänelle on kertynyt 94 liigaottelua, joissa hyökkääjä on tehnyt 23 maalia.

”Päätöksen tekeminen oli tietenkin todella hankalaa niin minulle kuin seurallekin, sillä näiden neljän vuoden ajan, jonka olen ollut SJK:ssa, olin aina tyytyväinen. Sain tukea kaikilta. Seura teki kaikkensa, jotta asiani täällä olisivat hyvin. Aina kun tarvitsin apua, seura auttoi minua.”

Oliinykin mukaan hänen lapsensa ja äitinsä ovat jäämässä vielä Seinäjoelle.